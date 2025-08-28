Tecno

Así puedes transferir tus playlists de Spotify a YouTube Music fácilmente

La transferencia de canciones se realiza en pocos pasos y funciona tanto en computadoras como en dispositivos móviles

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Ahora puedes pasar tu playlist
Ahora puedes pasar tu playlist de Spotify a YouTube Music. (Foto: Spotify y Google)

Spotify se ha convertido en una de las aplicaciones de música más usadas en el mundo, pero no todos los usuarios están satisfechos con lo que ofrece. La calidad del sonido, las restricciones para reproducir ciertos temas o la necesidad de pagar una suscripción para eliminar la publicidad son algunas de las razones que llevan a muchos a buscar alternativas. Entre ellas, YouTube Music aparece como una de las opciones más atractivas.

La plataforma de Google cuenta con la ventaja de permitir escuchar cualquier canción o video sin anuncios si se cuenta con la versión Premium. Además, su suscripción es competitiva frente a otros servicios y ofrece la posibilidad de crear listas de reproducción de manera muy similar a Spotify.

Para quienes evalúan mudarse de aplicación, uno de los principales obstáculos suele ser la migración de playlists ya armadas, un proceso que puede resultar engorroso si se hace manualmente.

Spotify y YouTube Music se
Spotify y YouTube Music se posicionan como las dos apps de streaming de música más usados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, existen herramientas digitales que facilitan este paso. Una de las más utilizadas es TuneMyMusic, un servicio gratuito que permite transferir listas de reproducción entre diferentes plataformas de streaming sin necesidad de instalar programas adicionales.

Cómo funciona la transferencia

El proceso para mover tu música de Spotify a YouTube Music es sencillo y no requiere conocimientos técnicos avanzados. Estos son los pasos:

  1. Ingresa a TuneMyMusic desde tu navegador, ya sea en computadora o dispositivo móvil.
  2. Selecciona Spotify como plataforma de origen e inicia sesión con tu cuenta.
  3. También tienes la opción de pegar directamente el enlace de la lista de reproducción que quieras transferir.
  4. A continuación, elige YouTube Music como destino e inicia sesión con tu cuenta de Google.
  5. Escoge las listas que deseas migrar.
  6. Haz clic en “Comenzar a transferir mi música”.
  7. Espera unos minutos hasta que finalice la transferencia.

El tiempo dependerá de la cantidad de canciones incluidas en la lista, aunque en la mayoría de los casos la migración se completa en pocos minutos.

YouTube Music presenta un crecimiento
YouTube Music presenta un crecimiento sostenido desde su lanzamiento en 2015. (YouTube)

Ventajas de usar YouTube Music

Una vez realizada la transferencia, los usuarios de YouTube Music Premium tienen acceso a funciones adicionales. Por ejemplo, se pueden importar listas directamente desde la opción “Biblioteca” de la aplicación, lo que facilita centralizar toda la música en un solo lugar.

Además, la integración con el ecosistema de Google hace posible combinar las canciones disponibles en la plataforma con los videos musicales de YouTube, ampliando la oferta de contenidos más allá de lo que ofrecen otros servicios de streaming.

Otra ventaja es la ausencia de restricciones en el catálogo: prácticamente cualquier tema que esté disponible en YouTube puede reproducirse en YouTube Music, algo que suele marcar la diferencia para quienes buscan canciones difíciles de encontrar en otras aplicaciones.

YouTube Music suma más de
YouTube Music suma más de 100 millones de suscriptores de pago. (Jukeboxy)

Un proceso rápido y accesible

La posibilidad de trasladar listas de Spotify a YouTube Music resuelve una de las principales preocupaciones de los usuarios: perder sus playlists favoritas. Gracias a servicios como TuneMyMusic, el cambio de una plataforma a otra se ha vuelto más accesible y no implica comenzar desde cero.

Con este método, cualquier persona puede migrar su música en cuestión de minutos y probar las ventajas de un servicio alternativo sin renunciar a la organización que ya tenía en Spotify. Para quienes valoran la comodidad, la variedad de contenidos y un costo accesible, YouTube Music se presenta como una opción sólida en el competitivo mercado del streaming musical.

Temas Relacionados

SpotifyYouTube MusicLo último en tecnología

Últimas Noticias

Empresario revela cómo es la cultura laboral en China: “les retenemos tres meses de sueldo para que no se vayan”

El descanso en fines de semana es visto como antieconómico y poco habitual en la cultura empresarial china

Empresario revela cómo es la

PlayStation Store lanza grandes rebajas: nueve juegos imperdibles para PS5 y PS4 con descuento

Las rebajas estarán disponibles hasta el 11 de septiembre en la tienda digital de PlayStation

PlayStation Store lanza grandes rebajas:

El auge de la IA le da otro trimestre histórico de ingresos a Nvidia: obtuvieron 46,7 mil millones de dólares en ingresos

El CEO Jensen Huang destaca que gran parte del crecimiento se dio a la demanda por la plataforma de chips Blackwell

El auge de la IA

“Estás acabado si ignoras la IA”, afirmó el inversor norteamericano Mark Cuban

El empresario comparó la resistencia a la inteligencia artificial con rechazar internet o las computadoras, advirtiendo que quienes no aprendan a usarla quedarán rezagados en el mercado actual

“Estás acabado si ignoras la

Inteligencia artificial en 2025: cinco cosas que todos deberíamos conocer ya mismo para salvarnos

La inteligencia artificial avanza a un ritmo que sorprende incluso a los expertos y plantea nuevos retos en 2025

Inteligencia artificial en 2025: cinco
ÚLTIMAS NOTICIAS
Río Negro: tras un acuerdo

Río Negro: tras un acuerdo volátil con LLA, el PRO mantiene su acompañamiento a Milei pero reniega de sus candidatos

Más de 10 mil personas ya se sumaron a “Mi País Conversa”, una apuesta ciudadana por el diálogo en tiempos de grieta

Una fábrica automotriz comenzó a usar camiones bitren para mejorar sus costos de logística

Gusano “come carne” en Estados Unidos: la Organización Mundial de Sanidad Animal advirtió sobre los riesgos de su expansión

Receta de galletitas de limón sin harina ni azúcar, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Yorgos Lanthimos presenta en Venecia

Yorgos Lanthimos presenta en Venecia una sátira apocalíptica sobre el destino del planeta Tierra

Fútbol en América Latina: cómo la tecnología transforma el juego dentro y fuera de la cancha

Empresario revela cómo es la cultura laboral en China: “les retenemos tres meses de sueldo para que no se vayan”

El ingenioso dispositivo que transforma cáscaras de nuez y gotas de agua en energía

Un filtro ultrafino multiplica por cinco la vida útil de las baterías de autos eléctricos y aviones

TELESHOW
Mirtha Legrand se arrepintió de

Mirtha Legrand se arrepintió de haber llamado cornudo a Nico Vázquez en su programa

Wanda Nara contó la relación que tiene con su vecino Martín Migueles entre rumores de romance

Nico Occhiato se sorprendió con el comentario inesperado de un vecino en la calle: “Desubicado”

Julieta Prandi aconsejó a Wanda Nara tras sus acusaciones de violencia a Mauro Icardi: “La justicia tarda pero llega”

Lali Espósito, Luck Ra y un divertido duelo de imitaciones a Ale Sergi en La Voz Argentina: “A vos no te sale”