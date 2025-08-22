TikTok inicia despidos masivos en Reino Unido y apuesta por sistemas de IA

FILE PHOTO: A TikTok logo is displayed on a smartphone in this illustration taken January 6, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

TikTok se prepara para despedir a cientos de empleados de su equipo de confianza y seguridad en el Reino Unido, mientras avanza en un proceso de automatización de tareas de moderación con inteligencia artificial. La decisión coincide con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad en Línea británica, que establece exigencias más estrictas a las plataformas digitales para evitar la difusión de contenido dañino.

Según un informe del Financial Times, el personal de la sede de Londres recibió un correo interno en el que se comunicaba que las labores de moderación y control de calidad ya no se llevarán a cabo desde territorio británico. En su lugar, la empresa tiene previsto trasladar esas funciones a otros centros y apoyarse en sistemas de inteligencia artificial para agilizar las revisiones.

Cientos de empleos en riesgo

La medida afectará a varios cientos de puestos de trabajo en el Reino Unido y en regiones como el sur y sudeste de Asia, dentro de una reestructuración global del área de moderación. El Sindicato de Trabajadores de la Comunicación (CWU, por sus siglas en inglés) señaló que cerca de 300 personas forman parte del equipo de confianza y seguridad en Londres, de las cuales la mayoría se vería impactada por los recortes.

TikTok despirá a sus empleados de moderación del Reino Unido. REUTERS/Dado Ruvic

El viernes pasado se programó una reunión con los empleados afectados para detallar el alcance de la medida. TikTok, propiedad de ByteDance, explicó en el correo que los cambios buscan “concentrar la experiencia operativa en ubicaciones específicas”, entre las que se encuentran Dublín y Lisboa.

El ajuste no es un caso aislado. A inicios de agosto, la compañía también cerró su equipo de confianza y seguridad en Berlín, en el marco de un proceso más amplio para centralizar funciones en determinados centros europeos.

Presión regulatoria en aumento

El anuncio llega en un contexto de mayores presiones regulatorias. La Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido, que acaba de entrar en vigor, obliga a las plataformas digitales a reforzar los controles de edad y a eliminar con rapidez contenidos peligrosos o ilegales.

TikTok ahora apuesta por la automatización para regular sus contenidos. REUTERS/Fred Greaves

Las sanciones por incumplimiento son significativas: hasta 18 millones de libras o el 10 % de la facturación global de la empresa, lo que resulte mayor. Como parte de su adaptación, TikTok introdujo en julio nuevas medidas de verificación de edad, basadas en sistemas de aprendizaje automático capaces de inferir la edad de los usuarios a partir de su comportamiento en la aplicación.

Resultados financieros en contraste

Los despidos contrastan con los sólidos resultados financieros que la compañía reporta en Europa. De acuerdo con una presentación regulatoria en el Reino Unido, TikTok incrementó sus ingresos un 38 % interanual en 2024, alcanzando los 6.300 millones de dólares. Además, redujo sus pérdidas antes de impuestos a 485 millones de dólares, frente a los 1.400 millones de dólares registrados en 2023.

Pese a esta mejora, la firma avanza con un plan de optimización de costes y reorganización interna, en el que la inteligencia artificial jugará un papel cada vez más central en la gestión de contenidos.

TikTok le avisó a sus empleados de Reino Unido que se irían a otra región. (AP Foto/Richard Vogel, archivo)

Moderación en transición

TikTok no es la única plataforma que apuesta por la automatización en este terreno. Empresas como Meta y YouTube también han recurrido a sistemas de inteligencia artificial para apoyar las labores de moderación, especialmente en lo referente al reconocimiento de imágenes, la detección de lenguaje violento y el control de edad.

La diferencia, en este caso, radica en la magnitud de los recortes de personal en Londres y el momento en que se producen, justo cuando la normativa británica exige mayores niveles de responsabilidad a las tecnológicas.

Con esta transición, TikTok busca mantener el cumplimiento regulatorio, al tiempo que reestructura sus operaciones globales. Sin embargo, los sindicatos y organizaciones de trabajadores advierten que la sustitución masiva de moderadores humanos por sistemas automatizados podría generar vacíos en la detección de matices culturales y contextuales, elementos clave para evitar la propagación de contenido dañino en línea.