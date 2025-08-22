Cómo traducir y transcribir un video de Instagram gratis y rápido

Los usuarios tienen la opción de elegir entre escuchar el contenido en el idioma original o en la versión doblada. (Composición Infobae: Meta / AP Foto/Michael Dwyer)

La inteligencia artificial sigue marcando el rumbo en las plataformas sociales. Meta ha dado un paso relevante al presentar una función que permite doblar automáticamente reels de Instagram y Facebook a otro idioma con ayuda de la IA. Esta herramienta no solo traduce el audio, sino que también genera una pista nueva que se adapta al movimiento de los labios de la persona en pantalla, creando la sensación de que el video fue grabado directamente en el idioma de destino.

La novedad, adelantada en Meta Connect 2024, abre nuevas posibilidades para los creadores de contenido que buscan conectar con audiencias globales.

Cómo traducir un video de Instagram con Meta AI

El funcionamiento de esta opción es sencillo y accesible. Antes de publicar un reel, el creador puede acceder a la sección ‘Traduce tu voz con Meta AI’, habilitar la función y seleccionar el idioma de destino. También es posible activar la sincronización labial, lo que permite ajustar la traducción al movimiento de la boca del protagonista del video.

Por el momento, las traducciones automáticas de Meta AI solo están disponibles del inglés al español y viceversa. META

Una vez realizado el proceso, se ofrece una vista previa para validar el resultado y, si es satisfactorio, se comparte directamente con la audiencia.

Una de las ventajas añadidas es que los usuarios tienen la opción de elegir entre escuchar el contenido en el idioma original o en la versión doblada. Además, la herramienta ofrece métricas útiles: los creadores pueden visualizar el número de reproducciones desglosadas por idioma, lo que les ayuda a comprender mejor el impacto de su contenido traducido y evaluar su alcance en nuevos mercados.

Idiomas disponibles en Instagram y limitaciones actuales

Si bien la función representa un avance, todavía presenta algunas restricciones. Por el momento, las traducciones automáticas de Meta AI solo están disponibles del inglés al español y viceversa. Esta opción puede usarse en todas las cuentas públicas de Instagram y en aquellas páginas o perfiles profesionales de Facebook que cuenten con más de 1.000 seguidores y operen en países donde Meta AI ya esté habilitado.

La compañía de Mark Zuckerberg refuerza su apuesta por la inteligencia artificial aplicada al entretenimiento y la comunicación digital. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Meta ha confirmado que el despliegue es global y que la actualización llegará progresivamente a todos los usuarios. Sin embargo, aún se espera la incorporación de más idiomas, un paso necesario para que esta tecnología pueda consolidarse como una herramienta clave en la creación de contenidos multilingües.

Con esta novedad, la compañía de Mark Zuckerberg refuerza su apuesta por la inteligencia artificial aplicada al entretenimiento y la comunicación digital, acercando a los creadores de contenido la posibilidad de romper las barreras idiomáticas y ampliar su alcance más allá de su mercado local.

Cómo transcribir un video de Instagram

Transcribir un video de Instagram facilita el acceso a su contenido y permite compartir información importante de forma escrita. Para realizar la transcripción, primero es necesario asegurarse de tener permiso para usar el video, especialmente si no es propio. Luego, visualiza el video desde la aplicación de Instagram o descarga el archivo siguiendo las políticas de uso de la plataforma.

Transcribir un video de Instagram facilita el acceso a su contenido y permite compartir información importante de forma escrita. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El siguiente paso consiste en reproducir el video y, mientras tanto, ir escribiendo en un documento lo que se escucha en el audio. Es recomendable pausar y retroceder las veces que sean necesarias para captar todo el contenido con precisión. Existen herramientas automáticas de transcripción por voz, como aplicaciones móviles y servicios en línea, que pueden agilizar el proceso, aunque siempre es conveniente revisar y corregir el resultado para garantizar la exactitud.

Una transcripción fiel facilita la edición, traducción y adaptación de contenidos para más audiencias. Además, ayuda a mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y permite reutilizar el mensaje original en otros formatos o plataformas digitales.