Adiós a la lentitud: Smart TV con Google y Android mejorarán su velocidad

Cualquier aplicación nueva o actualización que incluya código nativo debe proporcionar versiones de 64 bits (arm64). (Adobe Stock)

El ecosistema de televisores inteligentes con Google TV y Android TV se prepara para una importante actualización que promete mejorar de manera considerable el rendimiento de las apps en estos dispositivos. Google anunció que el salto tecnológico llegará a partir de agosto de 2026 e impactará principalmente en la nueva generación de Smart TV, abordando la demanda de mayor rapidez y optimización en el uso diario.

La decisión implica ventajas claras, pero también limita el acceso a quienes posean modelos más antiguos, quienes deberán continuar con la arquitectura actual.

El avance a 64 bits y sus beneficios

La transición de aplicaciones a 64 bits representa un desarrollo relevante para las próximas generaciones de Smart TV. Con la implementación en dispositivos a partir de 2026, las apps en Google TV y Android TV tendrán menos lag, serán más rápidas y, por supuesto, los tiempos de carga no serán tan largos.

El ecosistema de televisores inteligentes con Google TV y Android TV se prepara para una importante actualización. (foto: ElOutPut)

Esta arquitectura permitirá gestionar de manera más eficiente la memoria RAM, lo que se traducirá en menor bloqueos al navegar entre aplicaciones y una experiencia fluida incluso al reproducir contenidos en resoluciones 4K y futuras mejoras como el soporte para video en 8K.

Según el comunicado oficial de Google, “cualquier aplicación nueva o actualización que incluya código nativo debe proporcionar versiones de 64 bits (arm64), además de las de 32 bits (armeabi-v7a), al enviarse a Google Play”. También se especifica que si una app se orienta a Android 15 (nivel de API 35) o superior, la versión de 64 bits debe ser compatible con páginas de memoria de 16 KB, enfocado en las prestaciones de hardware más avanzadas.

Compatibilidad y soporte para modelos anteriores

El anuncio trae buenas y malas noticias para los usuarios. Por un lado, aquellos que adquieran dispositivos nuevos a partir de 2026 podrán acceder a las mejoras sustanciales en velocidad y rendimiento. Por otro, quienes posean televisores con Google TV o Android TV previos a esa fecha no podrán beneficiarse del salto a 64 bits debido a las limitaciones de su arquitectura interna.

Samsung lanza su nueva gama de televisores inteligentes con sensores de sonido. (Foto: Captura de Samsung )

Google aclaró que, pese a estos cambios, seguirá dando soporte para apps compatibles con 32 bits, asegurando así la funcionalidad de equipos antiguos y actuales durante varios años más.

No se ha definido aún con precisión qué características serán necesarias para que un dispositivo sea compatible con 64 bits, aunque la orientación principal es hacia los modelos que se lancen con la nueva generación tecnológica. En caso de que los usuarios deseen experimentar las novedades en rendimiento, deberán optar por un televisor o dispositivo compatible llegado el momento.

Por ahora, la actualización a 64 bits representa un salto de calidad enfocado al futuro de los televisores inteligentes, mientras que la compatibilidad y el soporte se mantendrán para quienes sigan utilizando equipos previos.

Google aclaró que, pese a estos cambios, seguirá dando soporte para apps compatibles con 32 bits. (Foto: Google)

Todo lo que puedes hacer con un Smart TV

Un Smart TV ofrece mucho más que la visualización de canales tradicionales. Estos televisores permiten acceder a una amplia variedad de plataformas de streaming, como Netflix, Prime Video o YouTube, directamente desde la pantalla, sin necesidad de dispositivos adicionales. Gracias a la conectividad Wi-Fi o Ethernet, es posible navegar por internet, consultar redes sociales o visualizar contenido multimedia almacenado en la nube.

Además, la integración de asistentes virtuales posibilita controlar el televisor mediante comandos de voz, ajustar la configuración o buscar información sin usar el control remoto. Los Smart TV también ofrecen aplicaciones para escuchar música, jugar videojuegos y acceder a noticias actualizadas en tiempo real.

Otra característica destacada es la compatibilidad con dispositivos móviles, lo que permite compartir fotos, videos o reflejar la pantalla del smartphone fácilmente en el televisor. Todo esto convierte al Smart TV en un centro de entretenimiento versátil y conectado, adaptado a las necesidades digitales de los usuarios modernos.