Microsoft lleva la IA de Copilot a los televisores Samsung para recomendar películas y responder dudas

La alianza entre Microsoft y Samsung permite acceder a Copilot en modelos recientes de TV y monitores a través de comandos de voz y mando a distancia. (Microsoft)

La inteligencia artificial de Microsoft ahora estará disponible en los televisores de Samsung. Ambas compañía confirmaron que Copilot se sumará a una gama de TV y monitores a partir de este año.

Esta alianza busca que los usuarios tengan una forma de interacción con sus dispositivos, para obtener recomendaciones y respuestas en la pantalla.

Cómo es la llegada de Copilot a los televisores de Samsung

Esta integración permitirá a los usuarios acceder a las capacidades de Copilot, el asistente virtual de Microsoft, utilizando comandos de voz o simples clics en el mando a distancia.

Kevin Lee, vicepresidente ejecutivo del Equipo de Experiencia del Cliente de Visual Display en Samsung, aseguró que “Copilot hace que sea divertido y fácil obtener rápidamente lo que necesitas a través de experiencias personalizadas, ya sea para aprender algo nuevo, disfrutar del entretenimiento, realizar tareas cotidianas y mucho más”.

La actualización de firmware permitirá que Copilot se instale automáticamente en los dispositivos Samsung compatibles, sin descargas adicionales. (Samsung)

La empresa precisó que el despliegue inicial de Copilot abarcará los modelos más recientes, incluyendo los televisores de las series Micro RGB, Neo QLED, OLED, The Frame Pro y The Frame, así como los monitores M7, M8 y M9 que cuentan con funciones de Smart TV.

En la mayoría de los casos, la integración se realizará automáticamente mediante una actualización de firmware, sin necesidad de que el usuario descargue software adicional. Una vez instalada la función, Copilot aparecerá en la sección Samsung Daily+ del menú de aplicaciones.

Samsung confirmó que trabaja para ampliar la disponibilidad de esta tecnología también a modelos anteriores, por lo que el lanzamiento, por ahora solo anunciado para España, se efectuará de manera progresiva en los próximos meses.

Cómo se usará Copilot en un TV Samsung

Copilot llega a los dispositivos Samsung a través de una aplicación específica que introduce un elemento distintivo: Copilot Avatar. Este personaje animado, diseñado para conversar en tiempo real, sincroniza los movimientos de los labios al hablar, aportando una interacción más cercana y natural en comparación con otros asistentes de voz como Alexa o Bixby.

Copilot Avatar introduce una experiencia conversacional animada y personalizada en los televisores Samsung, mejorando la interacción con el usuario. (Samsung)

Para activar el asistente solo hará falta pulsar el botón del micrófono en el mando a distancia. Además, al conectar una cuenta de Microsoft, será posible obtener recomendaciones personalizadas y que el asistente recuerde preferencias o datos de interés para el usuario.

La integración de Copilot no solo optimiza las funciones clásicas del televisor, también amplía las posibilidades para los usuarios. Dentro del ámbito del entretenimiento, la IA puede ofrecer recomendaciones de películas y series adaptadas al perfil de cada usuario, responder consultas sobre actores, directores o géneros, y resumir la trama de series sin revelar spoilers.

Un aspecto destacable es la flexibilidad de la interacción. El sistema permite formular instrucciones precisas, como solicitar recomendaciones específicas del tipo: “Recomiéndame un drama como Orgullo y Prejuicio, pero con coches y un protagonista calvo y musculoso”.

El asistente procesará la petición y generará propuestas personalizadas, adecuándose al gusto y curiosidad del espectador.

Samsung planea ampliar la disponibilidad de Copilot a modelos anteriores y expandir el lanzamiento progresivamente en los próximos meses. (Imágen ilustrativa Infobae)

Este asistente también responde sobre actores o personalidades del entretenimiento, permite explorar tramas de series, desglosar conceptos complejos, asistir en el aprendizaje de idiomas y brindar información en tiempo real.

Todo ello se realiza mediante la tecnología de IA conversacional, que envuelve la experiencia del usuario tanto en Samsung Daily+ como en el sistema operativo Tizen y la función Click to Search.

Además de estas opciones entretenimiento, el asistente ofrece recomendaciones sobre bienestar, alimentación y viajes, así como información de actualidad y aprendizaje interactivo.

El asistente puede dar respuestas rápidas y relevantes sobre temas variados, convirtiéndose en una herramienta versátil para aprender, organizar actividades familiares, realizar tareas cotidianas o planificar el fin de semana. La memoria del asistente, ligada a la cuenta de Microsoft, permite personalizar de forma progresiva la experiencia de cada usuario, adaptándose a sus hábitos y preferencias.