Lo que pasa con tus documentos en Google Drive si no usas la cuenta por dos años

Los servicios de almacenamiento aplican políticas de inactividad para optimizar recursos y garantizar la seguridad de los datos de los usuarios

Pedro Noriega

Pedro Noriega

Desde su lanzamiento en 2012, Google Drive se ha convertido en una de las plataformas de almacenamiento en la nube más populares del mundo. El servicio ofrece hasta 15 GB gratuitos para guardar documentos, fotos, videos y otros archivos, aunque este espacio se comparte con Gmail, Google Fotos y las copias de seguridad de WhatsApp. Sin embargo, pocos usuarios conocen que este beneficio tiene una condición: la necesidad de usar la cuenta periódicamente para evitar que se eliminen los datos.

De acuerdo con el Centro de Ayuda de Google, una cuenta se considera inactiva cuando no se ha utilizado en un periodo de dos años. Esto incluye no ingresar al correo electrónico asociado ni emplear ningún servicio vinculado, como Google Drive, YouTube o Google Fotos.

Cuando se cumple ese tiempo de inactividad, la empresa se reserva el derecho de eliminar de manera permanente todos los archivos almacenados. La medida aplica únicamente a cuentas personales; no afecta a aquellas creadas por instituciones educativas, laborales u organizaciones que gestionan perfiles corporativos.

La compañía estadounidense explica que la política busca garantizar la seguridad de los datos y optimizar la gestión del almacenamiento en sus servidores. Además, antes de tomar la decisión de borrar información, Google notifica al usuario enviando recordatorios al correo principal y al correo de recuperación configurado previamente.

Dropbox aplica reglas similares

Google no es la única empresa que contempla este tipo de medidas. Dropbox, una de las primeras plataformas de almacenamiento en la nube fundada en 2008, también cuenta con reglas estrictas sobre la actividad de sus usuarios.

A diferencia de Google Drive, que concede hasta 24 meses antes de aplicar la política, Dropbox marca una cuenta como inactiva después de 12 meses sin uso. Si en ese tiempo no se inicia sesión en la plataforma, la cuenta corre el riesgo de ser eliminada junto con todo el contenido guardado.

En el caso de este servicio, el espacio gratuito ofrecido es de 2 GB, muy inferior a los 15 GB de Google. Sin embargo, sigue siendo una opción elegida por millones de usuarios para guardar documentos de manera rápida y sencilla.

Cómo evitar perder tu información

Para quienes usan cuentas secundarias de Google con el fin de obtener almacenamiento extra, la recomendación más importante es iniciar sesión con frecuencia. No es necesario hacerlo todos los días; basta con acceder al correo electrónico al menos una vez al año o usar cualquier servicio vinculado, como ver videos en YouTube, abrir archivos en Google Drive o revisar imágenes en Google Fotos.

En el caso de Dropbox, el procedimiento es similar. Para mantener la cuenta activa, es necesario iniciar sesión de manera regular en la aplicación móvil, de escritorio o en el sitio web oficial. Realizar acciones simples, como subir o borrar un archivo, editar un documento o compartir contenido, es suficiente para demostrar actividad.

Una práctica que cobra relevancia

Las políticas de inactividad pueden pasar desapercibidas, pero son fundamentales para entender cómo funcionan los servicios en la nube. Las compañías buscan optimizar recursos y al mismo tiempo proteger la información de usuarios que podrían haber olvidado sus cuentas.

En un contexto en el que cada vez más personas dependen del almacenamiento en la nube para guardar recuerdos, proyectos laborales o material académico, conocer estas reglas puede evitar la pérdida de datos valiosos. Revisar con frecuencia las cuentas secundarias y mantener una rutina mínima de acceso es la mejor forma de asegurar que toda la información permanezca disponible.

