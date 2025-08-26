Tecno

Si eres mujer, tienes una startup y quieres más de 50.000 dólares debes conocer esta convocatoria gratuita

El concurso del Aurora Tech Award 2026 está orientado a detectar y potenciar el talento de emprendedoras que lideran startups de base tecnológica con impacto social

Además del estímulo financiero, las
Además del estímulo financiero, las ganadoras accederán a mentorías especializadas. (inDrive)

El panorama emprendedor en América Latina experimenta una expansión sin precedentes. En este contexto, el Aurora Tech Award 2026 y el Fintech Track de inDrive Money ofrecen a mujeres fundadoras de startups tecnológicas una plataforma para acceder a reconocimientos económicos, mentorías internacionales y conexiones con inversionistas globales. Estas convocatorias buscan transformar la participación femenina en el sector y consolidar el crecimiento regional.

Aurora Tech Award, un impulso clave para mujeres en América Latina

La convocatoria del Aurora Tech Award 2026 está orientada a detectar y potenciar el talento de mujeres que lideran startups de base tecnológica con impacto social en Latinoamérica y el mundo. Este premio, impulsado por inDrive, prioriza proyectos que promueven soluciones innovadoras, pero mantiene abiertas sus inscripciones para fundadoras de cualquier nacionalidad.

Las interesadas deben liderar empresas con menos de cinco años de fundación, contar con prototipos funcionales y registrar una inversión total menor a seis millones de dólares.

La convocatoria del Aurora Tech
La convocatoria del Aurora Tech Award 2026 está orientada a detectar y potenciar el talento de mujeres que lideran startups de base tecnológica con impacto social. (auroratechaward.com)

“Colombia se ha consolidado como un mercado estratégico tanto para Aurora Tech Award como para inDrive Money, gracias a su ecosistema emprendedor maduro y diverso que demuestra un extraordinario potencial de crecimiento e innovación con impacto social”, explicó Isabella Ghassemi-Smith, directora del galardón.

Cuánto pueden ganar las mujeres en el Aurora Tech Award 2026

El atractivo económico destaca en esta edición. El primer lugar recibirá 50.000 dólares estadounidenses, el segundo alcanzará los 20.000 dólares, y el tercero será premiado con 15.000 dólares.

Además del estímulo financiero, las ganadoras accederán a mentorías especializadas del equipo global de inDrive, conexiones con inversionistas y herramientas para acelerar el crecimiento internacional de sus proyectos.

Premios en el Aurora Tech
Premios en el Aurora Tech Award 2026. (auroratechaward.com)

Iniciativas paralelas para startups fintech e impacto en la región

El Fintech Track de inDrive Money incorpora a la convocatoria startups centradas en innovación financiera y en incrementar la inclusión de comunidades históricamente desatendidas. Las tres fintechs que se ubiquen en el Top 100 accederán a mentoría senior, pruebas piloto en la aplicación inDrive y campañas promocionales valoradas en 20.000 dólares, lo que eleva el alcance de la convocatoria a toda la región.

Colombia, en particular, destaca como mercado prioritario. Según el Colombia Tech Report 2024-2025, el país registra un crecimiento del 24% en el ecosistema de startups, con 2.126 empresas activas y un liderazgo evidente del sector fintech.

Fechas, proceso de selección y referencias recientes

La inscripción se extiende del 12 de agosto al 12 de noviembre de 2025. Tras el cierre, el proceso prevé el anuncio de cuarto finalistas el 8 de diciembre, selección de semifinalistas a inicios de 2026, mentoría intensiva entre febrero y marzo y premiación oficial durante marzo y abril.

Aurora Tech Award es un
Aurora Tech Award es un impulso clave para mujeres fundadoras en América Latina. (inDrive)

Experiencias anteriores refuerzan el potencial de la región: en la edición previa, la colombiana Laura Velazquez, fundadora de Arkangel AI, figuró como finalista de este programa internacional.

Desde 2021, el Aurora Tech Award busca revertir la baja participación de mujeres en la captación de capital de riesgo. Solo un 2% del capital global se destinó a startups lideradas por mujeres, según inDrive.

Por eso, la iniciativa prioriza no solo el impulso financiero, sino también el acceso a redes y visibilidad estratégica, con el objetivo de que las fundadoras construyan empresas escalables e influyan en el desarrollo económico de sus países.

El Aurora Tech Award reconoce
El Aurora Tech Award reconoce a fundadoras de startups tecnológicas en mercados emergentes con mentorías y acceso a inversores. - Cortesía inDrive.

Aurora Tech Award potencia a mujeres en tecnología

El Aurora Tech Award ha tenido un impacto relevante en distintos países, al generar nuevas oportunidades para mujeres que lideran startups tecnológicas enfocadas en el cambio social. Esta iniciativa no solo otorga respaldo económico, sino que facilita el acceso a redes de inversionistas globales y mentoría internacional, elementos claves para el crecimiento y la consolidación de proyectos en mercados emergentes.

Su importancia radica en reducir la brecha de género dentro del ecosistema emprendedor de la región, donde la participación de mujeres fundadoras ha sido históricamente limitada. Al visibilizar el talento y los logros de las emprendedoras latinoamericanas, el premio impulsa la diversidad, la innovación y el desarrollo económico en todo el continente.

