Tecno

Por qué no hay que ver películas en Magis TV o Cuevana y con qué plataformas reemplazarlas

Existen varias aplicaciones que se pueden descargar desde Google Play Store o la App Store que brindan un catálogo amplio con clásicos del cine y televisión, pero no ofrecen producciones recientes

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Estos dos servicios ocultan riesgos
Estos dos servicios ocultan riesgos en ciberseguridad que suelen ser desconocidos para la mayoría de usuarios. (Fotocomposición Infobae)

La preocupación por la seguridad digital se ha intensificado ante el aumento de plataformas ilegales para ver películas y series. Virus, estafas digitales y robo de datos figuran entre los riesgos más graves que enfrentan quienes recurren a servicios piratas como Magis TV o Cuevana.

Esta realidad ha impulsado la búsqueda de alternativas legales y gratuitas que permitan acceder a contenidos audiovisuales sin exponer la integridad de los dispositivos ni la privacidad de los usuarios.

Entre las alternativas legales se encuentran YouTube, Pluto TV y Vix, todas con aplicaciones oficiales disponibles para televisores inteligentes. Estas permiten disfrutar de contenidos de diferentes países e idiomas, con la garantía de que los derechos de autor han sido respetados y sin tener que descargar archivos peligrosos.

Por qué para algunos es atractivo usar servicios ilegales como Cuevana o Magis TV

El mayor interés está relacionado
El mayor interés está relacionado con la posibilidad de ver estrenos de forma gratuita. (Imagen ilustrativa Infobae)

El atractivo de las plataformas ilegales radica en la posibilidad de ver estrenos recientes sin costo, una ventaja que las aplicaciones legales y gratuitas no pueden igualar.

Sin embargo, el precio oculto de la piratería suele ser elevado: la descarga de aplicaciones no autorizadas puede abrir la puerta a programas maliciosos, fraudes y la sustracción de información personal.

Frente a este escenario, existen opciones seguras y accesibles que ofrecen un catálogo variado de películas y series, aunque sin los lanzamientos más recientes que sí se encuentran en servicios pagos como Netflix o Prime Video.

Qué contenido gratuito ofrece YouTube relacionado con películas y series

YouTube, propiedad de Google, se ha consolidado como una opción robusta y versátil. El servicio alberga un extenso repertorio de títulos de dominio público, clásicos del cine, producciones independientes y documentales, todos publicados por canales verificados.

La plataforma es compatible con
La plataforma es compatible con múltiples dispositivos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/)

El acceso resulta directo: solo hay que ingresar a la aplicación desde un televisor inteligente, buscar canales oficiales o listas de reproducción especializadas y seleccionar el título deseado.

Entre las funciones más valoradas se encuentran la posibilidad de ver fragmentos, acceder a subtítulos y activar controles parentales. Además, el usuario no debe proporcionar datos personales ni bancarios para acceder a las películas gratuitas, lo que reduce de manera significativa la exposición a estafas.

Por qué Pluto TV puede ser una alternativa segura a Magis TV o Cuevana

Pluto TV ha ganado terreno como plataforma gratuita que combina canales en vivo y contenido bajo demanda. Su oferta abarca películas, series, realities y eventos deportivos, organizados en una interfaz intuitiva que facilita la navegación por canales temáticos y géneros cinematográficos.

El acceso se realiza a través de una aplicación oficial disponible para televisores inteligentes, celulares y navegadores web, sin necesidad de registros complejos ni costos ocultos.

En su interfaz se pueden
En su interfaz se pueden encontrar películas y programas de televisión. (Foto: Pluto TV)

A diferencia de los servicios piratas, Pluto TV no solicita información bancaria ni acceso a archivos personales. Su modelo de negocio se sustenta en anuncios no invasivos que se alternan con la programación, lo que permite disfrutar de contenido legítimo en un espacio seguro.

De qué trata Vix, la plataforma para ver películas en español

En el caso de Vix, la plataforma se ha posicionado como una de las opciones gratuitas más completas para el público latinoamericano. Su catálogo incluye películas de Hollywood, producciones en español, series, documentales y programas originales, con una actualización constante de títulos y estrenos familiares.

El acceso es sencillo desde smartphones, tablets, navegadores web y televisores inteligentes mediante una aplicación oficial. Al igual que Pluto TV, Vix opera bajo un modelo respaldado por publicidad, lo que elimina la necesidad de pagos o registros con datos sensibles.

