Protege tu PayPal: medidas urgentes frente al reciente robo de millones de contraseñas

El surgimiento de nuevas informaciones sobre una posible filtración de datos en PayPal ha puesto en alerta a usuarios de todo el mundo respecto a la seguridad de sus cuentas. Aunque la compañía rechaza que haya ocurrido un nuevo incidente en 2025 y vincula las credenciales filtradas con una brecha de 2022, la circulación de registros en la Dark Web exige máxima precaución.

Corroborar la seguridad de la cuenta y activar todas las medidas de protección se vuelve una prioridad, dado que los datos revelados incluyen correos y contraseñas en texto plano, lo que podría otorgar acceso total a las cuentas comprometidas. Así lo dio a conocer HardZone.

Medidas clave para proteger tu cuenta de PayPal

La recomendación central es actuar de inmediato para reforzar la seguridad, independientemente de que PayPal confirme o no una nueva filtración. Cambiar la contraseña es el primer paso y debe hacerse a través del apartado de configuración.

Se recomienda utilizar contraseñas largas y complejas para que tu cuenta esté más segura. Foto: Difusión

Optar por claves robustas, de al menos 12 caracteres con combinación de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, es indispensable para dificultar cualquier intento de acceso no autorizado. El uso de un gestor de contraseñas también ayuda a crear y almacenar credenciales únicas que aumenten la protección.

Activar la verificación en dos pasos (2FA) añade una capa adicional de seguridad. Este proceso, que puede configurarse desde el Centro de seguridad tanto en la web como en la aplicación móvil, permite elegir el método que mejor se adapte al usuario: aplicaciones autenticadoras como Google Authenticator o Authy, el propio sistema de notificaciones push de PayPal, o bien SMS y llamadas.

Pantalla de configuración para activar la autenticación en dos pasos en PayPal. (Captura de HardZone)

Cada alternativa ofrece un nivel de seguridad y comodidad diferente, aunque los expertos recomiendan adoptar principalmente las apps de autenticación por su mayor fortaleza frente a ataques externos.

Revisión de accesos y autorizaciones: la importancia del monitoreo constante

Comprobar la actividad reciente de la cuenta es fundamental, sobre todo ante eventuales accesos no reconocidos. PayPal proporciona un registro de los últimos inicios de sesión, identificados por dispositivo y momento, lo que permite identificar rápidamente cualquier movimiento inusual y tomar medidas, como cerrar sesiones y cambiar la contraseña nuevamente. Monitorear los movimientos de saldo se suma a esta vigilancia cotidiana.

También resulta esencial gestionar los permisos previamente otorgados a sitios y aplicaciones externas. En el apartado de “Datos y privacidad”, el usuario puede visualizar y revocar las cuentas o plataformas que tienen acceso enlazado a PayPal, una precaución especialmente importante si se han realizado compras en diferentes webs o servicios.

Limitar estos permisos reduce la superficie de ataque en caso de que otras plataformas sufran incidentes de seguridad.

Resulta recomendable revisar periódicamente cuáles cuentas están conectadas a tu perfil de PayPal. (Captura de HardZone)

Notificaciones y contramedidas adicionales: mantener el control en tiempo real

Configurar las notificaciones es una estrategia sencilla pero efectiva para mantenerse informado sobre toda interacción con la cuenta. PayPal ofrece la posibilidad de recibir alertas inmediatas ante compras, envíos o recepciones de dinero, así como ante intentos de acceso no autorizados.

Desde la sección de configuración, es posible seleccionar qué tipos de notificación se desean recibir y a través de qué vías, ya sea correo electrónico o SMS.

El panorama de las amenazas cibernéticas subraya la importancia de la prevención frente a eventuales filtraciones. Gran parte de los datos publicados en 2025 provendría de incidentes anteriores, pero la incertidumbre y el volumen de información expuesto hacen imprescindible adoptar una postura activa.

PayPal es una plataforma digital que permite realizar pagos y transferencias de dinero de forma segura a través de internet. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Actualizar las credenciales, revisar accesos recientes, limitar permisos y activar todas las notificaciones forman parte de un paquete integral de seguridad recomendado por la propia plataforma.

La suma de estos recursos permite blindar la cuenta ante posibles ataques, reforzando la confianza y la tranquilidad a la hora de operar con uno de los servicios de pago electrónico más utilizados del mundo.