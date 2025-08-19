Tecno

WhatsApp crea su propio asistente de IA para que no escribas mensajes con errores de ortografía

La función ‘Ayuda para Redactar’ permite a los usuarios pulir el tono de sus mensajes, ya que ofrece opciones como Profesional, Divertido y de Apoyo, además de la capacidad de reformular y corregir el texto

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
La función ‘Ayuda para Redactar‘
La función ‘Ayuda para Redactar‘ puede ser útil para aquellas personas que buscan corregir mensajes de forma rápida. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si eres de los que revisan cada mensaje de WhatsApp antes de enviarlo, ya sea por la ortografía o por el tono, la plataforma está preparando un asistente de escritura con inteligencia artificial para colaborarte denominado ‘Ayuda para Redactar‘.

Según WaBetaInfo, esta función se basa en el sistema de Procesamiento Privado de Meta, que utiliza comunicación cifrada y enrutamiento anónimo. Gracias a ello, los mensajes enviados para optimización con IA no pueden vincularse con la identidad del usuario.

Además, la tecnología genera múltiples sugerencias sin almacenar ni el mensaje original ni las respuestas creadas.

Una vez que las sugerencias llegan al dispositivo, no queda ningún registro en los servidores de Meta o WhatsApp. Incluso la pantalla de Procesamiento Privado aclara que ni Meta ni WhatsApp pueden acceder a los mensajes ni a las recomendaciones de la IA, gracias a sus sólidas protecciones de privacidad.

Los mensajes corregidos son procesados
Los mensajes corregidos son procesados de forma privada por Meta. (WaBetaInfo)

Qué pasa cuando se activa esta función

Al activar esta función desde la configuración, algunos usuarios verán que, al escribir una frase corta en un chat, el ícono de un bolígrafo aparecerá.

Esa nueva figura indica que el asistente de IA está disponible para ofrecer sugerencias de escritura. Con un solo toque, es posible mejorar al instante la estructura, el tono o la claridad del texto, facilitando así la creación de mensajes más pulidos.

Si el usuario decide no continuar, el mensaje se queda en su dispositivo y nunca se envía externamente.

La función es representada por
La función es representada por el ícono de un bolígrafo. (WhatsApp)

Solo cuando activa la función, el texto se transmite de forma segura, el sistema de Meta lo procesa y devuelve varias alternativas de forma privada.

El asistente de Ayuda para la Escritura ofrece al menos tres versiones del mensaje, ajustadas a uno de los cinco tonos disponibles:

  • Reformulación, que mejora la estructura y la legibilidad sin cambiar el sentido.
  • Profesional, ideal para comunicaciones laborales o formales.
  • Divertido, que añade un toque de humor.
  • De apoyo, que transmite empatía y ánimo, perfecto para motivar o consolar.
  • Corrección, que pule la gramática y la ortografía para garantizar un texto impecable.

WhatsApp también podría ampliar la variedad de tonos en el futuro para dar aún más flexibilidad a los usuarios, indica el portal.

Esta función puede ser útil
Esta función puede ser útil para quienes se comunican con compañeros de trabajo por WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué momentos puede ser útil esta función

La nueva función de escritura asistida con inteligencia artificial en WhatsApp puede resultar útil en múltiples situaciones cotidianas.

Por ejemplo, cuando un usuario necesita enviar un mensaje formal a su jefe o profesor, puede activar el tono profesional para mejorar la redacción y evitar errores que transmitan una mala impresión.

En contextos más personales, la herramienta también tiene valor. Si alguien quiere animar a un amigo que atraviesa un mal momento, el tono de apoyo genera frases empáticas y cálidas que refuerzan el ánimo sin sonar forzadas.

Del mismo modo, al organizar una salida con amigos, el tono divertido puede darle un giro humorístico al mensaje, haciéndolo más cercano y ameno.

Meta AI es conocido por
Meta AI es conocido por muchos por la IA del círculo azul. (Meta)

Otra utilidad práctica surge cuando se escribe con prisa: la opción de corrección ayuda a detectar errores gramaticales o de ortografía antes de enviar el mensaje.

