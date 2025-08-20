Caídas, récords y más hechos curiosos en las primeras olimpiadas de robots

Los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2025 se inauguraron en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad en Beijing.(@MariosKaratzias)

El National Speed Skating Oval de Beijing, sede de los anteriores Juegos Olímpicos de Invierno, se transformó durante tres días en el epicentro mundial de la robótica, al acoger los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides.

Allí, más de 500 robots, distribuidos en 280 equipos de 16 países, compitieron en torneos de fútbol, boxeo, atletismo, danza y artes marciales. Lejos de las promesas de perfección tecnológica, el evento estuvo repleto de caídas, actuaciones imprevistas y momentos cómicos, ilustrando tanto los rápidos avances como los desafíos pendientes de la inteligencia artificial y la ingeniería robótica.

Cuáles fueron los hechos más curiosos de las olimpiadas de robots

Incluso antes de que comenzaran las competencias, los asistentes presenciaron la vulnerabilidad de los autómatas. Durante la ceremonia de apertura, uno de los robots cayó sobre el escenario en plena demostración, y necesitó la ayuda de dos personas para ser retirado.

Este incidente, lejos de pasar inadvertido, se repitió a lo largo del evento en distintas formas: robots modelo que, desfilando junto a humanos en la pasarela de moda, terminaron en el suelo por pérdida de equilibrio, futbolistas cibernéticos atrapados en montoneras durante partidos de futsal y boxeadores mecánicos incapaces de reincorporarse después de un golpe.

Las competencias incluyeron fútbol, boxeo, atletismo, danza y artes marciales, mostrando tanto avances como desafíos de la robótica actual.

Un partido matutino de futsal fue particularmente ilustrativo de la etapa incipiente de este tipo de tecnología. Diez robots, del tamaño de un niño, avanzaban laboriosamente por el campo, a menudo enredándose entre sí y cayéndose en bloque, sin lograr separarse hasta recibir la intervención de los técnicos.

El público celebraba cada intento de los robots por levantarse sin asistencia, así como los goles, que inevitablemente venían acompañados por algún derrumbe de los arqueros artificiales.

Récords durante las olimpiadas de robots

Al margen de estos tropiezos, las competencias permitieron exhibir progresos notorios. Un episodio destacado surgió durante la carrera de 1.500 metros, donde los humanoides de la marca china Unitree protagonizaron uno de los logros más importantes de todo el certamen.

El modelo H1, que era controlado a distancia por operadores humanos, irrumpió en la pista con un ritmo sorprendente y terminó la carrera en 6 minutos y 34 segundos, lo cual equivale a correr a una velocidad promedio de 4,78 metros por segundo (superando los 13 km/h o 8,1 mph).

Los robots controlados por IA fueron suministrados por Booster Robotics para el torneo y tienen las habilidades de niños de 5 a 6 años.(@CollinRugg)

Esta marca pulverizó la velocidad previa que ostentaban robots como Atlas de Boston Dynamics, exhibiendo una aceleración de la competitividad tecnológica en el terreno de la robótica humanoide.

Pero ni siquiera el récord fue ajeno a los hechos insólitos que marcaron la competencia. En pleno despliegue atlético, el H1 protagonizó un accidente al atropellar a un operario humano que se encontraba próximo a la pista. La situación se originó porque, siendo operados por humanos mediante control remoto, los operadores del H1 se distrajeron durante el momento del relevo al mando, arrollando a un responsable de otro robot.

Aunque no tuvo consecuencias físicas graves, el incidente fue rápidamente comentado y señalado como una muestra de los riesgos y desafíos de la convivencia y colaboración entre humanos y robots en actividades dinámicas.

Unitree, según sus portavoces, dice haber superado incluso esa velocidad récord en ensayos internos posteriores, lo que evidencia la rapidez de la evolución en este segmento y el espíritu de superación que atraviesa al sector.

La competición combina pruebas deportivas (carrera, fútbol, salto) y tareas aplicadas: ejercicios de clasificación y selección de números.(@Ay911Moon)

Cuál es el objetivo de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides

Según los organizadores y fuentes de medios presentes, el objetivo principal del evento fue exponer y perfeccionar el desarrollo de la robótica existente con miras a su aplicación en la vida diaria, las fábricas, los hospitales y los hogares. En ese marco, los deportes se consideran un entorno ideal para probar la toma de decisiones rápida, las destrezas motoras y las capacidades de control.

China impulsó la organización de estos juegos como parte de una ambiciosa política para transformarse en líder global de la industria robótica humanoide.

La apuesta es firme: fondos estatales cercanos a los 140.000 millones de dólares, la creación de “escuelas de entrenamiento para robots” y el marcado objetivo de fabricar más de 10.000 robots humanoides para 2025. Ciudades como Beijing, Shanghái, Shenzhen, Suzhou y Guangzhou concentran la mayor cantidad de parques industriales y startups tecnológicas orientadas a este desarrollo.

El compromiso adquiere una dimensión social: se apunta a que, en el futuro próximo, estos robots brinden soporte práctico y emocional a una sociedad en rápido envejecimiento y asuman tareas en líneas de producción, logística y cuidado de personas, áreas donde los recursos humanos empiezan a escasear.