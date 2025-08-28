Tecno

Microsoft lleva la IA de Copilot a los televisores Samsung para recomendar películas y responder dudas

Toda la interacción se podrá realizar a través de comandos de voz y el mando a distancia

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
La alianza entre Microsoft y
La alianza entre Microsoft y Samsung permite acceder a Copilot en modelos recientes de TV y monitores a través de comandos de voz y mando a distancia. (Microsoft)

La inteligencia artificial de Microsoft ahora estará disponible en los televisores de Samsung. Ambas compañía confirmaron que Copilot se sumará a una gama de TV y monitores a partir de este año.

Esta alianza busca que los usuarios tengan una forma de interacción con sus dispositivos, para obtener recomendaciones y respuestas en la pantalla.

Cómo es la llegada de Copilot a los televisores de Samsung

Esta integración permitirá a los usuarios acceder a las capacidades de Copilot, el asistente virtual de Microsoft, utilizando comandos de voz o simples clics en el mando a distancia.

Kevin Lee, vicepresidente ejecutivo del Equipo de Experiencia del Cliente de Visual Display en Samsung, aseguró que “Copilot hace que sea divertido y fácil obtener rápidamente lo que necesitas a través de experiencias personalizadas, ya sea para aprender algo nuevo, disfrutar del entretenimiento, realizar tareas cotidianas y mucho más”.

La actualización de firmware permitirá
La actualización de firmware permitirá que Copilot se instale automáticamente en los dispositivos Samsung compatibles, sin descargas adicionales. (Samsung)

La empresa precisó que el despliegue inicial de Copilot abarcará los modelos más recientes, incluyendo los televisores de las series Micro RGB, Neo QLED, OLED, The Frame Pro y The Frame, así como los monitores M7, M8 y M9 que cuentan con funciones de Smart TV.

En la mayoría de los casos, la integración se realizará automáticamente mediante una actualización de firmware, sin necesidad de que el usuario descargue software adicional. Una vez instalada la función, Copilot aparecerá en la sección Samsung Daily+ del menú de aplicaciones.

Samsung confirmó que trabaja para ampliar la disponibilidad de esta tecnología también a modelos anteriores, por lo que el lanzamiento, por ahora solo anunciado para España, se efectuará de manera progresiva en los próximos meses.

Cómo se usará Copilot en un TV Samsung

Copilot llega a los dispositivos Samsung a través de una aplicación específica que introduce un elemento distintivo: Copilot Avatar. Este personaje animado, diseñado para conversar en tiempo real, sincroniza los movimientos de los labios al hablar, aportando una interacción más cercana y natural en comparación con otros asistentes de voz como Alexa o Bixby.

Copilot Avatar introduce una experiencia
Copilot Avatar introduce una experiencia conversacional animada y personalizada en los televisores Samsung, mejorando la interacción con el usuario. (Samsung)

Para activar el asistente solo hará falta pulsar el botón del micrófono en el mando a distancia. Además, al conectar una cuenta de Microsoft, será posible obtener recomendaciones personalizadas y que el asistente recuerde preferencias o datos de interés para el usuario.

La integración de Copilot no solo optimiza las funciones clásicas del televisor, también amplía las posibilidades para los usuarios. Dentro del ámbito del entretenimiento, la IA puede ofrecer recomendaciones de películas y series adaptadas al perfil de cada usuario, responder consultas sobre actores, directores o géneros, y resumir la trama de series sin revelar spoilers.

Un aspecto destacable es la flexibilidad de la interacción. El sistema permite formular instrucciones precisas, como solicitar recomendaciones específicas del tipo: “Recomiéndame un drama como Orgullo y Prejuicio, pero con coches y un protagonista calvo y musculoso”.

El asistente procesará la petición y generará propuestas personalizadas, adecuándose al gusto y curiosidad del espectador.

Samsung planea ampliar la disponibilidad
Samsung planea ampliar la disponibilidad de Copilot a modelos anteriores y expandir el lanzamiento progresivamente en los próximos meses. (Imágen ilustrativa Infobae)

Este asistente también responde sobre actores o personalidades del entretenimiento, permite explorar tramas de series, desglosar conceptos complejos, asistir en el aprendizaje de idiomas y brindar información en tiempo real.

