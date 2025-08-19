WhatsApp crea su propio asistente de IA para que no escribas mensajes con errores de ortografía

La función ‘Ayuda para Redactar‘ puede ser útil para aquellas personas que buscan corregir mensajes de forma rápida. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si eres de los que revisan cada mensaje de WhatsApp antes de enviarlo, ya sea por la ortografía o por el tono, la plataforma está preparando un asistente de escritura con inteligencia artificial para colaborarte denominado ‘Ayuda para Redactar‘.

Según WaBetaInfo, esta función se basa en el sistema de Procesamiento Privado de Meta, que utiliza comunicación cifrada y enrutamiento anónimo. Gracias a ello, los mensajes enviados para optimización con IA no pueden vincularse con la identidad del usuario.

Además, la tecnología genera múltiples sugerencias sin almacenar ni el mensaje original ni las respuestas creadas.

Una vez que las sugerencias llegan al dispositivo, no queda ningún registro en los servidores de Meta o WhatsApp. Incluso la pantalla de Procesamiento Privado aclara que ni Meta ni WhatsApp pueden acceder a los mensajes ni a las recomendaciones de la IA, gracias a sus sólidas protecciones de privacidad.

Los mensajes corregidos son procesados de forma privada por Meta. (WaBetaInfo)

Qué pasa cuando se activa esta función

Al activar esta función desde la configuración, algunos usuarios verán que, al escribir una frase corta en un chat, el ícono de un bolígrafo aparecerá.

Esa nueva figura indica que el asistente de IA está disponible para ofrecer sugerencias de escritura. Con un solo toque, es posible mejorar al instante la estructura, el tono o la claridad del texto, facilitando así la creación de mensajes más pulidos.

Si el usuario decide no continuar, el mensaje se queda en su dispositivo y nunca se envía externamente.

La función es representada por el ícono de un bolígrafo. (WhatsApp)

Solo cuando activa la función, el texto se transmite de forma segura, el sistema de Meta lo procesa y devuelve varias alternativas de forma privada.

El asistente de Ayuda para la Escritura ofrece al menos tres versiones del mensaje, ajustadas a uno de los cinco tonos disponibles:

Reformulación, que mejora la estructura y la legibilidad sin cambiar el sentido.

Profesional, ideal para comunicaciones laborales o formales.

Divertido, que añade un toque de humor.

De apoyo, que transmite empatía y ánimo, perfecto para motivar o consolar.

Corrección, que pule la gramática y la ortografía para garantizar un texto impecable.

WhatsApp también podría ampliar la variedad de tonos en el futuro para dar aún más flexibilidad a los usuarios, indica el portal.

Esta función puede ser útil para quienes se comunican con compañeros de trabajo por WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué momentos puede ser útil esta función

La nueva función de escritura asistida con inteligencia artificial en WhatsApp puede resultar útil en múltiples situaciones cotidianas.

Por ejemplo, cuando un usuario necesita enviar un mensaje formal a su jefe o profesor, puede activar el tono profesional para mejorar la redacción y evitar errores que transmitan una mala impresión.

En contextos más personales, la herramienta también tiene valor. Si alguien quiere animar a un amigo que atraviesa un mal momento, el tono de apoyo genera frases empáticas y cálidas que refuerzan el ánimo sin sonar forzadas.

Del mismo modo, al organizar una salida con amigos, el tono divertido puede darle un giro humorístico al mensaje, haciéndolo más cercano y ameno.

Meta AI es conocido por muchos por la IA del círculo azul. (Meta)

Otra utilidad práctica surge cuando se escribe con prisa: la opción de corrección ayuda a detectar errores gramaticales o de ortografía antes de enviar el mensaje.

La reformulación es útil cuando un usuario desea expresar una idea con mayor claridad, por ejemplo, al explicar una dirección o un procedimiento paso a paso.

Utilizar Meta AI como asistente de escritura

Los usuarios pueden recurrir a Meta AI como asistente de escritura, ya que allí se incorpora por completo la función en fase de prueba.

Meta AI puede apoyar a los usuarios a corregir sus mensajes. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Para usarla, solo deben dirigirse al ícono del círculo azul para habilitar el chat con la IA y, a continuación, escribir el mensaje que desean que sea revisado junto con la indicación correspondiente, por ejemplo: “mejorar ortografía” o “hacerlo más formal”.

Si bien este proceso implica algunos pasos adicionales, representa una alternativa práctica para quienes quieran aprovechar la herramienta antes de que llegue de forma completa a WhatsApp.