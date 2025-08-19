Tecno

Qué significa recibir en WhatsApp un mensaje con el emoji de la calavera

Muchos usuarios emplean este emoji para expresar que algo les ha causado tanta gracia que se mueren de la risa

(WhatsApp)
(WhatsApp)

Si alguna vez has recibido un mensaje en WhatsApp con el emoji de la calavera en un contexto aparentemente fuera de lugar, es importante conocer su verdadero significado para comprender mejor su uso.

Según Emojipedia, este emoji suele expresar una muerte figurada, como morirse de risa, una sensación de frustración o incluso de afecto. Aunque su uso suele incrementarse durante Halloween, la plataforma señala que los usuarios lo emplean con ese sentido durante todo el año.

Además, Emojipedia advierte que no debe confundirse el emoji de la calavera con los huesos cruzados. Este último puede representar directamente ideas de muerte o peligro, a diferencia de la calavera simple, cuyo significado suele estar relacionado con otras emociones intensas.

Es emoji se utiliza para
Es emoji se utiliza para referirse a que alguien se está muriendo de risa. (WhatsApp)

Qué significa si un mensaje incluye un emoji de calavera

Cuando un mensaje de WhatsApp incluye el emoji de una calavera simple, sin los huesos cruzados, su interpretación suele alejarse del sentido literal de la muerte. De acuerdo con Emojipedia, este emoji se utiliza principalmente para expresar una muerte figurada o simbólica.

Es común que los usuarios lo empleen para indicar que algo les ha provocado tanta risa que “se mueren de la risa”, o para referirse metafóricamente a una situación extremadamente divertida, sorprendente o impactante.

A diferencia del emoji de calavera con huesos cruzados, sí se asocia directamente con peligro, advertencia o muerte real.

El emoji de la calavera
El emoji de la calavera con los huesos cruzados tiene un significado diferente. (WhatsApp)

Cómo usar los diferentes los tipos de emojis de calavera

El uso de emojis de calavera en la comunicación, especialmente a través de WhatsApp y otras plataformas de mensajería, varía según el tipo de figura y el contexto del mensaje.

El emoji de calavera simple se suele emplear para expresar reacciones exageradas ante algo gracioso, sorprendente o embarazoso.

Por ejemplo, ante un chiste muy divertido, alguien puede responder: “¡No puedo parar de reír!”, indicando que la broma le ha causado tanta risa que “se muere de la risa”. También es frecuente utilizarlo para situaciones vergonzosas: “Olvidé subir el archivo al grupo”.

Conocer el significado de los
Conocer el significado de los emojis permite una comunicación más clara en WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Otro emoji, la calavera con huesos cruzados, tiene un uso diferente y se asocia a advertencias, peligro o referencias a la muerte literal. Por ejemplo, en un grupo de amigos que organizan una excursión arriesgada, alguien podría advertir: “¡Cuidado en esa zona!”.

Este símbolo sirve para resaltar riesgos reales o situaciones potencialmente peligrosas.

Ambos emojis pueden emplearse temporalmente en temporadas como Halloween, donde se usan en saludos y mensajes alusivos a la festividad: “¡Feliz Halloween!”. Diferenciar los significados de estos emojis y emplearlos conforme al contexto permite una comunicación más clara y expresiva.

WhatsApp categoriza su galería sus
WhatsApp categoriza su galería sus emojis en ocho clases. (WhatsApp)

Qué otros emojis pueden tener significados confusos en WhatsApp

Varios emojis en WhatsApp pueden tener significados confusos o dobles interpretaciones, ya sea por diferencias culturales, generacionales o por el contexto en el que se usen. Aquí tienes algunos ejemplos:

  • Carita sonriente ligera.

Puede parecer amable, pero muchos lo usan con ironía o sarcasmo.

  • Carita al revés.

Algunos lo envían como broma ligera, pero otros lo interpretan como molestia disfrazada.

  • Carita con media sonrisa.

Puede expresar picardía, coquetería o incluso desdén, según la conversación.

El significado de los emojis
El significado de los emojis puede variar según su uso. (WhatsApp)
  • Carita con ojos en blanco.

Para algunos significa aburrimiento, para otros sarcasmo o fastidio.

  • Durazno/melocotón.

Aunque es una fruta, se usa popularmente como símbolo de glúteos.

  • Berenjena.

Al igual que el durazno, más allá de ser un vegetal, suele interpretarse con connotación sexual.

  • Manos juntas.

En algunos países significa “rezar”, mientras que en otros se interpreta como un “gracias” o “choca esos cinco”.

Los emojis de animal pueden
Los emojis de animal pueden tener diversos significados de acuerdo con cada usuario. (WhatsApp)
  • Serpiente.

Puede representar al animal, pero también se usa para señalar traición o falsedad.

  • Ojos.

Puede indicar atención o sorpresa, pero también insinuación o interés romántico.

  • Calavera.

Literalmente representa la muerte, pero en la jerga digital suele usarse para decir “me muero de risa”.

