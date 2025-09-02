Tecno

Hollow Knight Silksong encabeza los estrenos de Xbox Game Pass en septiembre junto a nuevos títulos para consola y PC

La plataforma de Microsoft incorpora en septiembre títulos emblemáticos como Silksong, nuevas propuestas para diversos públicos y mejoras en la experiencia multiplataforma, consolidando su apuesta por la inmediatez y la variedad en el catálogo

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
Xbox Game Pass llega con
Xbox Game Pass llega con novedades para el mes de septiembre - (Foto: Xbox)

La llegada de septiembre trae una actualización de catálogo para Xbox Game Pass, que renueva sus videojuegos con una alineación de lanzamientos pensada para distintos perfiles de jugadores en consola y PC. Este mes, el servicio de Microsoft eleva las expectativas al sumar uno de los estrenos más esperados del mundo indie, junto a una variedad de títulos de acción, simulación y aventuras para quienes buscan nuevas experiencias.

Hollow Knight Silksong: el juego esperado en Xbox Game Pass

El lanzamiento más destacado de septiembre es Hollow Knight: Silksong, secuela directa de uno de los metroidvania más influyentes de los últimos años. El juego desarrollado por Team Cherry llega a Xbox Series, Xbox One, PC y dispositivos en la nube el 4 de septiembre, disponible en acceso inmediato para los suscriptores de Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

La llegada de Hollow Knight:
La llegada de Hollow Knight: Silksong marca un mes histórico para Game Pass

El estreno de Silksong ha generado gran expectativa entre los fanáticos del género, quienes podrán vivir su esperado lanzamiento desde el primer día sin costes adicionales.

El despliegue incluye la posibilidad de jugar tanto en consolas como en computadoras, así como en plataformas compatibles mediante xCloud. Además, dispositivos como Steam Deck y ROG Xbox Ally ofrecen soporte para disfrutar la nueva aventura desde cualquier entorno con acceso a la nube a partir del 16 de octubre.

Novedades en el catálogo de Xbox para septiembre

Junto a Silksong, otros títulos refuerzan la variedad de la oferta durante septiembre. A partir del 3 de septiembre, Nine Sols aterriza en Xbox Series X|S para los seguidores del género metroidvania que buscan nuevos retos antes del día de estreno de Hollow Knight.

El mismo día, ya se encuentra disponible I Am Your Beast, un shooter en primera persona de estética singular con propuestas narrativas originales para los jugadores de Xbox Series X|S, PC y en la nube.

Nuevos juegos en el catálogo
Nuevos juegos en el catálogo de la plataforma de Microsoft

También el 4 de septiembre debuta Cataclismo, un juego de estrategia en tiempo real para PC Game Pass en el que los jugadores deberán organizar defensas y administrar recursos mientras luchan por la supervivencia ante sucesivas oleadas de enemigos. Este enfoque multiplica la variedad en el catálogo, añadiendo opciones para diferentes preferencias.

Juegos familiares para Game Pass

El 10 de septiembre, PAW Patrol World llega a Xbox, PC y dispositivos en la nube, consolidando la presencia de títulos orientados al público infantil y familiar dentro del ecosistema Game Pass.

La propuesta se orienta a quienes buscan opciones de entretenimiento accesibles y seguras para los más pequeños. Días más tarde, el 16 de septiembre, RoadCraft, simulador de reparación de carreteras, suma nuevas mecánicas cooperativas y un amplio catálogo de vehículos de construcción, apostando por la creatividad y la simulación casual.

Microsoft también anunció la llegada de expansiones como el DLC La Orden de los Gigantes para Indiana Jones y el Gran Círculo, incluyéndose en la Premium Edition del juego para quienes busquen extender la experiencia con contenido adicional.

Con estrenos para consola, PC
Con estrenos para consola, PC y la nube, la suscripción de Microsoft refuerza su posición en la industria y amplía su catálogo para distintas generaciones de jugadores y gustos - (Microsoft)

Los juegos que se van de la plataforma de Xbox

Septiembre no solo trae incorporaciones, también despedidas. Tres títulos, All You Need is Help, Wargroove 2 y We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie, dejarán el servicio el próximo 15 de septiembre.

