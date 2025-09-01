Tecno

Cómo duplicar la pantalla del iPhone a un Smart TV sin aplicaciones o cables

Para utilizar esta función nativa es necesario verificar que ambos dispositivos estén enlazados a la misma red WiFi y que el televisor soporte AirPlay o tenga un Apple TV conectado

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Esta herramienta se encuentra habilitada
Esta herramienta se encuentra habilitada de forma nativa en varios modelos de la marca. (Imagen ilustrativa Infobae)

Transmitir la pantalla de un iPhone a un televisor o Smart TV sin recurrir a cables ni aplicaciones externas se ha convertido en una función muy demandada por quienes buscan compartir contenidos de manera ágil y sencilla en el hogar.

La clave para lograrlo reside en que el celular y el Smart TV estén conectados a la misma red WiFi doméstica y se ubiquen a corta distancia, lo que permite aprovechar la tecnología de duplicación integrada en iOS.

La herramienta que posibilita esta comunicación inalámbrica es AirPlay, el protocolo desarrollado por Apple para enlazar el iPhone con otros dispositivos, como Apple TV, televisores inteligentes compatibles o incluso una Mac.

La opción es propia de
La opción es propia de Apple y es compatible con varias pantallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias a esta función, los usuarios pueden proyectar videos, imágenes, presentaciones y cualquier actividad del teléfono directamente en una pantalla grande, mejorando la experiencia visual y de entretenimiento.

Cómo proyectar la pantalla del iPhone al televisor sin descargar aplicaciones

Para utilizar la duplicación de pantalla, el televisor debe contar con soporte para AirPlay. Muchos modelos recientes de marcas como Samsung, LG y Sony ya integran esta compatibilidad, aunque es posible emplear un Apple TV conectado al televisor mediante HDMI si el aparato no dispone de la función de fábrica.

Además, el sistema operativo del iPhone debe ser compatible con el Centro de control actualizado, lo que se cumple en dispositivos a partir del iPhone X y en iPadOS 13 o versiones posteriores para tablets.

El proceso es intuitivo y
El proceso es intuitivo y se puede realizar en pocos segundos. (Foto: Apple)

El proceso de activación comienza accediendo al Centro de control. En los modelos con Face ID o en iPadOS 13 en adelante, solo hay que deslizar un dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla. Allí se encuentra el icono “Duplicar pantalla”.

Al seleccionarlo, el sistema despliega una lista de dispositivos disponibles en la red WiFi local. El usuario debe elegir el nombre del televisor compatible, del Apple TV o de la Mac. En algunos casos, el televisor o receptor mostrará un código de seguridad que debe ingresarse en el iPhone para confirmar y comenzar la transmisión.

Qué pasa si el televisor no aparece como opción para duplicar pantalla

Si el Smart TV no aparece como opción, conviene verificar que ambos dispositivos estén conectados a la misma red WiFi y que el televisor esté encendido y actualizado.

Algunos modelos requieren habilitar manualmente AirPlay en los ajustes del televisor, así que consultar el manual del fabricante resulta fundamental para confirmar la compatibilidad.

Algunos modelos por su antigüedad
Algunos modelos por su antigüedad no son compatibles con esta tecnología (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando persisten los problemas, reiniciar ambos dispositivos y comprobar que no existan restricciones en el router o la red local puede solucionar el problema. En caso de que el televisor no soporte AirPlay, la duplicación sigue siendo posible mediante un Apple TV conectado por HDMI.

Cómo finalizar la proyección de pantalla desde el iPhone

Para finalizar la duplicación y regresar al uso habitual del teléfono, es necesario abrir nuevamente el Centro de control y pulsar el botón “Duplicar pantalla”, donde aparecerá la opción “Detener duplicación”. Al seleccionarla, la transmisión se interrumpe y el televisor vuelve a su estado anterior.

Si se utiliza un Apple TV, es posible presionar el botón Menú en el control remoto para desconectar de inmediato. Esta flexibilidad permite alternar entre distintos contenidos o cerrar la sesión de duplicación de forma rápida, sin afectar el funcionamiento del televisor ni del teléfono.

