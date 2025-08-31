Tecno

Adiós a Magis TV y Cuevana: tres aplicaciones para ver películas y series gratis

Plataformas oficiales ofrecen acceso a contenido audiovisual sin costo ni riesgos de malware en teléfonos inteligentes, computadoras y Smart TV, sin exponer información privada

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Cada una de estas opciones se adaptan a diferentes tipo de públicos. (Imagen ilustrativa Infobae).

El atractivo de los catálogos gratuitos ha impulsado a muchos usuarios a buscar alternativas a las plataformas ilegales como Magis TV y Cuevana, motivados por el deseo de acceder a películas y series sin costo, pero el uso de estos servicios conlleva riesgos, que van desde la exposición a virus informáticos hasta el robo de datos personales.

Frente a este problema, existen aplicaciones gratuitas y legítimas que permiten disfrutar de contenido audiovisual sin comprometer la seguridad de los dispositivos ni la privacidad de los usuarios.

Entre las alternativas se encuentran YouTube, Pluto TV y Vix, todas ellas disponibles para descarga en Google Play Store y App Store, y compatibles con Smart TV, celulares y computadoras. Estas ofrecen catálogos que incluyen películas, series y documentales en diferentes idiomas, pero no incorporan los estrenos más recientes.

Por qué es peligroso optar por ver películas en Magis TV o Cuevana

Son alternativas peligrosas para la privacidad de los datos. (Fotocomposición Infobae)

El funcionamiento de los servicios ilegales como Magis TV o Cuevana se basa en la amplitud de sus catálogos y la ausencia de requisitos de suscripción o pago, lo que ha captado la atención de quienes buscan acceso inmediato y sin restricciones.

No obstante, recurrir a estas plataformas implica graves consecuencias: los dispositivos pueden infectarse con software malicioso, y los usuarios quedan expuestos a estafas digitales y al robo de información sensible.

Por este motivo, resulta fundamental optar por servicios que garanticen la legalidad del contenido y la protección de los datos personales.

Qué contenido tiene disponible YouTube para diferentes públicos

YouTube ofrece un extenso repertorio de títulos de dominio público, clásicos del cine, producciones independientes y documentales, todos ellos publicados por canales verificados. Esta modalidad permite acceder a contenido legítimo respaldado por los titulares de derechos, sin necesidad de descargar archivos potencialmente peligrosos.

Es un servicio compatible con la mayoría de dispositivos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El acceso es sencillo: solo hay que ingresar a la aplicación desde un teléfono inteligente, buscar canales oficiales o listas de reproducción especializadas y seleccionar el título deseado.

Entre las funciones disponibles se encuentran la visualización de fragmentos, la opción de subtítulos y controles parentales. No se requiere ingresar datos personales ni bancarios para acceder a las películas gratuitas, lo que reduce el riesgo de estafas.

Cómo ver películas y series gratis desde la app de Pluto TV

Esta plataforma presenta una propuesta gratuita basada en canales en vivo y contenido bajo demanda, donde destacan películas, series, realities y eventos deportivos. El servicio opera a través de una aplicación oficial compatible con televisores inteligentes, celulares y navegadores web.

Es una opción que opera bajo publicidad poco invasiva. (Foto: Pluto TV)

La interfaz permite seleccionar canales temáticos o géneros cinematográficos, facilitando una experiencia personalizada sin costos ocultos ni procesos de registro complejos.

A diferencia de las plataformas ilegales, Pluto TV no solicita información bancaria ni acceso a archivos personales. Su modelo de financiamiento se sustenta en anuncios no invasivos que se alternan con la programación, permitiendo así el acceso a contenido legítimo en un entorno seguro.

De qué trata Vix y por qué es útil para los que les gusta las películas en español

Vix se posiciona como una de las opciones gratuitas más relevantes para el público latinoamericano. Su catálogo abarca películas de Hollywood, producciones en español, series, documentales y programas originales, con una actualización constante de títulos y estrenos familiares.

El acceso se realiza fácilmente desde smartphones, tablets, navegadores web y televisores inteligentes mediante una aplicación oficial. Al igual que Pluto TV, Vix funciona bajo un modelo respaldado por publicidad, lo que elimina la necesidad de pagos o registros con datos sensibles.

Su accesibilidad y uso es práctico y brinda mayor seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma garantiza que todo el contenido distribuido cuenta con autorización legal, lo que evita riesgos de malware y hackeos. Además, ofrece alta calidad de imagen y una navegación intuitiva dentro de la aplicación.

Cuáles son las ventajas de elegir plataformas por suscripción

Pese a que estas plataformas gratuitas proporcionan catálogos variados y seguros, quienes buscan estrenos exclusivos y funciones avanzadas suelen recurrir a servicios de pago como: Netflix, Prime Video, Disney+, Max o Apple TV+.

Estas empresas ofrecen amplios repertorios de películas, series, documentales y programas infantiles en varios idiomas, sumado a opciones de personalización, descargas para ver sin conexión, listas personalizadas y calidad audiovisual superior.

