Tecno

El futuro de la exploración submarina: medusas ‘cyborg’ potenciadas con tecnología

Las medusas luna modificadas constituyen un medio de transporte biológico flexible y autónomo, capaz de transmitir información desde zonas abisales de difícil acceso

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Investigadores han desarrollado un dispositivo
Investigadores han desarrollado un dispositivo electrónico comparable a un marcapasos, instalado en ejemplares de medusa luna. (expertoanimal.com)

Los avances en tecnología y biología ofrecen nuevas herramientas para explorar las profundidades oceánicas, un territorio que sigue siendo en gran parte un misterio para la humanidad. Investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder han impulsado un proyecto innovador: la conversión de medusas en ‘cyborg’ marinos capaces de recolectar información en zonas inaccesibles para la exploración tradicional.

Este enfoque, que integra electrónica avanzada con organismos vivos, podría redefinir tanto la recolección de datos como la comprensión de los océanos, según las investigaciones lideradas por la ingeniera Nicole Xu.

Medusas teledirigidas: solución para la exploración de los océanos

El principal obstáculo en la exploración marina profunda radica en las dificultades técnicas y los altos costes de las misiones con submarinos. Frente a este reto, el equipo de la Universidad de Colorado en Boulder ha desarrollado un dispositivo electrónico comparable a un marcapasos, instalado en ejemplares de medusa luna (Aurelia aurita).

La medusa luna no representa
La medusa luna no representa riesgos para los humanos, dado que sus células urticantes no logran traspasar la piel. (expertoanimal.com)

Este sistema estimula los músculos de natación, permitiendo dirigir el movimiento de las medusas y transformarlas en portadoras de pequeños sensores ambientales. De este modo, pueden monitorizar parámetros como temperatura, pH y calidad del agua, incluso en regiones demasiado hostiles para los equipos convencionales.

Estas medusas modificadas constituyen un medio de transporte biológico flexible y autónomo, capaz de transmitir información desde zonas abisales de difícil acceso. Los ensayos previos realizados en aguas someras validan el funcionamiento del sistema, y el objetivo inmediato es expandir el rango de exploración hacia entornos más profundos e inexplorados, ampliando así el conocimiento sobre el hábitat marino.

Selección de la medusa luna: eficiencia y compatibilidad tecnológica

La elección de la medusa luna como vehículo natural responde a características únicas de la especie, resaltadas en el estudio de Nicole Xu. Con más de 500 millones de años de existencia, este invertebrado figura entre los organismos más antiguos de la Tierra y destaca como el nadador con mayor eficiencia energética de todos los animales conocidos.

Su sistema nervioso, extremadamente simple y carente de cerebro, facilita la integración de tecnología sin interferir en funcionamiento vitales complejos.

La medusa luna es una
La medusa luna es una especie de medusa de cuerpo transparente y forma circular que habita en mares templados y se caracteriza por su nado eficiente. (expertoanimal.com)

Además, la medusa luna no representa riesgos para los humanos, dado que sus células urticantes no logran traspasar la piel, lo que simplifica el trabajo en laboratorio y durante las pruebas en campo. Los experimentos exitosos de 2020 confirmaron su viabilidad para este tipo de investigaciones, y la atención ahora se centra en probar el alcance del dispositivo en ambientes mucho más profundos.

Consideraciones éticas: bienestar animal y avances en la biotecnología marina

El uso de organismos vivos en experimentos tecnológicos trae consigo preguntas éticas, especialmente en torno al sufrimiento animal. Según lo expuesto por el equipo de Xu, no se han detectado signos de estrés ni alteraciones en el comportamiento de las medusas sometidas a los dispositivos electrónicos.

Las pruebas no han desencadenado respuestas como aumento en la producción de mucosidad, y los ejemplares mantienen sus ciclos reproductivos normales en laboratorio. Aunque algunas investigaciones recientes sugieren que ciertos invertebrados podrían sentir dolor, los resultados actuales señalan que este método no les genera sufrimiento, aunque los controles permanecen en revisión constante.

Esta vigilancia permite asegurar que los procedimientos se mantengan respetuosos con los principios de bienestar animal.

