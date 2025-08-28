Desactiva esta función del celular al salir de casa o todos tus datos pueden quedar expuestos a robos

Los usuarios pueden identificar el peligro cuando ya es tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de que ciberdelincuentes accedan a información privada a través de la conexión Bluetooth se incrementa en espacios públicos concurridos, donde la mayoría de los usuarios mantiene esta función activa en sus dispositivos.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que esta práctica puede facilitar el llamado “Bluesnarfing, una técnica que permite a los atacantes extraer datos personales y financieros sin que la víctima lo perciba.

El Bluesnarfing consiste en la explotación de vulnerabilidades presentes en las conexiones Bluetooth, lo que posibilita el acceso remoto y no autorizado a teléfonos móviles y otros dispositivos cercanos.

Según el INCIBE, “se produce cuando los ciberdelincuentes aprovechan las vulnerabilidades en las conexiones Bluetooth, para acceder de forma no autorizada a dispositivos cercanos”. Los datos obtenidos pueden ser utilizados para cometer fraudes, robos de dinero, extorsiones o incluso ser vendidos en mercados ilegales.

De dónde viene esta modalidad de ciberataque que es desconocida por muchos

Aprovechan las fallas que pueden presentar estas tecnologías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El término surge de la combinación de la palabra Bluetooth y el verbo inglés snarf, que significa copiar o extraer datos de manera indiscriminada y sin permiso. Esta modalidad de ciberataque se apoya en la tecnología inalámbrica para acceder a dispositivos sin el consentimiento de sus propietarios.

El INCIBE subraya que “cualquier dispositivo con el Bluetooth activado y configurado en modo visible es vulnerable a este ataque”. Para llevar a cabo el Bluesnarfing, los delincuentes solo necesitan situarse a una distancia máxima de 15 metros del objetivo y utilizar herramientas capaces de detectar dispositivos con Bluetooth abierto.

Una vez identificado el dispositivo, aprovechan posibles fallos de seguridad o la falta de actualizaciones en los protocolos de comunicación para acceder a los contenidos privados. Este proceso suele pasar inadvertido para la víctima, porque no se generan alertas ni notificaciones durante el ataque.

Qué condiciones hacen más posible ser víctima de este ciberataque

El riesgo aumenta cuando se tiene activada esta función en lugares públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ejecución de este tipo de intrusión requiere tanto proximidad física como una oportunidad técnica: el Bluetooth de la víctima debe estar encendido y, preferentemente, en modo visible.

Los atacantes emplean aplicaciones o dispositivos diseñados para explotar vulnerabilidades en los protocolos de emparejamiento y transmisión de datos.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España explica que “estos protocolos, encargados de permitir que los dispositivos se conecten entre sí, pueden tener fallos en su diseño o implementación”.

Lugares como centros comerciales, aeropuertos, estadios o ferias representan escenarios propicios para el Bluesnarfing, porque la alta concentración de personas incrementa la cantidad de dispositivos con Bluetooth activo, muchos de ellos conectados a sistemas de manos libres u otros accesorios.

Cómo saber si una persona es víctima de esta modalidad de ataque

El comportamiento y rendimiento del teléfono se ve reducido. (Imagen ilustrativa Infobae)

Detectar un ataque de Bluesnarfing resulta complicado, porque los delincuentes priorizan el sigilo y el proceso no genera notificaciones visibles. No obstante, el INCIBE señala que ciertos comportamientos anómalos pueden servir de alerta.

Entre ellos, destacan bloqueos repentinos del dispositivo, envío de mensajes no realizados por el usuario y un aumento en el consumo de batería, lo que podría indicar la ejecución de procesos ocultos en segundo plano.

Además, revisar el historial de dispositivos enlazados puede revelar conexiones desconocidas, lo que sugiere un acceso no autorizado. Cambios o movimientos bancarios sospechosos y el envío de mensajes de phishing a los contactos también pueden estar relacionados con la extracción previa de datos.

Qué consecuencias puede traer caer en este tipo de ciberataques

El fraude bancario es uno de los mayores problemas que se pueden presentar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consecuencia más grave del Bluesnarfing es la pérdida de privacidad, porque los atacantes pueden acceder a contactos, correos electrónicos, mensajes, fotografías e incluso claves bancarias.

Los expertos en ciberseguridad detallan que “esta información puede ser utilizada para cometer fraudes, chantajes, extorsiones o incluso para dirigir ataques a personas cercanas a la víctima”.

Con el posible perjuicio financiero, la filtración de imágenes o documentos privados representa un riesgo adicional para la reputación y la intimidad del afectado.

Asimismo, los atacantes pueden utilizar la lista de contactos obtenida para realizar ataques de smishing o phishing, extendiendo la amenaza a nuevas víctimas mediante engaños personalizados.