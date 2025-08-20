PS5 sube de precio: esto es lo que costarán las consolas de Sony en 2025

Sony Interactive Entertainment sorprendió con la confirmación de un nuevo aumento en los precios de todas las versiones de la PlayStation 5, decisión que comenzará a aplicarse a partir del 21 de agosto de 2025.

Este anuncio solo afectará a Estados Unidos, de momento, aunque hace cuatro meses se había aumentado el costo de las consolas en Europa, por lo que no es una decisión aislada.

Sumado todo esto al incremento en todos los niveles de suscripción de PlayStation Plus que se realizó en Latinoamérica en abril de este año, afectando a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Cuáles son los nuevos precios de PlayStation 5

La compañía japonesa comunicó oficialmente que los tres modelos de PlayStation 5 disponibles en el mercado estadounidense presentarán las siguientes tarifas de venta sugeridas:

PlayStation 5: 549,99 dólares

PlayStation 5 Digital Edition: 499,99 dólares

PlayStation 5 Pro: 749,99 dólares

Estos valores representan aumentos contundentes respecto a las cifras manejadas previamente. Sony precisó que el modelo estándar incrementó en 50 dólares su precio, pasando de 499,99 a 549,99 dólares.

Exactamente, la misma suba registra la Edición Digital, que trepó de 449,99 a 499,99 dólares, mientras que la PS5 Pro lo hizo de 699 a 749,99 dólares, otro ajuste de 50 dólares.

Cifras superiores a los costos de lanzamiento: la Digital Edition, en su debut, podía adquirirse por 399,99 dólares y ahora alcanza el valor que tenía la edición estándar en noviembre de 2020.

El ajuste únicamente afecta al público estadounidense y no impacta en los precios de accesorios, como confirmó la propia Sony. “Hemos tomado la difícil decisión de aumentar el precio de venta recomendado para las consolas PlayStation 5 en EE. UU. a partir del 21 de agosto”, indicó la empresa en su anuncio oficial.

Cuál es el contexto que justifica el aumento de precios de la PS5

El texto difundido por Sony se refirió explícitamente al “desafiante entorno económico” que golpea a la industria y recordó el impacto de los aranceles y regulaciones estadounidenses sobre los bienes producidos en China, país donde se manufacturan la mayoría de las consolas y periféricos de la firma.

Las presiones inflacionarias globales, las fluctuaciones cambiarias y el aumento de costos logísticos y de materias primas conforman un escenario de tensión que implica a empresas de todo el mundo.

El ajuste resulta relevante tanto por su magnitud como por el hecho de que se trata de la primera vez que Sony aplica un aumento de este tipo exclusivamente para el mercado estadounidense.

Cuáles son las diferencias técnicas entre los modelos de la PS5

La PlayStation 5 se destaca por su combinación de potencia de hardware y tecnología de vanguardia. Todas las versiones incorporan una unidad SSD de ultra alta velocidad que reduce de manera significativa los tiempos de carga y permite transiciones instantáneas entre diferentes momentos de juego.

Equipadas con CPU y GPU personalizadas, alcanzan un rendimiento fluido y gráficos de alta calidad, mientras que el mando DualSense ofrece experiencias más realistas gracias a su retroalimentación háptica y gatillos adaptativos.

La tecnología de audio Tempest 3D y la unidad de disco Ultra HD Blu-Ray completan una propuesta integral para quienes buscan calidad tanto en videojuegos como en películas o contenidos multimedia en 4K.

El ecosistema PlayStation incluye además una amplia gama de accesorios, desde controles inalámbricos en distintos colores hasta mandos pensados para necesidades específicas, volantes y palancas de pelea, además de auriculares y soluciones de almacenamiento externo.

La capacidad de personalizar la consola, expandir almacenamiento y mantenerse conectado mediante la aplicación PlayStation refuerza un enfoque que busca satisfacer diferentes perfiles de usuario.