Apple Event 2025: fecha, lugar y dónde ver el lanzamiento del iPhone 17

El evento global se podrá ver de manera online por Infobae. Se esperan avances con sus dispositivos iPhone, el asistente Siri y un ´wow´para sus fanáticos

Sindy Valbuena Larrota

Apple Event 2025 (Apple)
Con un mensaje muy sutil y colorido, algo que no es tan común en Apple, se ha anunciado oficialmente Apple Event, el evento en el cual asisten empleados, clientes e invitados especiales de manera presencial en Estados Unidos, pero en el que también, millones de fanáticos están de manera virtual para conocer el nuevo iPhone y más anuncios de la compañía liderada por su CEO, Tim Cook.

Apple Event se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre y podrás verlo acá en Infobae Tecno, pues se esperan sorpresas en sus dispositivos y desarrollos sobre inteligencia artificial que todos esperamos.

Normalmente, Apple presenta 4 modelos
A qué hora es el Apple Event 2025

El próximo 9 de septiembre será el evento de Apple Event en Apple Park ubicado en Cupertino, en el estado de California, Estados Unidos.

El horario que deben tener en cuenta los fanáticos de Apple es 10:00 (PT), es decir:

  • Argentina y Brasil: 14:00
  • Perú y Colombia: 12:00
  • Washington y Venezuela: 13:00
  • México: 11:00
  • España: 19:00
Apple Park, sede del Apple
Apple Park, el lugar icónico para el Apple Event y sus invitados

Apple Park se convirtió en un sitio ideal para la compañía, pero también, de ensueño para los fanáticos y asistentes al Apple Event, ya que es donde se hacen los anuncios más importantes para los famosos ‘Apple lovers’.

Apple Park en Cupertino es un campus, bautizado popularmente como “la nave espacial” por su arquitectura circular, que representa el compromiso de Apple con la innovación y la sustentabilidad. La organización de cada Apple Event en este lugar emite el mensaje de que los lanzamientos de productos surgen desde el corazón creativo y tecnológico de la empresa.

Este alberga espacios como el icónico Steve Jobs Theater, un auditorio subterráneo de última generación con capacidad para atender tanto al público presencial como digital.

El Apple Event 2025 se
La infraestructura del Apple Park Cupertino está diseñada para garantizar transmisiones de alta calidad, logrando que los Apple Event atraigan la atención de millones de espectadores de manera simultánea. Gracias a su avanzado sistema de sonido, imagen y conexión en tiempo real, cada presentación se convierte en una experiencia envolvente.

Las transmisiones desde Cupertino transforman cada lanzamiento en un ritual tecnológico altamente anticipado, proyectando los nuevos dispositivos, la visión de futuro y la cultura corporativa de Apple.

Apple Event en el Apple Park: el escenario donde se presentan los iPhone y productos más esperados

El Apple Event que se celebra cada septiembre en el Apple Park de Cupertino es el acontecimiento más esperado de la compañía y uno de los más seguidos en la industria tecnológica a nivel global. En este escenario, Apple presenta sus principales novedades de hardware y software, con especial protagonismo para los nuevos modelos de iPhone, que marcan tendencia y definen el rumbo del mercado de smartphones durante el resto del año.

Las nuevas versiones de iOS,
Además del iPhone, el Apple Event suele incluir la presentación de otros productos clave del ecosistema como el Apple Watch, los AirPods y, en ocasiones, nuevas versiones de iPad o MacBook.

Cada lanzamiento es acompañado de demostraciones que ponen en evidencia las innovaciones en diseño, rendimiento y funciones de inteligencia artificial.

Nuevas versiones de iOS, iPadOS, watchOS y macOS

Otro aspecto que hace tan relevante este evento es la presentación de las nuevas versiones de iOS, iPadOS, watchOS y macOS, que llegan con mejoras de seguridad, productividad y personalización. Estas actualizaciones impactan en los usuarios actuales, desarrolladores y empresas que dependen del ecosistema Apple para sus aplicaciones y servicios.

El Apple Event es el
Por eso, el Apple Event trasciende el simple lanzamiento de hardware: es también un punto de partida para toda la comunidad tecnológica que, sin importar si tiene un iPhone o no, espera su evento con mucho respeto y admiración.

Cuatro trucos al usar el

Consejos clave para mejorar la

Cómo encontrar papelera de WhatsApp:

El botón que debes tocar

Cuáles son las 7 plantas

Cuáles son las 7 plantas

Nicolás Cabré y Rocío Pardo