Este recambio progresivo es característico de la estrategia del servicio, que rota su biblioteca para mantener el interés y la variedad dentro del ecosistema.

La llegada de Hollow Knight: Silksong marca un hito para la comunidad, no solo por el impacto de la saga sino porque refuerza la tendencia de lanzamientos simultáneos en el servicio, permitiendo a millones de usuarios estrenar novedades sin coste extra desde el primer día.

Septiembre consolida la variedad del servicio por brindar alternativas para todos los estilos, desde aventuras desafiantes y shooters experimentales, hasta simuladores relajantes y propuestas familiares, con el respaldo de la tecnología de nube y la compatibilidad en dispositivos móviles y consolas portátiles.

Temas Relacionados

Game PassXboxVideojuegosTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

PlayStation Plus presenta nuevos títulos en septiembre: Psychonauts 2, Stardew Valley y Viewfinder

Con títulos que abarcan desde plataformas narrativas hasta simuladores de gestión y juegos de ingenio, PlayStation Plus busca cautivar a distintos perfiles

PlayStation Plus presenta nuevos títulos

Cuánto cuesta el nuevo celular Pixel 10 de Google que compite con iPhone y Samsung

Este dispositivo tiene un precio inicial de 799 dólares y se distingue por incorporar el procesador Google Tensor G5

Cuánto cuesta el nuevo celular

YouTube en segundo plano y sin publicidad: la nueva función gratis que ofrece Microsoft

El navegador de Microsoft prueba nuevas funciones que permiten reproducir YouTube en segundo plano y bloquear anuncios sin pagar suscripción

YouTube en segundo plano y

Lista de plataformas que ofrecen películas y series gratis que son más seguras que Magis TV o Cuevana

Cada una de estas aplicaciones se pueden descargar desde Google Play Store o App Store y no solicitan datos personales o bancarios para comenzar a interactuar con sus contenidos

Lista de plataformas que ofrecen

Facebook accede a tu galería de imágenes sin autorización: así puedes evitarlo

Facebook habilitó nuevas opciones que permiten a su inteligencia artificial analizar imágenes de la galería del móvil sin consentimiento previo

Facebook accede a tu galería
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras los aumentos de septiembre,

Tras los aumentos de septiembre, cuáles son los 10 autos más baratos del mercado y cuánto cuestan

Detuvieron a un joven de 19 años por el crimen de la mujer enterrada en el patio de su casa en Tristán Suárez

Dólar hoy: la cotización oficial reacciona con bajas tras el anuncio de que el Gobierno intervendrá en el mercado

Desbarataron una red de venta de indumentaria trucha en el centro de Bahía Blanca

Mariano Recalde criticó el fallo que prohíbe difundir los audios de Karina Milei: “Estamos en el gobierno liberal más extraño del mundo”

INFOBAE AMÉRICA
Aquí y ahora, el Festival

Aquí y ahora, el Festival de Venecia habla de Putin, “The Rock”, Gaza y Yorgos Lanthimos

Ecuador renovó la cúpula militar para una “nueva fase” del combate contra los grupos criminales

Ex canciller de Añez pide el sobreseimiento de los procesos en su contra para retornar a Bolivia

Ecuador, Colombia y Perú reforzaron la cooperación para proteger el Corredor Trinacional Amazónico

Daniel Noboa convocó a una marcha ciudadana en Guayaquil por la paz y la justicia

TELESHOW
Pampita sorprendió a Evangelina Anderson:

Pampita sorprendió a Evangelina Anderson: “Es una bomba atómica y la más linda del programa”

La furia de la supuesta amante de Martín Demichelis tras el escándalo de infidelidad: “Cansada de la hipocresía”

Carmen Barbieri volvió a hablar en medio del escándalo: “Tengo mucho para decir de Ayelén Paleo”

¿Roberto Pettinato volvió a apostar por el amor? La foto con una exmodelo que despertó rumores de romance

El emotivo agradecimiento de Gimena Accardi a Nico Vázquez por su trabajo juntos: “El mejor director de mi vida”