Tecno

Baterías hinchadas en celulares: por qué ocurren y qué hacer para evitar accidentes

El problema, aunque poco frecuente, puede poner en riesgo la seguridad de los usuarios si no se detecta y atiende a tiempo

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Conoce por qué la batería
Conoce por qué la batería de tu smartphone se hincha. (Foto: YouTube)

Los teléfonos inteligentes, ya sean Android o iPhone, no están exentos de fallas. Algunas son menores y no representan mayores complicaciones; sin embargo, existen problemas que pueden convertirse en un verdadero peligro para los usuarios. Uno de ellos ocurre cuando la batería comienza a hincharse y se deforma como un globo.

Aunque este defecto es menos común que en el pasado, sigue afectando a miles de personas. El gran inconveniente es que en los dispositivos actuales, al estar sellados, resulta difícil notar el problema en su fase inicial. En muchos casos, los usuarios recién se dan cuenta cuando la pantalla empieza a levantarse, aparecen manchas extrañas o la tapa trasera comienza a abrirse.

La razón detrás de una batería inflada

Los celulares modernos funcionan con baterías de iones de litio, que producen energía gracias a reacciones químicas internas. Cuando se presenta un defecto de fábrica, se usan materiales de baja calidad o el dispositivo es sometido a un mal uso, esa reacción puede generar gases que quedan atrapados dentro de la batería, la cual está sellada de manera hermética.

Smartphone con batería hinchada. (Foto:
Smartphone con batería hinchada. (Foto: YouTube)

Este gas acumulado hace que, poco a poco, la batería se expanda. Al inicio es casi imperceptible, pero con el tiempo la presión provoca que el dispositivo se deforme, comprometiendo no solo su funcionamiento, sino también la seguridad del usuario.

Cómo prevenir el problema

Especialistas en tecnología recomiendan adoptar ciertos hábitos para prolongar la vida útil de la batería y reducir riesgos. Entre ellos, evitar el uso del celular mientras se carga, no dejarlo conectado por largos periodos de tiempo y procurar que no esté expuesto a altas temperaturas.

Otro punto importante es utilizar cargadores originales o certificados, ya que los accesorios de mala calidad pueden alterar el proceso de carga y dañar la batería con mayor rapidez.

Smartphone con batería hinchada. (Foto:
Smartphone con batería hinchada. (Foto: YouTube)

Qué hacer si ya se infló

Un error frecuente es pensar que basta con dejar de cargar el celular para que la batería vuelva a su estado original. Esto es falso: al estar sellada, el gas no puede salir, por lo que el problema no desaparecerá.

Tampoco es seguro intentar pincharla con agujas, tijeras u otros objetos. Este gas es altamente inflamable y cualquier manipulación indebida puede provocar incendios o causar lesiones graves.

La única medida segura es apagar el dispositivo, no volver a cargarlo y llevarlo de inmediato a un servicio técnico autorizado, donde se deberá reemplazar la batería por una nueva y original.

Smartphone con batería hinchada. (Foto:
Smartphone con batería hinchada. (Foto: YouTube)

Un peligro silencioso

Aunque los casos de baterías hinchadas son poco frecuentes, se trata de un riesgo que no debe subestimarse. La detección temprana y un uso responsable del dispositivo son fundamentales para prevenir daños mayores.

En conclusión, una batería inflada no es un desperfecto más: es un problema que requiere atención inmediata y la intervención de especialistas para garantizar la seguridad del usuario y de su entorno.

Temas Relacionados

SmartphoneBateríaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Los 10 animes más vistos en Crunchyroll para maratonear

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Los 10 animes más vistos

WhatsApp: cómo ponerle contraseña a la app y proteger mis mensajes

Esta configuración se encuentra presente tanto en Android como en iPhone. Asimismo, los usuarios pueden acudir a reconocimiento facial o huella

WhatsApp: cómo ponerle contraseña a

La app que parece inofensiva, pero puede comprometer sus contraseñas y archivos

Expertos advierten que las apps clonadas de WhatsApp, Facebook o TikTok descargadas fuera de las tiendas oficiales pueden poner en riesgo sus contraseñas y datos financieros

Infobae

Truco de WhatsApp para cambiar la letra y el color de los mensajes

Los usuarios de WhatsApp pueden personalizar sus mensajes utilizando diferentes formatos de texto. Por ejemplo, para escribir en cursiva, basta con colocar un guión bajo antes y después del texto, mientras que para escribir en negrita se coloca un asterisco al inicio y al final del contenido

Truco de WhatsApp para cambiar

Elon Musk y Jeff Bezos quedan fuera: la IA elige al empresario más influyente de la historia

La inteligencia artificial coloca a John D. Rockefeller por encima de Musk y Bezos, destacando su papel como creador de la industria petrolera moderna

Elon Musk y Jeff Bezos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se presentaron menos listas que

Se presentaron menos listas que en 2021 y el Gobierno destaca la eliminación de las PASO y la implementación de la boleta única

Dos hinchas de la U de Chile liberados tras los incidentes en Independiente se perdieron y chocaron en Junín: uno de ellos es miembro de la Fuerza Aérea

“Hay una atracción sexual con vos”: los audios que le enviaba a su secretaria el juez de San Isidro denunciado por acoso y abuso de poder

La Fiscalía del Paraguay dictaminó a favor de la extradición de Kueider y el exsenador quedó más cerca de ser enviado a la Argentina

La reacción de la oposición por el caso de las presuntas coimas en ANDIS

INFOBAE AMÉRICA
Reino Unido postergó la autorización

Reino Unido postergó la autorización para la construcción de una nueva embajada china en Londres ante la falta de transparencia del proyecto

Colin Farrell protagoniza la nueva película de Edward Berger sobre el juego compulsivo

Alexander Stubb, presidente de Finlandia, afirmó que a Donald Trump se le está “agotando la paciencia” con Vladimir Putin

De los viajes en colectivo de ocho horas a tocar en Wembley: la historia de la violinista venezolana que brilla con Coldplay

Los familiares de los rehenes israelíes secuestrados por el grupo terrorista Hamas volvieron a marchar para pedir su liberación

TELESHOW
La tarde de playa de

La tarde de playa de la China Suárez sin Mauro Icardi: poco maquillaje, sol a pleno y relax a orillas del mar

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia celebraron los 8 años de su hija con fotos inéditas: “Tu sonrisa me derrite”

La reflexión de Jimena Barón por la primera fiesta de su hijo Momo: “Nada es más hermoso que esto”

Cayetano anunció el fin de una etapa en la FM Metro: “Se termina la radio que conocimos todos”

L-Gante llegó a un acuerdo con Tamara Báez por la cuota alimentaria de su hija: el insólito momento de la firma