Tecno

Jensen Huang, CEO de Nvidia, dijo que comprar acciones de TSMC sería “muy inteligente”

Las declaraciones del referente del sector sobre invertir en la firma taiwanesa provocó un repunte bursátil y renovó el debate sobre el potencial de crecimiento del gigante de los semiconductores

Guardar
ARCHIVO: Jensen Huang, CEO de
ARCHIVO: Jensen Huang, CEO de Nvidia visitó TSMC en Taipei, donde elogió a la compañía y recomendó comprar sus acciones (Reuters)

El reciente respaldo público de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, a la compra de acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) ha reavivado el interés de los inversores en el gigante taiwanés de los semiconductores. Durante su visita a Taiwán, Huang afirmó que adquirir títulos de TSMC constituye una decisión “muy inteligente”, subrayando la posición de la empresa como una de las más destacadas en la historia de la industria tecnológica.

El impacto de estas declaraciones se reflejó en el comportamiento bursátil de TSMC, cuyas acciones experimentaron incrementos tanto el lunes como el martes posteriores, acumulando un avance del 9,77 % desde el inicio del año. El mes pasado, la capitalización bursátil de la compañía superó el billón de dólares estadounidenses, impulsada por una previsión de ventas robusta asociada al auge de la inteligencia artificial. Según datos de LSEG, el valor de mercado de TSMC se sitúa actualmente en 30,42 billones de nuevos dólares taiwaneses, cifra que se aproxima al billón de dólares estadounidenses.

La relevancia de TSMC en la cadena global de semiconductores se explica por su capacidad para fabricar chips avanzados destinados a empresas líderes como Nvidia y AMD. Recientemente, la firma taiwanesa finalizó el diseño de una nueva unidad de procesamiento gráfico y un procesador de silicio fotónico para la próxima generación de supercomputadoras con arquitectura Rubin de Nvidia, lo que permite iniciar la fase de producción.

En el contexto geopolítico, TSMC ha reducido el uso de equipos de fabricación de chips procedentes de China en sus plantas más avanzadas, una medida orientada a evitar posibles restricciones de Estados Unidos que pudieran afectar su capacidad productiva, según informó Nikkei citando fuentes conocedoras del asunto.

El consenso de los analistas sobre TSMC es marcadamente positivo. De acuerdo con datos de FactSet, 42 de los 44 analistas que siguen la acción recomiendan comprar o sobreponderar el valor, mientras que solo uno mantiene una posición neutral y otro aconseja vender. El precio objetivo promedio se sitúa en 1.354,27 nuevos dólares taiwaneses, lo que implica un potencial de revalorización del 15,7 %.

El renovado protagonismo de TSMC ha suscitado el debate sobre la conveniencia de invertir en la compañía para quienes aún no lo han hecho. Tariq Dennison, cofundador y asesor de inversiones en GFM Asset Management, adopta una postura neutral. Destacó que resulta “notable cuando un líder del sector expresa una opinión tan positiva sobre otra empresa del mismo ámbito”, aunque advirtió que suele mostrarse cauto, e incluso pesimista, cuando el optimismo sobre una acción o sector es excesivo.

Dennison atribuyó la valoración de Huang al “liderazgo muy claro” de TSMC en la fabricación de semiconductores avanzados, especialmente en tecnologías de 2 a 3 nanómetros, y a la expectativa de que la empresa mantenga esa ventaja durante años. El asesor considera que TSMC es una compañía de alta calidad y que sus perspectivas de crecimiento “ya están reflejadas en una relación precio-beneficio a futuro de 23 veces, frente al rendimiento del 4,25 % de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años”.

No obstante, advirtió que la valoración actual no incorpora adecuadamente los riesgos derivados de la incertidumbre geopolítica y de posibles disrupciones tecnológicas.

