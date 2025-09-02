Donald Trump lanza al mercado los tokens de World Liberty Financial

Poseer $WLFI otorgaba a los usuarios derechos de voto sobre propuestas y cambios en el código del sistema. (Composición Infobae: REUTERS / cryptorank.io)

El lanzamiento bursátil del token digital $WLFI, desarrollado por la empresa World Liberty Financial vinculada a la familia Trump, ha generado reacciones encontradas dentro del mercado de criptomonedas. Aunque la cotización inicial superó los 0,30 dólares —despertando expectativas entre inversores y observadores—, la jornada terminó con una caída del 12%, situando el valor en 0,24 dólares.

Pese a este retroceso, el token logró una capitalización de mercado próxima a los 7.000 millones de dólares, posicionándose entre los 35 activos criptográficos más relevantes a nivel global, según datos de CoinGecko.

$WLFI, gobernanza y dinámica de mercado en World Liberty Financial

World Liberty Financial, concebida como una plataforma descentralizada, no se limita a $WLFI: también lanzó USD1, una stablecoin anclada al dólar estadounidense. Esta estructura permite la participación activa de los tenedores de tokens en decisiones operativas mediante mecanismos de gobernanza comunitaria.

El lanzamiento bursátil del token digital $WLFI ha generado reacciones encontradas dentro del mercado de criptomonedas. REUTERS/Brian Snyder

Durante la etapa inicial, los tokens no cotizaban abiertamente y otorgaban derechos de voto sobre aspectos clave de la evolución del ecosistema. En julio, una votación entre inversores habilitó su negociación libre, permitiendo la compra y venta en exchanges como Binance, OKX y Bybit, lo que incrementó la liquidez y abrió la puerta a la fluctuación de precios según oferta y demanda.

La atracción inicial de $WLFI se apoyó notablemente en el respaldo mediático de Donald Trump, generando un ambiente especulativo y expectativas de valorización. Una restricción clave: solo los primeros inversores pueden vender hasta el 20% de sus participaciones, un mecanismo para evitar volatilidad brusca en los mercados.

Reuters calculó que, en este primer día de operación, la familia Trump acumuló ganancias estimadas en 500 millones de dólares, basadas en términos y movimientos declarados públicamente.

La atracción inicial de $WLFI se apoyó notablemente en el respaldo mediático de Donald Trump. (REUTERS/Eduardo Munoz/Foto de archivo)

Implicaciones por la participación política y retos regulatorios

La decisión de hacer $WLFI negociable en el mercado abierto implica cambios profundos en la dinámica del sector, permitiendo que el precio sea determinado directamente por usuarios e inversores. Esto potencia el atractivo especulativo e incrementa las comisiones para las plataformas de intercambio, al mismo tiempo que amplía el alcance hacia un público diverso —desde interesados en diversificar activos digitales hasta quienes se sienten atraídos por la notoriedad y cobertura mediática del lanzamiento—.

No obstante, el involucramiento de la familia Trump en el negocio de criptomonedas introduce una dimensión polémica: Donald Trump tiene un rol activo en la definición regulatoria del sector de monedas digitales. Esta situación genera un potencial conflicto de intereses y subraya la tensión entre decisiones políticas y operaciones financieras privadas en un mercado que avanza hacia una mayor interconexión entre poder y tecnología financiera.

Qué es el token World Liberty de Trump y cómo funciona

El token World Liberty de Trump, identificado con el símbolo $WLFI, es una criptomoneda lanzada por World Liberty Financial, una plataforma financiera descentralizada vinculada a la familia Trump.

Donald Trump Jr. y Eric Trump hacen sonar la campana de apertura para celebrar el cierre de la oferta de 1.500 millones de dólares de ALT5 y la adopción de su estrategia de Tesorería $WLFI en el mercado Nasdaq, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 13 de agosto de 2025. REUTERS/Eduardo Munoz

A diferencia de monedas digitales tradicionales como Bitcoin, $WLFI fue diseñada con el objetivo de fusionar la tecnología blockchain con mecanismos de gobernanza comunitaria, permitiendo que los titulares del token participen activamente en decisiones sobre la operación y evolución de la plataforma.

En su fase inicial, poseer $WLFI otorgaba a los usuarios derechos de voto sobre propuestas y cambios en el código del sistema, sin posibilidades directas de venta en mercados abiertos. Sin embargo, tras una votación interna, el token se habilitó para la libre compra y venta en importantes plataformas de intercambio como Binance, OKX y Bybit.

Esto trajo mayor liquidez e introdujo un componente especulativo, permitiendo que el precio fluctúe según la oferta y la demanda, similar a otras criptomonedas populares.

Además de la especulación, el atractivo de $WLFI radica en el respaldo mediático de la familia Trump y en las funciones de participación comunitaria, que le otorgaron notoriedad en el sector cripto y entre inversores interesados en activos digitales con protagonismo político o social.