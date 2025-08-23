Glosario de tecnología: qué significa Deprecación

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología evoluciona a pasos agigantados, transformando cada aspecto de nuestra vida cotidiana, desde cómo nos comunicamos hasta la manera en que trabajamos y nos entretenemos. Con la aparición constante de nuevos términos, conceptos y dispositivos, mantenerse actualizado se ha vuelto una tarea imprescindible para personas en todos los ámbitos, ya sean profesionales, estudiantes o simplemente entusiastas del tema.

Este glosario de tecnología brinda información de MuyTecnológicos para que cualquier persona pueda tener una comprensión clara de los términos más relevantes en este campo que está en constante evolución. A través de definiciones, ejemplos y explicaciones es posible ampliar el conocimiento. Desde conceptos fundamentales hasta las últimas innovaciones, este glosario está destinado a ser una referencia indispensable para navegar con confianza en el vasto mundo de la tecnología.

Qué significa Deprecación

Depreciación es el proceso contable por el cual se asigna un valor a los bienes tangibles para reflejar su deterioro y/o obsolescencia, de manera que se reduzca el valor de los activos en la contabilidad de una empresa. Esto significa que ciertos activos no se consideran como partes del patrimonio neto de la compañía porque tienen menos valor con el paso del tiempo.

La depreciación es un concepto contable crucial para cualquier empresa. Se trata de la reducción del valor de los activos a lo largo del tiempo. Esto significa que los bienes tangibles, como equipos o maquinaria, no se consideran parte del patrimonio neto de la compañía si su valor disminuye con el tiempo. En este artículo, vamos a explorar las diferentes formas en que la depreciación se puede manejar en informática. Veremos qué es exactamente la deprecación de una función, cómo gestionarla en programación y cómo manejar el código obsoleto o deprecado.

La deprecación de una función en informática es el proceso mediante el cual una función deja de ser soportada por un lenguaje de programación. Lo que implica que la función ya no se recomienda utilizar y, en algunos casos, puede ser eliminada por completo.

La función no recibirá actualizaciones o mejoras. Los errores detectados en la función ya no serán corregidos. La documentación relacionada con la función puede desactualizarse. Se recomienda utilizar otras alternativas para los mismos fines. Si la función es eliminada, el código que la use deberá ser modificado para evitar errores.

Identifique el código antiguo y obsoleto que debe ser eliminado. Esto incluye las funciones, clases y métodos obsoletos. Reemplace el código antiguo con código nuevo y mejorado. Esto puede significar reescribir una función o simplemente actualizando una biblioteca externa. Si no es posible reemplazar el código, entonces separe el código antiguo del nuevo para evitar errores futuros e inconsistencias en los resultados. Documente cuidadosamente todos los cambios realizados para evitar confusiones futuras y mejorar la trazabilidad del proyecto de software a largo plazo. Pruebe exhaustivamente todos los cambios realizados para asegurarse de que no hay errores ni fallas inesperadas en el programa final desplegado en producción.

Identificar el código deprecado . Es importante identificar qué partes del código ya no son relevantes para la aplicación y están obsoletas. Esto ayudará a mantener el proyecto actualizado y libre de problemas técnicos. Actualizar el código . El siguiente paso es actualizar el código obsoleto para que sea compatible con las versiones más recientes de los lenguajes de programación, marcos y bibliotecas utilizados. Reemplazar el código deprecado . Si hay una forma mejorada o nueva para realizar una tarea con menos líneas de código, entonces es mejor reemplazarlo por la nueva versión en vez de intentar arreglar el antiguo. Documentar los cambios realizados . Cuando se hacen modificaciones en el código, es importante documentarlas con claridad y detalle para evitar confusiones futuras y facilitar la comprensión del mismo por otros desarrolladores que trabajen en él. Utilizar herramientas de detección de errores . Existen herramientas como linters o validadores que pueden detectan errores y ayudan a corregirlos antes de implementarlos en producción, permitiendo así minimizar los riesgos involucrados al trabajar con códigos deprecados.

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que rápidamente avanza.

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, poco conocidos, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el extenso mundo de la tecnología.