Descubre cuál es el teléfono móvil más caro del mundo y sus características

El mercado de la telefonía móvil demuestra que el valor de un dispositivo no siempre depende de la innovación tecnológica, sino también de la exclusividad de sus materiales y diseño. El caso peculiar es el Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition, considerado el teléfono móvil más caro del mundo.

Su elevado precio, que alcanza los 48,5 millones de dólares según Vertu y otros medios, se justifica por la incorporación de un diamante rosa y un recubrimiento de oro de 24 quilates, aunque mantiene las especificaciones técnicas originales de un iPhone 6.

Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition: lujo extremo y exclusividad

El Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition fue presentado en 2014 por Falcon, una empresa estadounidense especializada en la personalización de dispositivos electrónicos de alta gama. Este modelo se destaca por la inclusión de un diamante rosa de 7,4 quilates en la parte posterior del dispositivo, lo que eleva su valor de forma extraordinaria.

Falcon es una empresa estadounidense especializada en la personalización de dispositivos electrónicos de alta gama. (gm.collections.sg)

A la pieza central se suma el revestimiento en oro de 24 quilates, un componente que subraya la orientación al lujo de la colección.

El dispositivo forma parte de una serie exclusiva, cuyos precios variaban entre 1,65 y 48,5 millones de dólares, según el portal Luxatic. “Básicamente, supera con creces el récord anterior del teléfono inteligente más caro del mundo”, reportó en su momento el sitio especializado.

No obstante, más allá del diseño y los materiales, el teléfono conserva las características originales del iPhone 6, con una pantalla de 4,7 pulgadas, 128 GB de almacenamiento y una única cámara trasera de 8 megapíxeles.

Por otro lado, el Falcon Supernova ha circulado en medios por una supuesta conexión con Nita Ambani, esposa del empresario Mukesh Ambani, a quien se le atribuye la posesión de este lujoso modelo. Sin embargo, la propiedad nunca ha sido confirmada oficialmente y, de hecho, fuentes asociadas a Reliance Industries —el conglomerado de la familia Ambani— han desmentido en diversas ocasiones que Nita posea este ejemplar.

El Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition representa la máxima fusión entre tecnología funcional y joyería de lujo, marcando un hito en la historia de los teléfonos móviles exclusivos.

Diamond Snowflake: así es el otro celular más caro del mundo

La empresa Caviar, reconocida por la personalización de tecnología de alto lujo, ha presentado el iPhone 15 Pro Max más costoso jamás lanzado. Valorado en 573.500 dólares, este exclusivo modelo se distingue por su recubrimiento en oro blanco de 18 quilates y la incorporación de 570 diamantes, los cuales provienen de un lujoso colgante de Graff, una prestigiosa casa de joyas británica.

Denominado Diamond Snowflake, el diseño de este teléfono está inspirado en el invierno y representa una “nieve” de diamantes que cubre su superficie. Para su confección, Caviar procedió a desarmar el emblemático collar Snowflake de Graff, aplicando el icónico colgante en la estructura del smartphone y asegurando que cada detalle refleje exclusividad y elegancia.

Diamond Snowflake está hecho de oro y diamantes. (Caviar)

Todo dispositivo adquirido viene acompañado de un certificado de autenticidad emitido por Graff, presentado en un estuche de lujo, confirmando el origen de los diamantes y el colgante original utilizados en la creación del teléfono.

Por contraste, el iPhone 15 Pro Max tradicional, sin personalización, tiene un precio de 1.788,43 dólares financiado a 18 meses.

Por qué los iPhone son considerados celulares caros

Los iPhone son considerados celulares caros debido a la combinación de materiales premium, tecnología avanzada y un sólido respaldo de marca. Apple utiliza componentes de alta calidad, como procesadores propios, pantallas de última generación y carcasas fabricadas en aluminio o titanio, lo que incrementa el costo de producción.

Los iPhone son considerados celulares caros debido a la combinación de materiales premium, tecnología avanzada y un sólido respaldo de marca. REUTERS/Adam Gray

Además, invierte en investigación, innovación y desarrollo de software exclusivo, elementos que se reflejan en el precio final de cada dispositivo.

Otro factor relevante es la percepción de exclusividad y el posicionamiento de Apple como marca aspiracional. La empresa mantiene estrategias de marketing enfocadas en el prestigio y la fidelización, asegurando un ecosistema cerrado y seguro con actualizaciones frecuentes.

El diseño cuidado, la experiencia de usuario y la atención al detalle elevan el valor percibido, convirtiendo al iPhone en un producto deseado que va más allá de sus características técnicas.