Cuidado: Instagram cambia las reglas con los mensajes directos si tienes más de este número de seguidores

Instagram ahora deja crear y personalizar nuevas carpetas dentro de los DM. REUTERS/Francis Mascarenhas

Instagram ha incorporado mejoras en sus mensajes directos (DM) destinadas a optimizar la experiencia de creadores de contenido y cuentas personales con una audiencia significativa. Estas actualizaciones, accesibles para quienes tienen perfiles profesionales o cuentan con más de 100.000 seguidores, buscan simplificar la gestión de conversaciones, agilizar los flujos de trabajo y permitir una relación más cercana y organizada con las audiencias clave.

Actualizaciones en mensajes directos de Instagram

Una de las novedades más útiles es la posibilidad de utilizar filtros de selección múltiple dentro de los mensajes directos. Esto significa que los usuarios pueden decidir cuáles mensajes son prioritarios y filtrarlos con mayor efectividad, además de poder sumar, ajustar o eliminar filtros distintos al de “Solicitudes”. Así, resulta más fácil destacar y responder primero los chats que realmente importan.

Otra función nueva es la creación de accesos directos personalizados. Ahora, quienes usan Instagram de manera intensiva pueden definir el orden de las pestañas o secciones que aparecen en su bandeja de entrada, colocando más arriba aquellas carpetas o apartados de mensajes que consultan frecuentemente. Esto permite llegar más rápido a las conversaciones relevantes y evita navegar entre múltiples pestañas innecesarias.

Instagram permite desactivar las "confirmaciones de lectura" (el "visto") en los mensajes directos, tanto de forma general como para chats específicos. (Meta)

Además, Instagram ahora deja crear y personalizar nuevas carpetas dentro de los DM. Los usuarios pueden establecer sus propias categorías según sus preferencias, como separar mensajes por temas (trabajo, amigos, colaboraciones), y reordenarlas según el tipo de mensajes que reciben con mayor frecuencia. El resultado es un entorno más ordenado y acorde a las necesidades de cada creador o usuario avanzado.

Estas actualizaciones amplían las opciones de personalización y gestión dentro de la plataforma, ofreciendo más control sobre la comunicación directa y facilitando la creatividad, la productividad y la atención al público desde un solo lugar.

Instagram limita las transmisiones en vivo a cuentas públicas con 1.000 seguidores

Instagram ha actualizado su política para acceder a la función de transmisiones en vivo, conocida como Instagram Live, estableciendo un nuevo requisito clave para quienes deseen crear directos en la plataforma.

Solo las cuentas públicas con 1.000 seguidores o más podrán crear videos en vivo. REUTERS/Francis Mascarenhas

Anteriormente, cualquier usuario, independientemente del tipo de cuenta o la cantidad de seguidores, podía realizar transmisiones en vivo siempre que la cuenta tuviera más de 30 días de antigüedad. Con la más reciente modificación, el acceso ha quedado limitado únicamente a quienes tengan una cuenta pública y acumulen al menos 1.000 seguidores.

Si un usuario intenta iniciar un live sin cumplir estos requisitos, la aplicación notificará: “Solo las cuentas públicas con 1.000 seguidores o más podrán crear videos en vivo”. Esta restricción ya se aplica tanto en dispositivos Android como en iOS.

Estos cambios introducen una nueva barrera para creadores emergentes o personas que solían utilizar Instagram Live para interactuar con amigos o pequeñas audiencias, dificultando el acceso a la función para quienes están dando sus primeros pasos en la plataforma.

Es aconsejable dedicar momentos específicos del día para responder mensajes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo gestionar de forma eficiente los DM en Instagram siendo influencer

Gestionar los mensajes directos de forma eficiente es clave para cualquier influencer que busca mantener una relación cercana y profesional con su audiencia. Una estrategia efectiva comienza utilizando las funciones de filtros y carpetas que ofrece Instagram, lo que permite organizar las conversaciones por temas o nivel de prioridad, destacando en primer lugar los mensajes más relevantes o urgentes.

Es aconsejable dedicar momentos específicos del día para responder mensajes, evitando la saturación y asegurando una atención más personalizada. Utilizar respuestas rápidas y plantillas ayuda a agilizar la comunicación con seguidores frecuentes o ante consultas repetidas.

Por último, es fundamental revisar y ajustar la configuración de privacidad y notificaciones para manejar con seguridad la bandeja de entrada y evitar el spam. Así, se pueden gestionar las interacciones de forma ordenada, mejorando tanto la productividad como la calidad de la conexión con la comunidad.