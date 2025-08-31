Peacock llega a Prime Video Channels tras acuerdo entre NBCUniversal y Amazon

El ingreso de Peacock a Prime Video Channels expone la marca a una audiencia mucho más amplia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El servicio de streaming Peacock, propiedad de NBCUniversal y controlada por Comcast, ha consolidado un acuerdo clave con Amazon para llevar su versión sin anuncios a Prime Video Channels, la oferta interna de canales digitales del gigante del comercio electrónico.

Esta alianza representa un paso estratégico para NBCUniversal, que busca fortalecer el alcance de Peacock entre millones de potenciales suscriptores en todo el mundo.

Alianza estratégica Peacock-Amazon

La integración de Peacock Premium Plus en Prime Video Channels marca la primera ocasión en que la plataforma de NBCUniversal se incorpora al paquete de suscripciones digitales de Amazon, junto a otros servicios como HBO Max, Apple TV+ y Paramount+.

Esto permite a los usuarios de Amazon acceder a Peacock directamente desde Prime Video, sin publicidad. El convenio forma parte de un acuerdo más amplio de distribución, que no solo incluye la presencia de Peacock en Prime Video Channels, sino que mantiene la aplicación disponible en dispositivos Fire TV de Amazon, habilita la compra o alquiler de películas de Universal Pictures en Prime Video y permite el acceso a Prime Video en los terminales Xfinity X1 de Comcast.

Así luce la página de Peacock. (peacockfreetrial.com)

Mike Cavanagh, presidente de Comcast, expresó que la alianza con Amazon posibilita “ampliar la exposición” al contenido de NBCUniversal. Amazon, por su parte, sostiene su objetivo de posicionar Prime Video como una plataforma integral de entretenimiento que abarca desde series originales y deportes en vivo como ‘The Boys’ y ‘Thursday Night Football’ de la NFL, hasta la NBA y NASCAR, apoyada en la integración de diversos servicios de streaming de terceros.

El acuerdo también permitirá potenciar la oferta deportiva disponible en streaming. Los clientes con acceso a Peacock Premium Plus en Prime Video podrán seguir eventos como los partidos de Sunday Night Football de la NFL, fútbol de la Premier League y la cobertura televisiva en directo de los Juegos Olímpicos emitidos por NBC.

Expectativas para Peacock frente a la competencia en el mercado de streaming

El ingreso de Peacock a Prime Video Channels expone la marca a una audiencia mucho más amplia, lo que representa una oportunidad para reducir la brecha frente a sus competidores. Actualmente, Peacock registra 41 millones de suscriptores, una cifra inferior a la de otros gigantes del sector.

Así luce la página de NBCUniversal. (nbcuniversal.com)

Uno de los objetivos centrales de NBCUniversal es capitalizar el alcance global de Amazon para intentar incrementar la base de clientes y afianzar su relevancia en el mercado.

Pese a esta posición desafiante en el ranking de suscriptores, Peacock ha mostrado señales de recuperación financiera, con pérdidas acotadas a USD 101 millones en el segundo trimestre, una mejora significativa respecto a los USD 348 millones registrados en igual periodo del año anterior.

Según una fuente vinculada a la estrategia de NBCUniversal, el desempeño de la nueva integración en Prime Video Channels funcionará como modelo para futuros acuerdos con otras plataformas de streaming de terceros.

Amazon Prime Video es una plataforma de streaming que brinda series, películas y contenido original a sus usuarios suscritos. REUTERS/Francis Mascarenhas

De esta manera, NBCUniversal busca reforzar el atractivo y la visibilidad de Peacock en un contexto marcado por la diversificación de ofertas digitales y la competencia en constante aumento, respaldándose en alianzas estratégicas que prometen transformar el mapa global del entretenimiento bajo demanda.

Qué es Peacock y cómo se puede acceder a su servicio de streaming

Peacock es una plataforma de streaming que ofrece una amplia variedad de series, películas, deportes en vivo, noticias y contenidos originales. Su catálogo abarca producciones de Universal Pictures, DreamWorks, NBC y otros estudios asociados, dirigido a públicos diversos en Estados Unidos y algunos mercados internacionales.

Para acceder al servicio, es necesario crear una cuenta en su sitio oficial https://www.peacocktv.com y seleccionar entre distintos planes, que incluyen opciones gratuitas con anuncios y suscripciones de pago que permiten ver el contenido sin interrupciones publicitarias. La plataforma está disponible a través de navegadores web, aplicaciones para dispositivos móviles, televisores inteligentes y reproductores de medios digitales.