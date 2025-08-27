Jensen Huang, CEO de Nvidia, dijo que comprar acciones de TSMC sería “muy inteligente”

ARCHIVO: Jensen Huang, CEO de Nvidia visitó TSMC en Taipei, donde elogió a la compañía y recomendó comprar sus acciones (Reuters)

El reciente respaldo público de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, a la compra de acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) ha reavivado el interés de los inversores en el gigante taiwanés de los semiconductores. Durante su visita a Taiwán, Huang afirmó que adquirir títulos de TSMC constituye una decisión “muy inteligente”, subrayando la posición de la empresa como una de las más destacadas en la historia de la industria tecnológica.

El impacto de estas declaraciones se reflejó en el comportamiento bursátil de TSMC, cuyas acciones experimentaron incrementos tanto el lunes como el martes posteriores, acumulando un avance del 9,77 % desde el inicio del año. El mes pasado, la capitalización bursátil de la compañía superó el billón de dólares estadounidenses, impulsada por una previsión de ventas robusta asociada al auge de la inteligencia artificial. Según datos de LSEG, el valor de mercado de TSMC se sitúa actualmente en 30,42 billones de nuevos dólares taiwaneses, cifra que se aproxima al billón de dólares estadounidenses.

La relevancia de TSMC en la cadena global de semiconductores se explica por su capacidad para fabricar chips avanzados destinados a empresas líderes como Nvidia y AMD. Recientemente, la firma taiwanesa finalizó el diseño de una nueva unidad de procesamiento gráfico y un procesador de silicio fotónico para la próxima generación de supercomputadoras con arquitectura Rubin de Nvidia, lo que permite iniciar la fase de producción.

En el contexto geopolítico, TSMC ha reducido el uso de equipos de fabricación de chips procedentes de China en sus plantas más avanzadas, una medida orientada a evitar posibles restricciones de Estados Unidos que pudieran afectar su capacidad productiva, según informó Nikkei citando fuentes conocedoras del asunto.

El consenso de los analistas sobre TSMC es marcadamente positivo. De acuerdo con datos de FactSet, 42 de los 44 analistas que siguen la acción recomiendan comprar o sobreponderar el valor, mientras que solo uno mantiene una posición neutral y otro aconseja vender. El precio objetivo promedio se sitúa en 1.354,27 nuevos dólares taiwaneses, lo que implica un potencial de revalorización del 15,7 %.

El renovado protagonismo de TSMC ha suscitado el debate sobre la conveniencia de invertir en la compañía para quienes aún no lo han hecho. Tariq Dennison, cofundador y asesor de inversiones en GFM Asset Management, adopta una postura neutral. Destacó que resulta “notable cuando un líder del sector expresa una opinión tan positiva sobre otra empresa del mismo ámbito”, aunque advirtió que suele mostrarse cauto, e incluso pesimista, cuando el optimismo sobre una acción o sector es excesivo.

Dennison atribuyó la valoración de Huang al “liderazgo muy claro” de TSMC en la fabricación de semiconductores avanzados, especialmente en tecnologías de 2 a 3 nanómetros, y a la expectativa de que la empresa mantenga esa ventaja durante años. El asesor considera que TSMC es una compañía de alta calidad y que sus perspectivas de crecimiento “ya están reflejadas en una relación precio-beneficio a futuro de 23 veces, frente al rendimiento del 4,25 % de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años”.

No obstante, advirtió que la valoración actual no incorpora adecuadamente los riesgos derivados de la incertidumbre geopolítica y de posibles disrupciones tecnológicas.

En contraste, Arthur Lai, responsable de investigación tecnológica para Asia en Macquarie Capital, mantiene una visión alcista sobre TSMC. Según Lai, las declaraciones de Huang “revalidan nuestras previsiones al alza para la tecnología CoWoS [chip-on-wafer-on-substrate] y refuerzan que la ejecución de Nvidia es un motor de demanda plurianual para el empaquetado e interconexión de inteligencia artificial”.

Por su parte, Phelix Lee, analista de renta variable en Morningstar, también se muestra optimista respecto a TSMC. Lee otorga a la compañía una calificación de cinco estrellas y la considera “atractivamente valorada” gracias a su posición de cuasi monopolio en la fabricación de chips de inteligencia artificial y otros semiconductores de alta gama. En julio, Morningstar elevó su estimación de valor razonable para TSMC a 1.800 nuevos dólares taiwaneses desde 1.700, tras el incremento de la previsión de crecimiento anual de ingresos de la empresa en torno al 30 % en términos de dólares estadounidenses.