Qué otras medidas ayudan a mejorar la experiencia al duplicar la pantalla del iPhone

La conexión a internet debe
La conexión a internet debe ser estable para que el proceso sea efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad de la transmisión inalámbrica depende en gran parte de la estabilidad y velocidad de la red WiFi. Para evitar interrupciones o retrasos, se debe conectar ambos dispositivos a bandas de frecuencia de 5 GHz, que ofrecen menor interferencia y mayor ancho de banda que las de 2.4 GHz.

Cerrar aplicaciones en segundo plano y asegurarse de que no haya descargas activas en otros dispositivos del hogar, contribuye a mantener una conexión más fluida durante la duplicación.

Conviene vigilar el nivel de batería y el brillo de la pantalla del iPhone antes de iniciar la proyección, porque la duplicación es intensiva en recursos. Activar el modo “No molestar” previene que llamadas o notificaciones interrumpan la visualización en el televisor.

Temas Relacionados

iPhonePantallaSmart TVAplicacionesWiFiLo último en tecnología

Últimas Noticias

Aprende a usar los gestos del touchpad de un computador portátil para ahorrar tiempo

Gestos con dos, tres y cuatro dedos ofrecen funciones como zoom, cambio de aplicaciones y más

Aprende a usar los gestos

Cómo configurar el celular Android para que borre las capturas de pantalla automáticamente y ahorrar almacenamiento

Google Fotos ofrece herramientas para hacer la eliminación de manera sencilla después de 30 días

Cómo configurar el celular Android

Cinco hábitos que debes evitar al conducir un vehículo automático por primera vez

La prisa, el desconocimiento técnico y la creencia en mitos influyen en prácticas inadecuadas por parte de los conductores. Adoptar medidas correctas es clave para proteger este componente del auto y evitar reparaciones costosas

Cinco hábitos que debes evitar

El paso previo que todos los usuarios de Xiaomi deben cumplir para tener HyperOS 3

Esta actualización promete una interfaz visual renovada y mayor personalización en los dispositivos

El paso previo que todos

Tráfico aéreo en Estados Unidos aún funciona con Windows 95 y diskettes: la paradoja obsoleta

Tomar esta medida implica que el 90% del presupuesto tecnológico de la FAA se destine al sostenimiento de estos sistemas obsoletos

Tráfico aéreo en Estados Unidos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fin del boom de las

Fin del boom de las cafeterías de especialidad: el consumo cayó más de 15% y empezaron los cierres

Suspensiones en Acindar: las claves de la crisis que hizo caer la demanda un 30%

El Gobierno denunció una operación de inteligencia para grabar conversaciones privadas de Karina Milei

Los 6 beneficios poco conocidos de las semillas de lino para la salud

Patricia Bullrich anunció un decomiso récord de cocaína en el primer semestre del 2025

INFOBAE AMÉRICA
Universidad peruana anuncia tres nuevas

Universidad peruana anuncia tres nuevas carreras en educación, salud y deporte

Cómo está y qué hace hoy Prince Jackson, el hijo mayor del “Rey del Pop”

Alemania calificó de prematuros los planes de Von der Leyen para enviar tropas europeas a Ucrania

Discrepancias en el binomio de Paz y Lara generan polémica en Bolivia

Ucrania calificó de “fracaso diplomático” de Rusia la declaración de la cumbre con China e India

TELESHOW
Wanda Nara lanzó un provocador

Wanda Nara lanzó un provocador mensaje en medio de su enfrentamiento con la China Suárez

Charly García y Sting a días de presentar un tema en conjunto: “Lo estoy haciendo a mi manera”

Mica Viciconte se metió en el conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “No me sorprende nada”

Cami Homs renovó su look en pleno embarazo y arrasó con elogios en las redes

La divertida reflexión de Sebastián Wainraich por el inicio de septiembre: “La fiesta del TOC”