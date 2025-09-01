Tecno

Alerta por estafa que comienza con una videollamada y termina robando una cuenta de WhatsApp

Un sofisticado método aprovecha la función de compartir pantalla para capturar el código de verificación, y así permitir a los ciberdelincuentes suplantar la identidad de la víctima para solicitar dinero a sus amigos

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Los criminales buscan apropiarse del
Los criminales buscan apropiarse del perfil en esta plataforma por la cantidad de información sensible que contiene. (Foto: EFE/EPA/Archivo/IAN LANGSDON)

Un reciente caso reportado al Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) ha puesto en evidencia una sofisticada modalidad de estafa que inicia con una videollamada aparentemente inofensiva y culmina con el robo de una cuenta de WhatsApp.

La Guardia Civil de España ha difundido la alerta, subrayando la importancia de extremar las precauciones ante este tipo de ataques. El incidente comenzó cuando una persona recibió una videollamada de un contacto conocido, en la que la pantalla solo mostraba oscuridad.

Según la información del INCIBE, el interlocutor alegó tener problemas con su dispositivo y solicitó compartir pantalla para intentar resolverlo. Durante la sesión, la víctima recibió una notificación en la parte superior de su teléfono: un SMS de WhatsApp con el código de seguridad. Al estar compartiendo la pantalla, el código quedó expuesto al atacante, quien lo utilizó para tomar control de la cuenta.

Qué hacen los atacantes luego de tomar el control de la cuenta de WhatsApp

Buscan manipular a contactos de
Buscan manipular a contactos de la víctima para que realicen operaciones rápidas con el fin de ayudar a resolver una supuesta emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoridad española destacó que este tipo de suplantación puede derivar en fraudes económicos y en la propagación de la modalidad de ataque a otros usuarios. Tras este acceso no autorizado, la aplicación de Meta se cerró y la víctima perdió el acceso a su cuenta de WhatsApp.

En las horas siguientes, varios contactos informaron que estaban recibiendo mensajes supuestamente enviados por la persona afectada, en los que se solicitaba dinero a través de Bizum o se pedía un código recibido por SMS.

Ante situaciones similares, el INCIBE sugiere avisar de inmediato a todos los contactos para evitar que caigan en la trampa, sobre todo al contacto desde el que se originó la videollamada.

Se debe avisar de inmediato
Se debe avisar de inmediato a amigos y familiares sobre este robo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, sugiere intentar reinstalar la aplicación para forzar la recepción de un nuevo código de verificación. Si el sistema indica un tiempo de espera de entre 9 y 11 horas, se aconseja volver a intentarlo pasado ese plazo.

También, la entidad recuerda la importancia de “intentar recopilar evidencias y presentar una denuncia por suplantación de identidad” si se confirma el robo de la cuenta.

Cómo evitar que roben la cuenta de WhatsApp para cometer otros fraudes

Como medidas preventivas, las autoridades insisten en la importancia de activar la verificación en dos pasos en WhatsApp, evitar compartir pantalla sin plena confianza en el interlocutor y nunca facilitar ni compartir códigos recibidos por SMS. Estas pautas buscan reducir el riesgo de que terceros accedan a la cuenta.

Se debe tener cuidado al
Se debe tener cuidado al momento de responder una videollamada. (Foto: Europa Press)

Por su parte, WhatsApp advierte que, para proteger la cuenta, envía una notificación push cuando alguien intenta registrar una cuenta con el número de teléfono del usuario. Si se recibe esta notificación, puede ser por un error de otro usuario al ingresar el número o a un intento de apropiación de la cuenta.

La plataforma recalca: “Nunca compartas tu código de verificación de WhatsApp con otras personas”. Sin este código, ningún tercero podrá completar el proceso de verificación ni utilizar el número en la aplicación, lo que garantiza que el usuario mantiene el control de su cuenta.

De qué forma reforzar la seguridad de la cuenta de WhatsApp

Existen varias opciones que fortalecen
Existen varias opciones que fortalecen la privacidad del usuario. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La combinación de ingeniería social y manipulación tecnológica utilizada en este tipo de estafas, exige una vigilancia constante y la aplicación de todas las medidas de seguridad sugeridas por las autoridades y la propia plataforma.

