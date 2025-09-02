Hollow Knight Silksong encabeza los estrenos de Xbox Game Pass en septiembre junto a nuevos títulos para consola y PC

Xbox Game Pass llega con novedades para el mes de septiembre - (Foto: Xbox)

La llegada de septiembre trae una actualización de catálogo para Xbox Game Pass, que renueva sus videojuegos con una alineación de lanzamientos pensada para distintos perfiles de jugadores en consola y PC. Este mes, el servicio de Microsoft eleva las expectativas al sumar uno de los estrenos más esperados del mundo indie, junto a una variedad de títulos de acción, simulación y aventuras para quienes buscan nuevas experiencias.

Hollow Knight Silksong: el juego esperado en Xbox Game Pass

El lanzamiento más destacado de septiembre es Hollow Knight: Silksong, secuela directa de uno de los metroidvania más influyentes de los últimos años. El juego desarrollado por Team Cherry llega a Xbox Series, Xbox One, PC y dispositivos en la nube el 4 de septiembre, disponible en acceso inmediato para los suscriptores de Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

La llegada de Hollow Knight: Silksong marca un mes histórico para Game Pass

El estreno de Silksong ha generado gran expectativa entre los fanáticos del género, quienes podrán vivir su esperado lanzamiento desde el primer día sin costes adicionales.

El despliegue incluye la posibilidad de jugar tanto en consolas como en computadoras, así como en plataformas compatibles mediante xCloud. Además, dispositivos como Steam Deck y ROG Xbox Ally ofrecen soporte para disfrutar la nueva aventura desde cualquier entorno con acceso a la nube a partir del 16 de octubre.

Novedades en el catálogo de Xbox para septiembre

Junto a Silksong, otros títulos refuerzan la variedad de la oferta durante septiembre. A partir del 3 de septiembre, Nine Sols aterriza en Xbox Series X|S para los seguidores del género metroidvania que buscan nuevos retos antes del día de estreno de Hollow Knight.

El mismo día, ya se encuentra disponible I Am Your Beast, un shooter en primera persona de estética singular con propuestas narrativas originales para los jugadores de Xbox Series X|S, PC y en la nube.

Nuevos juegos en el catálogo de la plataforma de Microsoft

También el 4 de septiembre debuta Cataclismo, un juego de estrategia en tiempo real para PC Game Pass en el que los jugadores deberán organizar defensas y administrar recursos mientras luchan por la supervivencia ante sucesivas oleadas de enemigos. Este enfoque multiplica la variedad en el catálogo, añadiendo opciones para diferentes preferencias.

Juegos familiares para Game Pass

El 10 de septiembre, PAW Patrol World llega a Xbox, PC y dispositivos en la nube, consolidando la presencia de títulos orientados al público infantil y familiar dentro del ecosistema Game Pass.

La propuesta se orienta a quienes buscan opciones de entretenimiento accesibles y seguras para los más pequeños. Días más tarde, el 16 de septiembre, RoadCraft, simulador de reparación de carreteras, suma nuevas mecánicas cooperativas y un amplio catálogo de vehículos de construcción, apostando por la creatividad y la simulación casual.

Microsoft también anunció la llegada de expansiones como el DLC La Orden de los Gigantes para Indiana Jones y el Gran Círculo, incluyéndose en la Premium Edition del juego para quienes busquen extender la experiencia con contenido adicional.

Con estrenos para consola, PC y la nube, la suscripción de Microsoft refuerza su posición en la industria y amplía su catálogo para distintas generaciones de jugadores y gustos - (Microsoft)

Los juegos que se van de la plataforma de Xbox

Septiembre no solo trae incorporaciones, también despedidas. Tres títulos, All You Need is Help, Wargroove 2 y We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie, dejarán el servicio el próximo 15 de septiembre.

Este recambio progresivo es característico de la estrategia del servicio, que rota su biblioteca para mantener el interés y la variedad dentro del ecosistema.

La llegada de Hollow Knight: Silksong marca un hito para la comunidad, no solo por el impacto de la saga sino porque refuerza la tendencia de lanzamientos simultáneos en el servicio, permitiendo a millones de usuarios estrenar novedades sin coste extra desde el primer día.

Septiembre consolida la variedad del servicio por brindar alternativas para todos los estilos, desde aventuras desafiantes y shooters experimentales, hasta simuladores relajantes y propuestas familiares, con el respaldo de la tecnología de nube y la compatibilidad en dispositivos móviles y consolas portátiles.