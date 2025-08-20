Venta de laptop gamers se dispara en Perú: razones de esta alta demanda

El auge de estos equipos acompaña la rápida transformación de la industria de videojuegos en el país. (Referencial/Hiraoka)

El aumento significativo en la venta de laptops gamer en Perú refleja un cambio profundo en los hábitos y expectativas de los usuarios, quienes no solo buscan disfrutar del entretenimiento digital, sino también contar con herramientas funcionales para crear, competir y conectarse. La categoría de portátiles especializadas en videojuegos ha presentado un crecimiento interanual que supera el 34%, lo que consolida este segmento como uno de los motores principales de la industria tecnológica local.

“El perfil del gamer peruano es cada vez más exigente. Busca un equipo para jugar y, al mismo tiempo, una herramienta versátil para competir, crear contenido y conectarse con sus comunidades. Observamos que valora la tecnología que le facilita las cosas, como la IA que optimiza el rendimiento del equipo de forma automática. Nuestra estrategia se centra en responder a esa necesidad, ofreciendo un ecosistema que integra hardware y software para que el usuario se enfoque en su rendimiento y creatividad”, indica Jaime Pomareda, gerente del Segmento de Consumo de Lenovo Perú, empresa que proporcionó los datos del crecimiento de este mercado.

En tanto, datos compartidos por Kantar Ibope Media indican que, hasta 2024, Perú contaba con 7,8 millones de usuarios activos, lo que lo posiciona como el quinto mercado más grande de la región latinoamericana. En este contexto de permanente expansión, los especialistas subrayan el papel de las tendencias emergentes para entender el perfil dinámico del consumidor y definir nuevas estrategias de innovación y comercialización.

Laptop gamer. (Unsplash)

Por qué aumenta la demanda de laptops gamers en Perú

La comprensión profunda del crecimiento en el sector y de la evolución del jugador peruano requiere un análisis detallado de las fuerzas que impulsan a esta comunidad. Lenovo ha identificado cuatro tendencias clave que ayudan a explicar la transformación que vive el país en materia de gaming:

La primera es la constante expansión del mercado internacional de videojuegos, cuyo valor proyectado para 2025 sobrepasa los 210.000 millones de dólares. Este desarrollo global genera un entorno fértil para la innovación técnica, tanto en hardware como en software, permitiendo a los fabricantes introducir avances continuos para mantener la competitividad.

Una segunda tendencia destacada es el crecimiento del segmento de creadores de contenido digital, que mantiene una tasa anual compuesta del 12%. Esto pone en evidencia que los gamers no se limitan a ser consumidores: ahora demandan equipos con capacidades superiores para edición de video y transmisiones en vivo, ampliando así el espectro de uso de sus dispositivos y elevando los requisitos técnicos.

Laptop gamer en un escritorio acondicionado. (Unsplash)

La tercera tendencia gira en torno a la inteligencia artificial como herramienta fundamental en la experiencia de juego. Según los últimos relevamientos, el 80% de los usuarios espera que la IA les ahorre tiempo, lo que se traduce en su integración a funciones clave como la optimización automática del rendimiento y de los sistemas de refrigeración en las laptops. Esta automatización permite a los jugadores concentrarse en sus partidas sin preocuparse por los ajustes manuales que antes requerían mayor dedicación técnica.

El cuarto elemento relevante es la consolidación de la experiencia multidispositivo. En la vida cotidiana, un 69% de las personas utiliza dos o más aparatos tecnológicos, lo que impulsa la necesidad de alternativas capaces de integrarse con eficiencia en un mismo ecosistema. Los jugadores peruanos, al igual que en otros mercados, demandan laptops, smartphones y periféricos que se comuniquen entre sí sin inconvenientes, lo cual eleva aún más la expectativa respecto a la interoperabilidad y la conectividad.

El escenario nacional muestra, así, una convergencia de factores que va más allá de la pura tecnología. Es la combinación de hardware avanzado, inteligencia artificial y plataformas integradas la que redefine la manera en que los peruanos juegan, crean contenido y se relacionan en línea. Este entorno de innovación constante no solo beneficia a los usuarios finales, sino que prepara el terreno para un futuro de crecimiento robusto y sostenido en la industria de los videojuegos en Perú.