Los precios del PS5 en Colombia: cómo afecta el ajuste en Estados Unidos

El reciente ajuste arrastra la PS5 a superar los dos millones de pesos para importadores, quienes además deben considerar impuestos, envíos y tarifas extras tras la última actualización de PlayStation

PlayStation 5 sube de precio
PlayStation 5 sube de precio en EE.UU. y afectaría el costo para gamers colombianos - REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

En agosto de 2025, PlayStation sorprendió al anunciar un nuevo incremento en el precio de la consola PS5, medida que comenzó a aplicarse oficialmente en el mercado de Estados Unidos el 21 de agosto.

Aunque la subida no fue adoptada en Colombia ni en otros mercados, el impacto en el costo de la consola para los consumidores locales podría sentirse, pues una cantidad significativa de unidades se adquiere directamente en EE.UU. y luego se importa al país.

Cómo se calculan los precios del PS5 en Colombia tras el aumento en dólares

Al analizar el ajuste de precios basado en la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente a la fecha —21 de agosto de 2025, con el dólar a 4.031 pesos colombianos—, la equivalencia para quienes importan el PS5 o sus versiones Digital Edition y Pro desde Estados Unidos, sería la siguiente:

Sony anunció un incremento oficial
Sony anunció un incremento oficial en la PS5 en Estados Unidos, lo que impacta a quienes importan consolas al país. La TRM y nuevos aranceles elevan el precio final en tiendas y compras personales
  • PlayStation 5 pasó de 499,99 dólares a 549,99 dólares. Convertido a pesos, el precio actual alcanza los 2.216.710 COP, frente a los 2.014.509 COP anteriores.
  • PlayStation 5 Digital Edition subió de 449,99 dólares a 499,99 dólares, para alcanzar un costo estimado de 2.014.509 COP, sobre 1.812.308 COP previos.
  • PlayStation 5 Pro ahora alcanza los 749,99 dólares, elevando su equivalencia a 3.023.210 COP, frente a los 2.820.910 COP antes del ajuste.

Estas cifras solo representan una conversión directa y no contemplan impuestos de importación, aranceles, envíos ni tarifas adicionales que se aplican al comercializar productos en Colombia. Por tanto, el precio final en tiendas o para compras particulares podría ser superior.

El incremento en Estados Unidos y sus razones

Sony ha fundamentado esta modificación tarifaria en un contexto económico marcado por la inflación y la volatilidad de costos a nivel global, una justificación similar a la utilizada en el aumento realizado semanas antes en Europa.

A través de un comunicado, la compañía admitió las “dificultades económicas” como detonante del alza para la familia de consolas PlayStation 5, decisión que, de momento, solo afecta al mercado estadounidense y no impacta los accesorios de PS5.

La decisión de Sony, sumada
La decisión de Sony, sumada a la volatilidad cambiaría y cargas impositivas, genera preocupación entre consumidores que buscan adquirir la consola de última generación en Colombia en la segunda mitad de 2025 - REUTERS/Claudia Greco/Fotografía de archivo

La empresa dejó en claro que la medida no se extiende a otras regiones y que las recientes subidas de Europa no tendrán un reflejo inmediato en Latinoamérica. Sin embargo, la tendencia global inflacionaria y el ejemplo estadounidense generan preocupación sobre una posible transferencia de estos valores a otros mercados en el futuro cercano.

Lo que pagan los colombianos por importar el PS5

Para muchos consumidores colombianos, adquirir el PS5, en cualquiera de sus versiones, implica recurrir a importadores, tiendas paralelas o compras directas en Estados Unidos aprovechando viajes o servicios de terceros.

La varianza de precios en el país suele reflejar el comportamiento del dólar y las políticas de aranceles, a lo que se suman comisiones y recargos.

En este contexto, los precios mencionados son referenciales y pueden elevarse por factores como el costo de envío, los tributos aduaneros o acuerdos logísticos de importación.

Convertir precios, sumar aranceles y
Convertir precios, sumar aranceles y estar alerta ante anuncios regionales es clave para quienes quieren adquirir la PS5, que ya acumula más de dos ajustes globales en menos de seis meses - SONY

Además, la inflación y las fluctuaciones del tipo de cambio continúan presionando el mercado tecnológico, generando inquietudes entre quienes planean comprar consolas de última generación durante la segunda mitad de 2025.

Sin ajuste oficial en Colombia, pero con precios condicionados

Aunque Sony recauda precios diferenciados para cada región, las fluctuaciones en Estados Unidos repercuten indirectamente en el mercado colombiano por la dependencia en el canal de importación personal y de retailers.

Hasta el momento, la filial de PlayStation no ha anunciado ajustes oficiales de precio en Colombia, aunque la experiencia reciente en Europa y EE.UU. deja abierta la posibilidad de eventuales actualizaciones.

En definitiva, el consumidor colombiano que adquiera una PlayStation 5 importada desde Estados Unidos debe considerar el nuevo rango de precios en dólares, convertirlo según la TRM, sumar costos extra e informarse sobre el estatus vigente de impuestos y aranceles.

