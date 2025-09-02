15 libros recomendados sobre marketing digital, tecnología e inteligencia artificial que marcan tendencia en 2025

La lectura sigue siendo una de las mejores formas de actualizarse en un mundo donde la inteligencia artificial, el marketing digital y la tecnología cambian todos los días. En América Latina, los lectores buscan cada vez más títulos que combinen estrategia empresarial, innovación tecnológica y literatura que dialogue con nuestra realidad social.
Por eso, hemos preparado un ranking de 15 libros recomendados en 2025: algunos son guías prácticas para emprendedores y profesionales del marketing, otros son novelas y ensayos que reflejan preocupaciones actuales como la violencia de género, la vigilancia digital y la transformación de las organizaciones.
Libros de marketing digital que no pueden faltar
1. Marketing 6.0 – Philip Kotler
El clásico del marketing se renueva con un enfoque que combina lo físico, lo digital y lo humano. Ideal para comprender cómo evoluciona el consumo en la era de la IA.
2. Esto es Marketing – Seth Godin
Una obra que sigue liderando búsquedas en Google: propone conectar con el cliente a través de la empatía, más que de la venta directa.
3. Marketing digital: Estrategias avanzadas con Inteligencia Artificial – Marisa Tormo Navarro
Perfecto para quienes quieren pasar del marketing básico a estrategias avanzadas en redes sociales y campañas medibles con IA.
4. Estrategias de marketing digital (Social Media) – Fernando Maciá
Un manual práctico que se mantiene como referente en universidades y empresas de la región.
5. Marketing digital inteligente y efectivo con ChatGPT – Juan Carlos Mejía
Incluye más de 80 prompts para crear campañas, contenidos y automatizaciones con la IA más usada en 2025.
Inteligencia artificial y negocios
6. Inteligencia Artificial y análisis de datos para el marketing digital – César Sánchez
Explica cómo integrar big data e IA en la toma de decisiones estratégicas de marketing.
7. Potencia tu negocio con Inteligencia Artificial – Sergio López
Enfocado en emprendedores, muestra cómo implementar chatbots, automatizaciones y herramientas de IA en empresas pequeñas y medianas.
8. Inteligencia (artificial) para emprendedores – José Luis Garde Sánchez
Combina ética, práctica y casos reales para aplicar IA de manera responsable en negocios emergentes.
9. Marketing con aplicaciones para América Latina – Lamb, Hair & McDaniel
Versión adaptada al contexto latinoamericano, con ejemplos locales que lo convierten en un recurso imprescindible.
10. No soy un robot – Juan Villoro
Un ensayo literario que reflexiona sobre la tecnología y la identidad humana, muy comentado en medios y redes de la región.
Voces latinoamericanas que impactan en 2025
Los siguientes son recomendados de la página virtual del Grupo Planeta.
11. La Sepia – Christian Kammerer
Un thriller forense escrito por un médico colombiano que explora el camuflaje del mal y el lado más humano del crimen. Suspenso quirúrgico con fondo emocional.
12. Génesis: Olores y recuerdos de la piel – Laura Velandia
Antología de cuentos que enfrenta al lector con la violencia de género en Colombia y América Latina. Literatura que duele, pero también transforma.
13. Lo que aprendí de ti – María Gabriela González
Una carta de amor al padre que se convierte en guía universal sobre gratitud, resiliencia y bienestar emocional. Un libro íntimo que toca fibras.
14. El reloj del juicio final I: Matusalén – Juliana Di María
Ficción especulativa que combina espiritualidad, ciencia y futuro: vigilancia digital, bioingeniería y dilemas éticos en un mundo del 2056.
15. El toque mágico en las organizaciones – Edwin Jesús Barrera
Un modelo de gestión empresarial basado en organizar, modernizar y humanizar. Herramienta práctica para quienes sueñan con crear empresas sólidas.
Por qué estos 15 libros son tendencia en América Latina
- Responden a búsquedas actuales: marketing digital 2025, libros de inteligencia artificial, emprendimiento en América Latina.
- Ofrecen tanto guías técnicas como narrativas literarias que conectan con problemáticas sociales.
- Muestran cómo la región produce voces propias que dialogan con el mundo (Velandia, Kammerer, Di María, González, Barrera).
Estos 15 libros ofrecen más que información: son brújula en un tiempo de cambios acelerados.