Todo ello se realiza mediante la tecnología de IA conversacional, que envuelve la experiencia del usuario tanto en Samsung Daily+ como en el sistema operativo Tizen y la función Click to Search.

Además de estas opciones entretenimiento, el asistente ofrece recomendaciones sobre bienestar, alimentación y viajes, así como información de actualidad y aprendizaje interactivo.

El asistente puede dar respuestas rápidas y relevantes sobre temas variados, convirtiéndose en una herramienta versátil para aprender, organizar actividades familiares, realizar tareas cotidianas o planificar el fin de semana. La memoria del asistente, ligada a la cuenta de Microsoft, permite personalizar de forma progresiva la experiencia de cada usuario, adaptándose a sus hábitos y preferencias.

Temas Relacionados

MicrosoftCopilotSamsungtelevisoresInteligencia artificialHogarTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Así puedes transferir tus playlists de Spotify a YouTube Music fácilmente

La transferencia de canciones se realiza en pocos pasos y funciona tanto en computadoras como en dispositivos móviles

Así puedes transferir tus playlists

Acusan a Meta de negligencia tras un asesinato vinculado a publicaciones en Facebook

La familia de Meareg Amare Abrha y organizaciones de derechos digitales responsabilizan a la empresa por no eliminar mensajes que incitaban a la violencia, exigiendo reformas urgentes en sus políticas y algoritmos

Acusan a Meta de negligencia

Empresario revela cómo es la cultura laboral en China: “les retenemos tres meses de sueldo para que no se vayan”

El descanso en fines de semana es visto como antieconómico y poco habitual en la cultura empresarial china

Empresario revela cómo es la

PlayStation Store lanza grandes rebajas: nueve juegos imperdibles para PS5 y PS4 con descuento

Las rebajas estarán disponibles hasta el 11 de septiembre en la tienda digital de PlayStation

PlayStation Store lanza grandes rebajas:

El auge de la IA le da otro trimestre histórico de ingresos a Nvidia: obtuvieron 46,7 mil millones de dólares en ingresos

El CEO Jensen Huang destaca que gran parte del crecimiento se dio a la demanda por la plataforma de chips Blackwell

El auge de la IA
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nuevo cráter en Avellaneda: vecinos

Nuevo cráter en Avellaneda: vecinos denuncian que complica el tránsito hace más de un mes

Cuánto se paga por la hora de limpieza en septiembre 2025

El Gobierno prepara la denuncia contra Spagnuolo: qué pruebas hay y cuál es la estrategia que van a seguir

Continúa el corte en avenida Juan B. Justo por la fuga y los vecinos se quejan del olor a gas

Hugo Moyano exigió la reapertura de las paritarias de Camioneros con una filosa crítica al Gobierno

INFOBAE AMÉRICA
Yorgos Lanthimos presenta en Venecia

Yorgos Lanthimos presenta en Venecia una sátira apocalíptica sobre el destino del planeta Tierra

Fútbol en América Latina: cómo la tecnología transforma el juego dentro y fuera de la cancha

Empresario revela cómo es la cultura laboral en China: “les retenemos tres meses de sueldo para que no se vayan”

El ingenioso dispositivo que transforma cáscaras de nuez y gotas de agua en energía

Un filtro ultrafino multiplica por cinco la vida útil de las baterías de autos eléctricos y aviones

TELESHOW
Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter,

Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan encabezan un line up histórico

Mirtha Legrand se arrepintió de haber llamado cornudo a Nico Vázquez en su programa

Wanda Nara contó la relación que tiene con su vecino Martín Migueles entre rumores de romance

Nico Occhiato se sorprendió con el comentario inesperado de un vecino en la calle: “Desubicado”

Julieta Prandi aconsejó a Wanda Nara tras sus acusaciones de violencia a Mauro Icardi: “La justicia tarda pero llega”