La reformulación es útil cuando un usuario desea expresar una idea con mayor claridad, por ejemplo, al explicar una dirección o un procedimiento paso a paso.

Utilizar Meta AI como asistente de escritura

Los usuarios pueden recurrir a Meta AI como asistente de escritura, ya que allí se incorpora por completo la función en fase de prueba.

Meta AI puede apoyar a
Meta AI puede apoyar a los usuarios a corregir sus mensajes. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Para usarla, solo deben dirigirse al ícono del círculo azul para habilitar el chat con la IA y, a continuación, escribir el mensaje que desean que sea revisado junto con la indicación correspondiente, por ejemplo: “mejorar ortografía” o “hacerlo más formal”.

Si bien este proceso implica algunos pasos adicionales, representa una alternativa práctica para quienes quieran aprovechar la herramienta antes de que llegue de forma completa a WhatsApp.

Temas Relacionados

WhatsAppInteligencia artificialEscrituraMeta AITecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

La inteligencia artificial redefine el marketing digital y desplaza el tráfico web

Cinco movimientos clave permiten a las empresas anticipar las necesidades de sus clientes y conectar con audiencias segmentadas en la nueva era digital

La inteligencia artificial redefine el

WhatsApp permite programar llamadas: te explicamos cómo activarla paso a paso

La app de mensajería de Meta suma la posibilidad de planificar llamadas y videollamadas con fecha, hora y duración definidas

WhatsApp permite programar llamadas: te

El truco infalible para evitar cualquier estafa que se puede aplicar en familia

Ciberdelincuentes han mejorado sus formas de ataque al suplantar la identidad de un conocido o clonar la voz de la víctima a través de programas que operan con inteligencia artificial

El truco infalible para evitar

Qué significa recibir en WhatsApp un mensaje con el emoji de la calavera

Muchos usuarios emplean este emoji para expresar que algo les ha causado tanta gracia que se mueren de la risa

Qué significa recibir en WhatsApp

El 74% de los trabajadores ya usa inteligencia artificial en su trabajo, pero solo un tercio recibe capacitación

Una encuesta internacional reveló que la mayoría de los empleados recurre a herramientas como ChatGPT, Gemini y Copilot para sus tareas diarias, aunque la falta de formación formal y de políticas claras expone a las empresas a errores, sesgos y riesgos legales

El 74% de los trabajadores
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué provincias desdoblaron sus elecciones

Qué provincias desdoblaron sus elecciones locales de las nacionales en 2025

El valor nutricional del pepino

El Gobierno impulsa cambios en Defensa del Consumidor

“Tronco” defendió su candidatura tras las críticas de Myriam Bregman: “Jamás prendí fuego un contenedor, tampoco di vuelta un auto ni escupí a un legislador”

El fiscal Stornelli destacó la pericia que confirmó la autenticidad de los cuadernos de la corrupción

INFOBAE AMÉRICA
La magia de Amaro Freitas

La magia de Amaro Freitas y su reinvención del jazz brasileño llegan a Buenos Aires

Por primera vez en 20 años, el MAS no tendría representación en el Senado boliviano

Qué provincias desdoblaron sus elecciones locales de las nacionales en 2025

Las impactantes fotos que muestran cómo se redujo uno de los mayores glaciares de Italia por la crisis climática

La nueva revolución química promete transformar la lucha global contra el cambio climático

TELESHOW
La palabra de Andrés Gil

La palabra de Andrés Gil por los rumores de supuesto romance con Gimena Accardi: “Es absolutamente falso”

Laurita Fernández reveló los temores que atravesó al congelar óvulos para ser madre: “Sentía que debía esconderme”

La llamativa respuesta de Oriana Sabatini cuando le preguntaron por la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tamara Báez contó las razones por las que se separó de su expareja en medio de rumores de reconciliación con L-Gante

Homo Argentum arrasa: la película suma más de medio millón de espectadores a 5 días de su estreno