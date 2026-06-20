Más de 1.1 millones de personas ya están protegidas contra influenza estacional en Costa Rica

Más de 1,1 millones de personas ya recibieron la vacuna contra la influenza estacional en Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un total de 1,122,317 de personas en Costa Rica ya recibieron la vacuna contra la influenza estacional, según reportó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo que representa un 75% del objetivo trazado para la actual campaña.

Este avance se produce a pocos días de que se abra la vacunación a toda la ciudadanía, previsto para el lunes 22 de junio, después de completar las primeras ocho semanas de la estrategia nacional.

La influenza estacional puede provocar complicaciones graves, sobre todo en la población vulnerable. Por ello, la CCSS recalca que la inmunización es la mejor herramienta para reducir hospitalizaciones y fallecimientos. Así lo señaló el doctor Elvis Delgado Delgado, coordinador del Programa Ampliado de Inmunizaciones, quien advirtió que aún persiste una brecha considerable en los principales grupos de riesgo.

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“La influenza puede causar complicaciones graves, especialmente en población vulnerable, y la vacunación sigue siendo la medida más efectiva para prevenir hospitalizaciones y fallecimientos”, afirmó Delgado en declaraciones recogidas por la CCSS.

De acuerdo con los datos presentados por la institución, la cobertura entre los distintos sectores de la población muestra variaciones sustanciales. En el grupo infantil, que abarca a menores de seis meses hasta niños de ocho años, se han aplicado 141,377 dosis, lo que representa el 35% de la meta para este segmento.

En el caso de las mujeres embarazadas, 17,651 ya recibieron la inmunización, alcanzando un 52% de cobertura. En personas adultas mayores de 58 años, la campaña logró vacunar a 392,076 individuos, correspondiente a un 38% del total esperado.

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La cobertura de vacunación en menores de seis meses a ocho años alcanzó el 35% de la meta. Freepik

Uno de los sectores con menor avance es el de adultos entre 8 y 57 años con enfermedades crónicas, donde solamente 588,864 personas recibieron su dosis, es decir, un 16% de la cobertura prevista para este grupo específico. Las autoridades de la CCSS insisten en la importancia de que estos sectores acudan a los puestos de vacunación, ya que el riesgo de complicaciones severas se incrementa en presencia de condiciones médicas preexistentes.

El próximo lunes 22 de junio, la vacunación se habilitará para toda la población mayor de seis meses, con o sin factores de riesgo, siempre que exista disponibilidad de dosis. La CCSS aclara que los adultos deben presentarse con su identificación y su carné de vacunas si lo tienen, mientras que en el caso de los niños, los padres o encargados deben llevar el Carné de Desarrollo Integral del Niño y la Niña, conocido como el “librito azul”.

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La campaña de inmunización, de carácter gratuito y universal, busca evitar un repunte de casos graves de influenza durante la temporada alta. La CCSS reitera que la vacuna es segura y protege tanto a la persona como a su entorno familiar. El llamado institucional subraya la importancia de que la mayor cantidad de ciudadanos posible aproveche la apertura de la vacunación a partir del 22 de junio.

El lunes 22 de junio, la vacunación contra la influenza estacional se habilitará para toda la población mayor de seis meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia de la Caja Costarricense de Seguro Social incluye una red de puestos de vacunación distribuidos en todo el país, sin distingo del lugar de residencia, para facilitar el acceso. Según el reporte de la CCSS, la disponibilidad de dosis permitirá atender la demanda hasta alcanzar la meta nacional de protección.

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La influenza estacional constituye una de las principales causas de consulta y hospitalización en Costa Rica, especialmente durante los meses de mayor circulación viral. Las autoridades sanitarias insisten en que la vacunación se mantiene como el recurso más efectivo para evitar complicaciones y fallecimientos asociados a esta infección respiratoria.