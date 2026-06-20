Costa Rica

Más de 1.1 millones de personas ya están protegidas contra influenza estacional en Costa Rica

La campaña de vacunación impulsada por la Caja Costarricense de Seguro Social alcanza el 75% de la meta, pero persiste brecha en grupos de riesgo

Guardar
Google icon
Primer plano de una jeringa administrando una vacuna en el brazo de una persona, con un profesional de la salud usando barbijo en segundo plano.
Más de 1,1 millones de personas ya recibieron la vacuna contra la influenza estacional en Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un total de 1,122,317 de personas en Costa Rica ya recibieron la vacuna contra la influenza estacional, según reportó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo que representa un 75% del objetivo trazado para la actual campaña.

Este avance se produce a pocos días de que se abra la vacunación a toda la ciudadanía, previsto para el lunes 22 de junio, después de completar las primeras ocho semanas de la estrategia nacional.

La influenza estacional puede provocar complicaciones graves, sobre todo en la población vulnerable. Por ello, la CCSS recalca que la inmunización es la mejor herramienta para reducir hospitalizaciones y fallecimientos. Así lo señaló el doctor Elvis Delgado Delgado, coordinador del Programa Ampliado de Inmunizaciones, quien advirtió que aún persiste una brecha considerable en los principales grupos de riesgo.

PUBLICIDAD

“La influenza puede causar complicaciones graves, especialmente en población vulnerable, y la vacunación sigue siendo la medida más efectiva para prevenir hospitalizaciones y fallecimientos”, afirmó Delgado en declaraciones recogidas por la CCSS.

De acuerdo con los datos presentados por la institución, la cobertura entre los distintos sectores de la población muestra variaciones sustanciales. En el grupo infantil, que abarca a menores de seis meses hasta niños de ocho años, se han aplicado 141,377 dosis, lo que representa el 35% de la meta para este segmento.

En el caso de las mujeres embarazadas, 17,651 ya recibieron la inmunización, alcanzando un 52% de cobertura. En personas adultas mayores de 58 años, la campaña logró vacunar a 392,076 individuos, correspondiente a un 38% del total esperado.

PUBLICIDAD

Vacunas niños vacunación infantil
La cobertura de vacunación en menores de seis meses a ocho años alcanzó el 35% de la meta. Freepik

Uno de los sectores con menor avance es el de adultos entre 8 y 57 años con enfermedades crónicas, donde solamente 588,864 personas recibieron su dosis, es decir, un 16% de la cobertura prevista para este grupo específico. Las autoridades de la CCSS insisten en la importancia de que estos sectores acudan a los puestos de vacunación, ya que el riesgo de complicaciones severas se incrementa en presencia de condiciones médicas preexistentes.

El próximo lunes 22 de junio, la vacunación se habilitará para toda la población mayor de seis meses, con o sin factores de riesgo, siempre que exista disponibilidad de dosis. La CCSS aclara que los adultos deben presentarse con su identificación y su carné de vacunas si lo tienen, mientras que en el caso de los niños, los padres o encargados deben llevar el Carné de Desarrollo Integral del Niño y la Niña, conocido como el “librito azul”.

La campaña de inmunización, de carácter gratuito y universal, busca evitar un repunte de casos graves de influenza durante la temporada alta. La CCSS reitera que la vacuna es segura y protege tanto a la persona como a su entorno familiar. El llamado institucional subraya la importancia de que la mayor cantidad de ciudadanos posible aproveche la apertura de la vacunación a partir del 22 de junio.

Plano medio de un adulto mayor recibiendo una inyección en el brazo. Un profesional sanitario con guantes sujeta la jeringa y un algodón. Fondo borroso con logo de hospital.
El lunes 22 de junio, la vacunación contra la influenza estacional se habilitará para toda la población mayor de seis meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia de la Caja Costarricense de Seguro Social incluye una red de puestos de vacunación distribuidos en todo el país, sin distingo del lugar de residencia, para facilitar el acceso. Según el reporte de la CCSS, la disponibilidad de dosis permitirá atender la demanda hasta alcanzar la meta nacional de protección.

