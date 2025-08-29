Qué significado tiene el emoji del corazón negro en WhatsApp y cómo se debe utilizar

El emoji del corazón negro en WhatsApp tiene un significado particular que muchos desconocen. Según Emojipedia, suele asociarse con tristeza o humor negro; sin embargo, pese a su color, se utiliza con frecuencia para expresar amor y afecto.
Al igual que ocurre con los demás corazones de colores, este símbolo también sirve para manifestar afinidad, aprecio o conexión hacia personas, lugares, grupos, objetos o incluso ideas relacionadas con dicho color.
Es decir, puede emplearse, por ejemplo, para mostrar apoyo a movimientos o causas que utilizan el negro como distintivo, expresar un estilo personal ligado a lo gótico o lo alternativo, o simplemente para dar un toque diferente al momento de enviar cariño a alguien.
Cómo utilizar el emoji del corazón negro en WhatsApp
El emoji del corazón negro en WhatsApp es uno de los símbolos más versátiles y llamativos dentro del catálogo de corazones de colores.
Aunque a primera vista pueda parecer sombrío o negativo, su uso va mucho más allá de transmitir tristeza. De hecho, se ha convertido en una herramienta para expresar emociones, estilos de vida y hasta afinidad con ciertas tendencias culturales.
De acuerdo con Emojipedia, el corazón negro suele asociarse con sentimientos de dolor, duelo o humor negro.
Sin embargo, en la práctica cotidiana, muchas personas lo emplean también como un gesto de amor, cariño o afecto, al igual que los corazones de otros colores, pero con un matiz más alternativo o diferente.
Por ejemplo, puede enviarse en un chat de pareja para demostrar amor con un toque distintivo con un simple “te amo”.
También es común usarlo en conversaciones con amigos cercanos cuando se comparte un chiste irónico o de humor negro: “Ese comentario fue demasiado sarcástico”.
Asimismo, el corazón negro puede representar afinidad con estilos estéticos o culturales como lo gótico, lo alternativo o lo minimalista. En ese sentido, alguien podría incluirlo en su estado de WhatsApp para reforzar su identidad: “La oscuridad también tiene belleza”.
Este emoji puede servir para expresar solidaridad con causas que utilizan el color negro como emblema, o para acompañar mensajes en momentos de duelo: “Siempre te recordaré”.
Qué significan los emojis de corazón de otros colores
Cada emoji de corazón en WhatsApp y otras plataformas tiene un matiz distinto de significado. Aunque todos expresan cariño, amor o aprecio, el color agrega un contexto particular. Aquí tienes un resumen de los más usados:
- Corazón rojo: amor pasional, romántico y sincero. Es el clásico para parejas.
- Corazón naranja: cariño, amistad o afecto sin llegar a lo romántico.
- Corazón amarillo: felicidad, amistad pura y alegría. Representa energía positiva.
- Corazón verde: esperanza, naturaleza, crecimiento o apoyo a causas ecológicas.
- Corazón azul: confianza, paz, estabilidad o apoyo a causas relacionadas con la salud mental o el autismo.
- Corazón morado: compasión, ternura y amor espiritual. También se vincula a la creatividad y a ciertas causas sociales.
- Corazón blanco: pureza, paz, amor incondicional o espiritual. Suele usarse en mensajes solemnes o de apoyo.
- Corazón roto: dolor, desamor o tristeza profunda.
Qué otros emojis suelen tener significados confusos
Muchos emojis tienen significados que pueden generar confusión, porque su interpretación depende del contexto, la cultura o incluso la relación entre las personas que los usan. Algunos ejemplos comunes:
- Calavera: Literalmente es “muerte”, pero en mensajes informales se usa para indicar risa extrema o algo “muy gracioso”, como un “me muero de risa”.
- Carita al revés: Puede expresar sarcasmo, ironía o incomodidad, aunque para algunos simplemente parece “confundido” o “juguetón”.
- Carita con una lágrima sonriente: Puede reflejar tristeza, nostalgia, alivio o gratitud, lo que lo hace muy ambiguo según la conversación.
- Sonrisa con ceja levantada: Algunos lo usan con connotación coqueta, otros con sarcasmo o malicia, y puede ser interpretado de manera muy distinta según la relación.
- Payaso: Puede significar “tontería” o “me siento ridículo”, pero también se usa para señalar que alguien hizo algo absurdo o estúpido.