El principal obstáculo en la
El principal obstáculo en la exploración marina profunda radica en las dificultades técnicas y los altos costes de las misiones con submarinos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Implicaciones para la robótica submarina y la exploración del océano

La utilización de medusas cyborg’ abre una doble vía de avance. Por un lado, promete una expansión significativa en la capacidad para recolectar datos en el océano profundo, obteniendo información vital sobre regiones aún completamente desconocidas que van desde cañones sumergidos hasta posibles nuevas formas de vida.

Por otro, estudiar los patrones de movimiento y eficiencia de las medusas podría proporcionar la inspiración necesaria para crear una nueva generación de robots submarinos, con menor impacto ambiental y un consumo energético muy reducido.

Temas Relacionados

Medusas lunaMedusasMarEstudio científicoLo último en tecnología

Últimas Noticias

Xiaomi lanza la primera beta de HyperOS 3: celulares compatibles y cómo registrarse

La primera beta ya está abierta para inscripciones y estará disponible en algunos de los modelos más potentes de Xiaomi y Redmi

Xiaomi lanza la primera beta

Qué significa cuando una persona se toca la nariz cuando habla

Los sistemas como Gemini o ChatGPT analizan estudios de lenguaje no verbal y sugieren que el movimiento puede simbolizar incomodidad, ocultamiento o simplemente una reacción ambiental o fisiológica

Qué significa cuando una persona

Protege tu PayPal: medidas urgentes frente al reciente robo de millones de contraseñas

Aunque la compañía rechaza que haya ocurrido un nuevo incidente en 2025, la circulación de registros en la Dark Web exige una máxima precaución

Protege tu PayPal: medidas urgentes

Robots embarazados: así es el proyecto para el futuro del nacimiento de bebés humanos

El costo estimado de un embarazo robotizado sería de 14.000 dólares, mucho menor que la gestación subrogada

Robots embarazados: así es el

Si tienes una llamada perdida de un número que comience con estos prefijos no la devuelvas, es una estafa

Usuarios reciben breves llamadas de números internacionales, y al devolverlas, activan tarifas especiales que benefician a delincuentes y pueden exponer datos personales

Si tienes una llamada perdida
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei habló por primera

Javier Milei habló por primera vez de las presuntas coimas en la ANDIS: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”

Atacaron con piedras a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y debieron evacuar a la comitiva: hay dos detenidos

Retenciones: el Gobierno estimó que este año perderá USD 1.500 millones de recaudación por la baja de alícuotas al agro

Descubren un poderoso pariente de los cocodrilos modernos que convivió con los dinosaurios en la Patagonia

Sin mencionarlo, Manuel Adorni habló por primera vez del caso de los audios

INFOBAE AMÉRICA
Misterio en Francia: hallaron un

Misterio en Francia: hallaron un nuevo cadáver en el río Sena y fiscales investigan si está vinculado a cuatro cuerpos encontrados semanas atrás

Ecuador y Perú refuerzan la cooperación en seguridad, empleo y comercio a dos meses de los 27 años de paz

Ecuador alcanzó un récord histórico en su balanza comercial en el primer semestre de 2025

Frente a la amenaza rusa, Emmanuel Macron, Friedrich Merz y Donald Tusk abrieron la puerta de la Unión Europea a Moldavia

Cuál es el estudio que detecta antes el cáncer y puede salvar la vida de miles de personas

TELESHOW
Daniela Celis y Thiago Medina

Daniela Celis y Thiago Medina enfrentaron el escándalo tras conocerse el affaire del joven con La Tana: “Vergüenza”

El emotivo mensaje de Luisana Lopilato por el cumpleaños de su hijo Noah: “Ejemplo de bondad y fortaleza”

La hija de Marcos Camino se metió en la interna de Los Palmeras y se distanció de su padre: “Fue por decisión de él”

La llamativa táctica de Eugenia Tobal y su marido para que su relación perdure: “Es la clave”

Romina Uhrig se sumó a una plataforma de contenido para adultos: “Ahora podrás conocer mi otro lado”