ARCHIVO: Un stand de Nvidia
ARCHIVO: Un stand de Nvidia en la China International Supply Chain Expo en Beijing, el 16 de julio pasado (Reuters)

En contraste, Arthur Lai, responsable de investigación tecnológica para Asia en Macquarie Capital, mantiene una visión alcista sobre TSMC. Según Lai, las declaraciones de Huangrevalidan nuestras previsiones al alza para la tecnología CoWoS [chip-on-wafer-on-substrate] y refuerzan que la ejecución de Nvidia es un motor de demanda plurianual para el empaquetado e interconexión de inteligencia artificial”.

Por su parte, Phelix Lee, analista de renta variable en Morningstar, también se muestra optimista respecto a TSMC. Lee otorga a la compañía una calificación de cinco estrellas y la considera “atractivamente valorada” gracias a su posición de cuasi monopolio en la fabricación de chips de inteligencia artificial y otros semiconductores de alta gama. En julio, Morningstar elevó su estimación de valor razonable para TSMC a 1.800 nuevos dólares taiwaneses desde 1.700, tras el incremento de la previsión de crecimiento anual de ingresos de la empresa en torno al 30 % en términos de dólares estadounidenses.

Temas Relacionados

TSMCSemiconductoresJensen HuangNvidiaTaiwánEstados UnidosInteligencia artificial

Últimas Noticias

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda ethereum en el último día

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cómo ha cambiado el valor

El precio de bitcoin para este día

El bitcoin ha sentado las bases para la creación de muchas de las monedas digitales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

El precio de bitcoin para

El consumo ambiental de la IA: por qué su huella es menor que la de otras tecnologías

Estudios recientes estiman que, aunque los modelos de inteligencia artificial demandan electricidad y agua en cada consulta, su impacto agregado resulta menor que el de otros consumos digitales de uso cotidiano

El consumo ambiental de la

Tether: cuál es la cotización de esta criptomoneda

Esta moneda digital se ha visto envuelta en diversas polémicas, principalmente por asegurar que cada token está respaldado por un dólar

Tether: cuál es la cotización

Cómo los dispositivos inteligentes recopilan información personal y comprometen la privacidad

Un análisis detallado revela cómo aparatos cotidianos, desde televisores hasta altavoces y cámaras, generan perfiles de usuarios, comparten datos sensibles y alimentan un mercado global con escasa regulación

Cómo los dispositivos inteligentes recopilan
ÚLTIMAS NOTICIAS
Últimos días soleados previos a

Últimos días soleados previos a la llegada de la tormenta de Santa Rosa: cómo estará el tiempo para el AMBA y el resto del país

Accidente en General Paz: falleció un motociclista tras chocar contra la banquina

Cómo limpiar correctamente las brochas de maquillaje después de usarlas

Cómo funciona una freidora de aire y cuáles son sus beneficios a la hora de cocinar

Declaró una testigo clave en el juicio contra la mujer acusada de matar a su hijo de 11 años en Salta

INFOBAE AMÉRICA
El mensaje de María Corina

El mensaje de María Corina Machado a Jeanine Áñez: “Prevalecerá la justicia en tu querida Bolivia y mi amada Venezuela”

Benjamín Netanyahu celebró la expulsión del embajador iraní en Australia: “Un primer paso y esperemos que no sea el último”

El consumo ambiental de la IA: por qué su huella es menor que la de otras tecnologías

Rusia lanzó nuevos bombardeos contra la ciudad ucraniana de Kherson: al menos 1 muerto y dos heridos

Israel interceptó un misil lanzado desde Yemen que amenazaba el centro del país

TELESHOW
Alex Caniggia y unas fotos

Alex Caniggia y unas fotos al borde de la censura: “El fuego corre por mis venas”

Luck Ra seleccionó los 5 participantes que seguirán a su lado en La Voz Argentina: quiénes buscan asegurar su lugar

Lali Espósito sorprendió en La Voz Argentina con un look inspirado en Luck Ra: “Te pintás el pelo de azul y lo entendés perfecto”

Daniela Celis se quebró en llanto al hablar en vivo de la infidelidad de Thiago Medina con La Tana de Gran Hermano

Quién fue “La Clotta” Lanzetta, el rey de la noche que volvió a resurgir tras un horror en San Antonio de Areco