La plataforma garantiza que todo el contenido distribuido cuenta con autorización legal, lo que previene riesgos de malware y hackeos a los dispositivos. La calidad de imagen es alta y la navegación dentro de la aplicación resulta intuitiva.

Cómo ver estrenos de películas y series desde cualquier dispositivo

Hay una oferta variada en
Hay una oferta variada en los planes premium de estas empresas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Para quienes buscan estrenos exclusivos y funciones avanzadas, los servicios de pago como Netflix, Prime Video, Disney+, Max o Apple TV+ ofrecen repertorios amplios de películas, series, documentales y programas infantiles, en varios idiomas y con opciones de personalización.

Entre las funciones adicionales se incluyen descargas para ver sin conexión, sugerencias personalizadas y calidad audiovisual superior.

La seguridad de estos servicios está garantizada porque las aplicaciones se instalan únicamente desde tiendas oficiales como Google Play o App Store, y nunca a través de sitios o archivos sospechosos.

Temas Relacionados

Magis TVCuevanaPlataformasPelículasAplicacionesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Guía práctica para sacarle el máximo provecho al cable HDMI en un Smart TV

Este dispositivo permite que televisores antiguos accedan a contenido en alta resolución y calidad de audio superior, y posibilita la reproducción de películas desde plataformas streaming

Guía práctica para sacarle el

PlayStation 5 sube de precio: cuál sería el nuevo valor para Argentina en 2025

El aumento responde a un entorno económico desafiante que afecta a toda la industria tecnológica, según Sony

PlayStation 5 sube de precio:

La IA está aquí para sumar, no para sustituir a las personas: Edgardo Frías, director general de Google Andina

El director general de Google para la región Andina asegura a Infobae que la tecnología generará más empleos y alianzas estratégicas, alentando a profesionales a capacitarse y sumarse a la transformación digital del país

La IA está aquí para

Xbox Game Pass pierde cinco juegos en agosto: dos de ellos muy populares entre los fans

Microsoft confirmó que Borderlands 3 Ultimate Edition y otros cuatro títulos dejarán de estar disponibles en Game Pass el 31 de agosto

Xbox Game Pass pierde cinco

Desactiva esta función del teléfono o hackers pueden tomar su control sin que lo sepas

Algunas señales como un consumo alto de batería en pocas horas o bloqueos inesperados, pueden revelar que alguien más está accediendo a datos privados como contraseñas o contactos guardados en el celular

Desactiva esta función del teléfono
ÚLTIMAS NOTICIAS
El círculo rojo, en modo

El círculo rojo, en modo “wait and see”: inversores y empresarios esperan las elecciones en alerta por la tensión financiera

Alerta amarilla en 7 provincias por el viento Zonda: qué implica el fenómeno que llegará con ráfagas de más de 100 km/h

Revés para las aspiraciones de Luque: el juicio por la muerte de Maradona avanza

Un paro complica la producción de una empresa metalúrgica de Techint

Tras el escándalo de los audios, el Gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad

INFOBAE AMÉRICA
Revelaron detalles de la autopsia

Revelaron detalles de la autopsia del streamer francés que murió durante una transmisión en vivo

El vapeo en adolescentes triplica el riesgo de iniciarse en el tabaquismo tradicional, afirma un estudio global

Luis Ortega estrenará su nueva película en el Festival de San Sebastián

El presente de la industria audiovisual británica: productoras independientes, la sombra de Netflix y los millones de Tom Cruise

Inteligencia artificial: expertos debatirán en Lima su impacto en las organizaciones

TELESHOW
Juariu celebró su maternidad después

Juariu celebró su maternidad después del cáncer de mama que superó hace más de siete años: “Nunca tuve tanto miedo”

El video subido de tono que la China Suárez compartió de Mauro Icardi en ropa interior

La infidelidad de Gime Accardi trajo problemas con sus amigas: la actitud que tomaron Lali Espósito y Cande Vetrano

El tenso cruce a los gritos entre Wanda Nara y Angie Balbiani: “Como amiga de Pampita no deberías ser tan desleal”

Wanda Nara lanzó una fuerte acusación contra Mauro Icardi: “Viví algo muy parecido a lo de Julieta Prandi”