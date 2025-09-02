15 libros recomendados sobre marketing digital, tecnología e inteligencia artificial que marcan tendencia en 2025

Historias y estrategias que conectan con la realidad latinoamericana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lectura sigue siendo una de las mejores formas de actualizarse en un mundo donde la inteligencia artificial, el marketing digital y la tecnología cambian todos los días. En América Latina, los lectores buscan cada vez más títulos que combinen estrategia empresarial, innovación tecnológica y literatura que dialogue con nuestra realidad social.

Por eso, hemos preparado un ranking de 15 libros recomendados en 2025: algunos son guías prácticas para emprendedores y profesionales del marketing, otros son novelas y ensayos que reflejan preocupaciones actuales como la violencia de género, la vigilancia digital y la transformación de las organizaciones.

Lecturas imprescindibles de 2025: inteligencia artificial, negocios y nuevas voces latinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Libros de marketing digital que no pueden faltar

1. Marketing 6.0 – Philip Kotler

El clásico del marketing se renueva con un enfoque que combina lo físico, lo digital y lo humano. Ideal para comprender cómo evoluciona el consumo en la era de la IA.

2. Esto es Marketing – Seth Godin

Una obra que sigue liderando búsquedas en Google: propone conectar con el cliente a través de la empatía, más que de la venta directa.

3. Marketing digital: Estrategias avanzadas con Inteligencia Artificial – Marisa Tormo Navarro

Perfecto para quienes quieren pasar del marketing básico a estrategias avanzadas en redes sociales y campañas medibles con IA.

4. Estrategias de marketing digital (Social Media) – Fernando Maciá

Un manual práctico que se mantiene como referente en universidades y empresas de la región.

5. Marketing digital inteligente y efectivo con ChatGPT – Juan Carlos Mejía

Incluye más de 80 prompts para crear campañas, contenidos y automatizaciones con la IA más usada en 2025.

Qué leer en 2025: libros sobre tecnología, emprendimiento y realidades latinoamericanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inteligencia artificial y negocios

6. Inteligencia Artificial y análisis de datos para el marketing digital – César Sánchez

Explica cómo integrar big data e IA en la toma de decisiones estratégicas de marketing.

7. Potencia tu negocio con Inteligencia Artificial – Sergio López

Enfocado en emprendedores, muestra cómo implementar chatbots, automatizaciones y herramientas de IA en empresas pequeñas y medianas.

8. Inteligencia (artificial) para emprendedores – José Luis Garde Sánchez

Combina ética, práctica y casos reales para aplicar IA de manera responsable en negocios emergentes.

9. Marketing con aplicaciones para América Latina – Lamb, Hair & McDaniel

Versión adaptada al contexto latinoamericano, con ejemplos locales que lo convierten en un recurso imprescindible.

10. No soy un robot – Juan Villoro

Un ensayo literario que reflexiona sobre la tecnología y la identidad humana, muy comentado en medios y redes de la región.

La ficción es un género muy importante en estos recomendados del Gruo Planeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Voces latinoamericanas que impactan en 2025

Los siguientes son recomendados de la página virtual del Grupo Planeta.

11. La Sepia – Christian Kammerer

Un thriller forense escrito por un médico colombiano que explora el camuflaje del mal y el lado más humano del crimen. Suspenso quirúrgico con fondo emocional.

12. Génesis: Olores y recuerdos de la piel – Laura Velandia

Antología de cuentos que enfrenta al lector con la violencia de género en Colombia y América Latina. Literatura que duele, pero también transforma.

13. Lo que aprendí de ti – María Gabriela González

Una carta de amor al padre que se convierte en guía universal sobre gratitud, resiliencia y bienestar emocional. Un libro íntimo que toca fibras.

14. El reloj del juicio final I: Matusalén – Juliana Di María

Ficción especulativa que combina espiritualidad, ciencia y futuro: vigilancia digital, bioingeniería y dilemas éticos en un mundo del 2056.

15. El toque mágico en las organizaciones – Edwin Jesús Barrera

Un modelo de gestión empresarial basado en organizar, modernizar y humanizar. Herramienta práctica para quienes sueñan con crear empresas sólidas.

Por qué estos 15 libros son tendencia en América Latina

Responden a búsquedas actuales: marketing digital 2025 , libros de inteligencia artificial , emprendimiento en América Latina .

Ofrecen tanto guías técnicas como narrativas literarias que conectan con problemáticas sociales.

Muestran cómo la región produce voces propias que dialogan con el mundo (Velandia, Kammerer, Di María, González, Barrera).

Estos 15 libros ofrecen más que información: son brújula en un tiempo de cambios acelerados.