La influenza estacional constituye una de las principales causas de consulta y hospitalización en Costa Rica, especialmente durante los meses de mayor circulación viral. Las autoridades sanitarias insisten en que la vacunación se mantiene como el recurso más efectivo para evitar complicaciones y fallecimientos asociados a esta infección respiratoria.

Temas Relacionados

Costa Ricavacunasinfluenza estacionalCCSS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica: Un hombre es detenido en San Carlos por una sospecha de amenaza contra la presidenta Laura Fernández

La captura de un hombre sospechoso de amenazar la vida de la presidenta Laura Fernández Delgado ocurre en medio de una visita oficial a Crucitas, zona marcada por la minería ilegal y recientes episodios de violencia.

Costa Rica: Un hombre es detenido en San Carlos por una sospecha de amenaza contra la presidenta Laura Fernández

El Salvador e Italia firman convenio para que licencias de conducir sean válidas en ambos países

La firma se realizó en Roma y permitirá a la comunidad salvadoreña convertir su permiso vigente en uno italiano con validez en toda la Unión Europea, sin comenzar el proceso desde cero

El Salvador e Italia firman convenio para que licencias de conducir sean válidas en ambos países

Nueva onda tropical ingresará este sábado a Honduras y dejará lluvias en varias regiones

El fenómeno afectará principalmente el oriente del país, aunque las autoridades aseguran que las condiciones seguirán siendo favorables para actividades turísticas y labores agrícolas en la mayor parte del territorio nacional.

Nueva onda tropical ingresará este sábado a Honduras y dejará lluvias en varias regiones

Guatemala: La justicia de Estados Unidos recibe en extradición a Víctor Manuel Pérez Mazariegos, alias “Hollywood”

El traslado se concretó en la sede de la Fuerza Aérea Guatemalteca, bajo coordinación entre el Sistema Penitenciario y la PNC, para que el señalado afronte acusaciones ligadas al tráfico de cocaína

Guatemala: La justicia de Estados Unidos recibe en extradición a Víctor Manuel Pérez Mazariegos, alias “Hollywood”

Panameña vinculada a red criminal fue capturada en España

Las autoridades panameñas solicitarán la extradición por una investigación de blanqueo de capitales vinculada a la Operación Éxodo, un caso que sigue la ruta del narcotráfico entre Panamá y Europa.

Panameña vinculada a red criminal fue capturada en España

TECNO

Crean escáner ultrasónico con IA que ve órganos, músculos y huesos en 60 segundos

Crean escáner ultrasónico con IA que ve órganos, músculos y huesos en 60 segundos

Epic Games Store se renueva: nuevas funciones y un rediseño para competir con Steam

El fallo de seguridad de iPhones antiguos que solo se resuelve cambiando de dispositivo

Cómo activar la función de Google en el celular para protegerte de llamadas spam

Cuidado con EvilTokens, el nuevo fraude que se disfraza de Microsoft para infiltrarse en cuentas corporativas

ENTRETENIMIENTO

“Es un éxito atemporal”: Bonnie Tyler habló sobre ‘Total Eclipse of the Heart’, el tema que la convirtió en leyenda

“Es un éxito atemporal”: Bonnie Tyler habló sobre ‘Total Eclipse of the Heart’, el tema que la convirtió en leyenda

“Nunca he conocido a nadie con menos talento para componer”: la lapidaria frase de Mick Jagger sobre un ex Rolling

“Los ritmos son una locura, es realmente fantástica”: el histórico elogio de David Bowie a una figura del hip-hop

La escena de “Náufrago” que Tom Hanks evita ver hasta hoy

A casi 30 años de ‘Scream 2’, un actor revela la realidad de sus regalías

MUNDO

La Guardia Revolucionaria iraní creó células secretas en Irak para lanzar drones contra países del Golfo

La Guardia Revolucionaria iraní creó células secretas en Irak para lanzar drones contra países del Golfo

Tras las señales de la Unión Europea, Rusia se abrió al diálogo con el bloque continental

Polonia revocó la Orden del Águila Blanca a Volodimir Zelensky debido a una disputa histórica

Rusia anunció avances en Donetsk: ocupó la localidad de Yurkovka

Elecciones en Colombia: un analista advirtió que “va a seguir polarizada” y lo atribuyó a “una herencia del petrismo”