Entre las pautas sugeridas por WhatsApp para reforzar la seguridad, se encuentran no compartir el código de registro ni el PIN de la verificación en dos pasos, activar esta función y proporcionar una dirección de correo electrónico para recuperar el PIN en caso de olvido, y establecer una contraseña robusta para el buzón de voz.

Asimismo, se debe revisar periódicamente los dispositivos vinculados a la cuenta accediendo al menú de opciones y, si es necesario, cerrar la sesión en aquellos dispositivos desconocidos o no utilizados.

Temas Relacionados

AlertaWhatsAppEstafaVideollamadaRoboLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué significan los ruidos fuertes de la nevera a mitad de la noche y cuáles indican un mal funcionamiento

Sonidos persistentes, cambios abruptos en la intensidad o acompañados de pérdida de frío advierten sobre posibles averías. Realizar revisiones básicas y estar atento a estos signos permite actuar a tiempo y prevenir daños costosos en el electrodoméstico

Qué significan los ruidos fuertes

Seis soluciones si un celular Android está lento o se bloquea sin descargar aplicaciones

Reiniciar el teléfono es una solución, porque ayuda a cerrar procesos y limpiar la memoria para mejorar el rendimiento

Seis soluciones si un celular

WhatsApp advierte de un ataque de espionaje que afecta a usuarios de iPhone y Android con solo recibir un archivo

La campaña estaba direccionada especialmente a activistas, aprovechando una vulnerabilidad de la aplicación

WhatsApp advierte de un ataque

El secreto de Steve Jobs para ser más inteligente y clave en su éxito al liderar Apple

El empresario ilustró en 1982 cómo observar los problemas desde una perspectiva elevada permite identificar soluciones originales, mientras que seguir caminos convencionales limita la creatividad y el avance profesional

El secreto de Steve Jobs

Cómo mejorar el sonido de una llamada a través de Android Auto

Factores como el ruido ambiental, la conexión Bluetooth y las apps afectan la experiencia de llamadas mientras manejamos

Cómo mejorar el sonido de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tienen 15 y 16 años

Tienen 15 y 16 años y los acusan de integrar la “Banda del Millón: uno era buscado por un homicidio

Arrancó el Electro Fans con descuentos de hasta 70% en electrodomésticos y hasta 12 cuotas

La bióloga que se convirtió en la voz del océano: “Queremos acercar la ciencia a la gente”

El Gobierno aseguró que se normaliza el sistema de chapas patente y hay disponibilidad para autos nuevos en todas las provincias

Dólar hoy: suben las distintas cotizaciones de la divisa en un día feriado para el mercado de referencia

INFOBAE AMÉRICA
Venecia premió a Kim Novak,

Venecia premió a Kim Novak, la legendaria heroína de Hitchcock que se escondió de los reflectores

Aduana de Ecuador advirtió sobre estafa en línea con cobros ilegales por registro aduanero

Científicos logran seguir la “contaminación” de los rayos en tiempo real con un satélite de la NASA

El presidente del Frente Amplio uruguayo dijo que las elecciones de 2024 en Venezuela no fueron claras

Tras la liberación de opositores en Bolivia, el titular del TSJ habla de independencia judicial: “Nunca más perseguidos”

TELESHOW
El mensaje de Mauro Icardi

El mensaje de Mauro Icardi en turco que encendió las redes: ¿indirecta para Wanda Nara?

El entusiasmo de Chano Charpentier por su nuevo disco: “Me siento un compositor mucho mejor que antes”

El inesperado blooper de Marley con Furia al intentar subirse a un búfalo en Vietnam

Marcelo Tinelli dio detalles de su regreso a la televisión: cuándo planea volver y con qué programa

Nicolás Cabré y Rocío Pardo disfrutan de un viaje romántico a Los Ángeles: amor, paseos y atardecer en Santa Mónica