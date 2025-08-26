Grupos en WhatsApp: el mejor truco para protegernos cuando nos agregan sin permiso

Los grupos desconocidos de WhatsApp pueden ser focos de fraude, suplantación de identidad y propagación de malware. (Foto: Imagen ilustrativa)

La seguridad en WhatsApp se ha convertido en un tema prioritario para millones de usuarios en todo el mundo. Existen riesgos constantes, sobre todo cuando el usuario está, muchas veces sin su consentimiento, a grupos desconocidos.

Estos espacios pueden convertirse en zonas propicias para el fraude, la suplantación de identidad o la propagación de programas maliciosos, poniendo en peligro la privacidad de quien participa.

Para estar seguros y evitar esas situaciones, la aplicación cuenta con diferentes herramientas para ajustar la privacidad, tener el control de la situación y minimizar los riesgos.

Cuáles son riesgos de ser agregado en grupos desconocidos de WhatsApp

El principal desafío que plantean los grupos desconocidos de WhatsApp reside en la posibilidad de que en ellos existan participantes con intenciones maliciosas. Los llamados “piratas informáticos” pueden usar estos espacios para enviar mensajes fraudulentos, enlaces sospechosos o archivos con fines dañinos.

WhatsApp ofrece herramientas de privacidad para controlar quién puede agregarte a grupos y minimizar riesgos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Uno de los riesgos más habituales es el envío de mensajes fraudulentos. Dentro de un grupo desconocido, un estafador puede intentar persuadir a los participantes para obtener información sensible, como contraseñas, datos bancarios o documentos personales.

También es común que circulen archivos adjuntos (imágenes, videos, documentos) que contienen virus, troyanos u otro tipo de malware destinado a robar información o controlar el dispositivo sin el consentimiento del usuario.

Otro riesgo importante es la exposición de información personal. Muchas veces, los usuarios ignoran quién está realmente en el grupo y comparten desde detalles de contacto hasta información laboral o familiar. Este tipo de exposición puede derivar en robos de identidad o chantajes.

Además, los atacantes pueden utilizar la función de enlaces de invitación para distribuir los accesos al grupo y sumar a un gran número de personas con la única finalidad de difundir campañas de estafa o contenido no deseado.

Los usuarios pueden salir y reportar grupos sospechosos para proteger su privacidad en WhatsApp. (ZACHARIE SCHEURER/DPA - ARCHIVO)

Qué opciones ofrece WhatsApp para protegernos

Controlar quién puede agregarte a grupos

El primer recurso para fortalecer la seguridad radica en los ajustes de privacidad de los grupos. Por defecto, cualquier usuario puede agregar a otra persona a un grupo de WhatsApp, pero esto puede modificarse. La plataforma permite limitar este acceso y decidir quién tiene permiso para sumarte a un grupo. Existen tres opciones: Todos, Mis contactos y Mis contactos, excepto…

Mediante la configuración ‘Mis contactos’, solo los usuarios guardados en tu agenda podrán sumarte. Si se elige ‘Mis contactos, excepto…', es posible excluir a ciertos contactos específicos, reduciendo aún más las probabilidades de ser añadido a grupos no deseados.

Esta personalización se realiza desde Ajustes > Privacidad > Grupos, y representa una barrera efectiva ante invitaciones desconocidas.

Salir de un grupo y reportarlo

En caso de ser añadido a un grupo extraño, WhatsApp permite al usuario salir del grupo de forma inmediata. La plataforma muestra información sobre la persona que te añadió, facilitando la decisión. La acción se realiza tocando ‘Salir del grupo’, opción que puede completarse con la posibilidad de reportar dicho grupo a WhatsApp.

La descarga automática de archivos en WhatsApp representa un riesgo de entrada de malware y debe ser desactivada. (Silas Stein/dpa)

Si el usuario considera que el grupo tiene intenciones sospechosas, contenido ofensivo, o que ha sido añadido sin su consentimiento, puede recurrir a la función reportar, que desencadena una revisión del caso por parte de la plataforma.

Cuando se reporta un grupo, WhatsApp recibe hasta los últimos cinco mensajes enviados por ese espacio, así como el identificador del grupo, datos sobre cuándo se enviaron y el tipo de contenido transmitido. Esta información se utiliza exclusivamente para evaluar la denuncia y no tiene repercusión dentro del grupo: los demás miembros no serán notificados.

Reporte y bloqueo de mensajes o contactos individuales

La aplicación también permite reportar mensajes específicos dentro de cualquier conversación grupal. El proceso consiste en seleccionar el mensaje ofensivo o sospechoso, pulsar en el menú de opciones y elegir ‘Reportar’.

Si se desea, es posible bloquear directamente al remitente, lo que impide recibir sus mensajes privados o llamadas. Aunque los mensajes enviados por ese remitente seguirán apareciendo en los grupos compartidos, la comunicación directa queda restringida.

Bloquear y reportar mensajes o contactos individuales ayuda a combatir el spam y las amenazas en WhatsApp. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

WhatsApp recibe la identificación del usuario reportado, así como información temporal y sobre el contenido del mensaje, circunstancia que ayuda a combatir el spam y las amenazas dirigidas.

Bloquear a administradores o miembros del grupo

Aunque no se puede bloquear a un grupo completo, sí es posible —en caso de detectar actitudes hostiles o contenido peligroso— bloquear a administradores o a miembros que resulten problemáticos. Esto fortalecerá el aislamiento respecto a quienes difunden spam o material ilícito.

Ajustes para evitar la descarga automática de archivos

Un vector frecuente de ataque en los grupos de WhatsApp proviene de la descarga automática de archivos multimedia. La configuración predeterminada de WhatsApp suele descargar automáticamente imágenes, videos y documentos cuando hay conexión Wi-Fi o datos móviles, lo que facilita la entrada de archivos maliciosos al teléfono del usuario.

manos, teclado, celular, detalle, tecnología, trabajo, paseo, reunión, cena, emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitar esta vulnerabilidad, conviene desactivar la descarga automática desde los ajustes de la aplicación. Así, solo se descargarán aquellos archivos que el propio usuario seleccione manualmente, impidiendo la entrada inadvertida de malware y evitando también el llenado innecesario de almacenamiento.

Precaución con enlaces compartidos

Dentro de los grupos, un método habitual para propagar ataques consiste en compartir enlaces que redirigen a páginas maliciosas. Los usuarios deben mantenerse atentos incluso cuando el enlace proviene de un contacto de confianza, ya que esa persona podría haber sido previamente víctima de un ataque y estar reenviando el mensaje sin saberlo.

Ante la aparición de un vínculo sospechoso, se recomienda advertir al remitente para frenar la difusión y proteger a otros miembros.