Cómo encontrar papelera de WhatsApp: esta es la forma más simple

WhatsApp cuenta con una función que muchos usuarios consideran como su propia papelera, ya que allí se guardan todos los archivos enviados y recibidos. Esta herramienta está disponible tanto en la aplicación para Android como para iPhone.

Vaciar esta sección resulta muy útil para liberar espacio en el celular de manera rápida y sencilla, pues permite eliminar fotos, videos, documentos y notas de voz que, con el tiempo, se acumulan sin ser necesarios y terminan ocupando gran parte del almacenamiento.

A continuación, te mostramos la forma más sencilla de acceder a esta “papelera” en dispositivos Android y iPhone:

Ir a Ajustes. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’ y luego a ‘Administración de almacenamiento’. Ir al apartado que aparece debajo de ‘Revisa y elimina elementos’.

Para eliminar un elemento, solo debes pulsar la opción ‘Seleccionar’, elegir los archivos deseados y tocar el ícono de la papelera.

Para qué sirve la papelera de WhatsApp

La llamada papelera de WhatsApp cumple una función muy práctica para los usuarios, ya que concentra en un solo lugar los archivos que se envían y reciben a través de la aplicación.

Allí se almacenan fotos, videos, documentos y notas de voz que, con el tiempo, tienden a acumularse y ocupar una cantidad considerable de memoria en el dispositivo.

Su principal utilidad es ayudar a liberar espacio de forma rápida y sencilla, evitando que el celular se sature con archivos que ya no se utilizan. Al vaciar esta sección, el usuario puede eliminar de manera masiva elementos innecesarios sin tener que buscarlos uno por uno en los chats.

La función está disponible tanto en Android como en iPhone y representa una herramienta eficaz para mantener el teléfono organizado y con un mejor rendimiento.

Por qué WhatsApp suele ocupar tanto espacio en el celular

WhatsApp suele ocupar mucho espacio en el celular porque funciona como un gran contenedor de archivos que se acumulan con el uso diario.

Cada mensaje recibido o enviado puede incluir fotos, videos, audios, documentos o notas de voz que se almacenan automáticamente en la memoria del dispositivo. Con el tiempo, esta información llega a ocupar varios gigabytes, sobre todo si el usuario participa en muchos grupos o recibe contenido de forma constante.

Otro factor es que la aplicación guarda copias de seguridad y caché para facilitar el acceso rápido a conversaciones y archivos.

Estos datos temporales, aunque útiles para el rendimiento, también consumen almacenamiento.

Además, la costumbre de compartir memes, videos virales y cadenas en grupos hace que se generen duplicados de archivos, multiplicando el espacio utilizado.

Qué otras formas hay de ahorrar espacio en WhatsApp

Existen varias formas de ahorrar espacio en WhatsApp sin necesidad de desinstalar la aplicación ni perder información importante. Algunas de las más útiles son:

Limpiar chats : eliminar conversaciones completas o solo ciertos archivos pesados, como videos o notas de voz largas.

Vaciar el almacenamiento : desde la configuración de la app, es posible revisar qué chats ocupan más espacio y borrar los elementos innecesarios.

Desactivar la descarga automática: al deshabilitar la opción de que fotos, videos y audios se guarden de forma automática, el usuario decide qué conservar y qué no.

Gestionar grupos : silenciar notificaciones y borrar archivos repetidos que suelen compartirse en ellos.

Eliminar copias de seguridad innecesarias : las copias muy antiguas pueden ocupar espacio tanto en la memoria del teléfono como en la nube.

Borrar caché: en Android se puede liberar espacio eliminando los datos temporales de la aplicación.

Estas funciones resultan especialmente útiles cuando el usuario ya ha recurrido a la papelera de WhatsApp, el espacio dentro de la aplicación donde se almacenan los archivos enviados y recibidos.