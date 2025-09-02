Tecno

Cómo recuperar fotos antiguas y darles color usando Gemini 2.5 Flash Image

La nueva herramienta gratuita de Google permite a cualquier usuario restaurar, corregir y personalizar retratos familiares deteriorados, facilitando la preservación de recuerdos y el acceso creativo a la edición digital avanzada

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Gemini 2.5 Flash Image revoluciona la restauración y colorización de fotos antiguas con inteligencia artificial - GOOGLE

A pesar del avance de la fotografía digital, persiste el valor sentimental de los retratos en blanco y negro conservados por generaciones anteriores. Estas imágenes, vulnerables al desgaste del tiempo, suelen presentar manchas y pérdida de detalle, dificultando su conservación.

Restaurar estos recuerdos a través de servicios profesionales representa un coste elevado para buena parte de quienes desean digitalizar y revitalizar archivos fotográficos extensos.

El desarrollo reciente de modelos de inteligencia artificial como Gemini 2.5 Flash Image introduce una solución gratuita y accesible que permite restaurar y colorear retratos antiguos a través de cualquier dispositivo, ya sea un teléfono, una tableta o una computadora.

La nueva actualización de la IA de Google permite crear imágenes y editar fotografías - GOOGLE

Qué es Gemini 2.5 Flash Image y cómo funciona

Gemini 2.5 Flash Image es el editor de imágenes por inteligencia artificial más reciente creado por Google DeepMind.

A diferencia de sistemas anteriores como ChatGPT, este modelo no solo genera imágenes desde cero, sino que permite intervenir sobre fotografías que ya existen, adaptando cambios específicos sin modificar los rasgos originales del sujeto.

El usuario puede pedir que se modifique la ropa, el fondo, el color del cabello o incluso eliminar objetos indeseados de la escena, garantizando que la identidad visual de la persona retratada permanezca reconocible.

El editor es conocido en redes como Nano Banana y admite la fusión de varias imágenes en una sola. Es posible, por ejemplo, combinar la fotografía de un familiar antiguo con prendas tomadas de otras fotos para fabricar un retrato único, o añadir elementos nuevos como accesorios y fondos personalizados.

El avance en modelos IA permite restaurar y colorear fotos antiguas desde cualquier dispositivo, preservando la esencia de los rostros y evitando alteraciones no deseadas durante el proceso de digitalización

Entre sus funcionalidades más apreciadas se encuentra la capacidad de restaurar el color perdido, corregir imperfecciones en el papel digitalizado y conservar la esencia del rostro original, evitando alteraciones artificiales.

Guía paso a paso para restaurar una foto con Gemini

La restauración con Gemini 2.5 Flash Image está al alcance de todos los usuarios del ecosistema Google. El procedimiento consiste en los siguientes pasos básicos:

  1. Descargar la app Google Gemini desde la Play Store o App Store, o bien acceder al servicio en línea a través de la página oficial de Gemini.
  2. Seleccionar el modelo Gemini 2.5 Flash Image en la interfaz.
  3. Pulsar el ícono para subir imágenes y escoger la fotografía antigua que se desea restaurar. Puede ser una foto escaneada o capturada digitalmente.
  4. Escribir un prompt descriptivo indicando qué cambios se esperan. Por ejemplo: “Restaura esta foto para que parezca profesional. Corrige todos los detalles, añade color natural y mantén el aspecto original”.
  5. Esperar a que el sistema procese la imagen. En pocos segundos, el usuario recibirá el retrato restaurado con los ajustes solicitados.

Si el resultado no cumple completamente con las expectativas, se puede ingresar una nueva solicitud para afinar detalles sin tener que rehacer por completo el trabajo anterior, ya que la plataforma realiza modificaciones segmentadas.

Gemini 2.5 Flash Image integra instrucciones textuales, fusiones creativas y múltiples ajustes, marcando un salto histórico en la edición digital de retratos y objetos para el usuario común y profesional - crédito captura de pantalla @GeminiApp/X

Posibilidades creativas del editor de imágenes de Google

Además de restaurar rostros y añadir color, Gemini 2.5 Flash Image permite experimentar con múltiples estilos, fusionar recuerdos entre personas o mascotas y adaptar composiciones a entornos históricos, ficticios o personalizados. El editor entiende prompts complejos y aplica capas sucesivas de intervención, lo que ofrece una experiencia iterativa tanto para usuarios principiantes como para fotógrafos avanzados.

Las instrucciones pueden ir desde modificaciones básicas (“corrige rasguños” o “mejora el contraste”) hasta solicitudes detalladas como agregar texturas, transferir patrones de una superficie a una prenda o mezclar fondos y objetos de diferentes tomas.

Seguridad, disponibilidad y acceso gratuito al sistema

El nuevo sistema de Google democratiza el acceso a una edición avanzada, mientras incorpora salvaguardias para evitar usos maliciosos y proteger la integridad de las imágenes personales

La disponibilidad de Gemini 2.5 Flash Image es inmediata para todos los usuarios de la aplicación Gemini, la API, Google AI Studio o plataformas similares integradas con los servicios de Google. El modelo de IA, calificado por la propia compañía como uno de los más sofisticados del sector, incluye medidas para prevenir el uso indebido de imágenes personales y evitar la manipulación de fotografías ajenas sin consentimiento.

De acuerdo con Google, el sistema monitorea el servicio constantemente y limita su actividad a fotos propias o de personas conocidas por el usuario, brindando un entorno seguro para la preservación visual de la memoria familiar.

La edición con inteligencia artificial se extiende así a cualquier usuario, permitiendo transformar, colorear y restaurar imágenes antiguas sin pagar ni adquirir suscripciones.

Este salto tecnológico sitúa a Gemini 2.5 Flash Image como una herramienta central para quienes desean revitalizar retratos físicos y proteger el legado visual de sus familias, abriendo nuevas posibilidades creativas y profesionales para la edición de fotografías históricas y cotidianas.

