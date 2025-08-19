Qué es mejor hoy: comprar un iPhone 15 o un iPhone 16

Estos modelos destacan por tener un sistema operativo propio y opciones que no están en otras marcas. (Foto: REUTERS/Hollie Adams/Foto de archivo)

Al momento de decidir entre un iPhone 15 o el iPhone 16, muchos usuarios se enfrentan a una disyuntiva compleja. Las diferencias entre ambos modelos, que pueden parecer sutiles a primera vista, influyen de manera directa en el precio, el rendimiento y la experiencia diaria de uso.

Tomar la mejor decisión es clave para la mayoría de usuarios, que suelen gastar una gran cantidad de dinero al comprar un nuevo teléfono, sobre todo si se trata de dispositivos de Apple que destacan por su calidad de cámara y suelen ser más costosos que modelos de Android.

Por esta razón, se presenta un análisis comparativo entre estos dos modelos, para evaluar sus prestaciones en cámara y grabación de video, autonomía y otros beneficios tecnológicos en función del precio.

Cuál es el precio del iPhone 15 y el iPhone 16

El iPhone 15 es más económico por haber salido hace dos años. (Foto: REUTERS/Loren Elliott/File Photo)

El valor de adquisición constituye uno de los factores primordiales para miles de compradores. El iPhone 15 se ubica en 859 dólares, mientras que el iPhone 16 alcanza los 959 dólares en su versión básica.

Esta diferencia de 100 dólares puede pesar en la balanza para quienes priorizan el costo o buscan acceder a las últimas novedades tecnológicas con una inversión medida.

Asimismo, el iPhone 15 está disponible en cinco tonos (negro, azul, verde, amarillo y rosa), mientras que el iPhone 16 agrega opciones como blanco, verde azulado y ultramarino.

Qué cambios presentan las cámaras entre ambos modelos de iPhone

Esta parte es una de las que más valoran los seguidores de la marca. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

La fotografía móvil es uno de los apartados donde Apple realiza innovaciones constantes. El sistema de cámaras principal de 48 MP se mantiene en ambos dispositivos, con lente gran angular de 26 mm y apertura de ƒ/1.6.

Sin embargo, el iPhone 16 incorpora una mejora en la lente ultra gran angular, con una apertura de ƒ/2.2 frente a ƒ/2.4 en el iPhone 15, lo que podría beneficiar la captura en condiciones de baja luminosidad. Otra diferencia radica en el conjunto de cámaras secundarias y las funciones avanzadas.

Mientras que el iPhone 15 aprovecha herramientas como Photonic Engine, Deep Fusion y HDR Inteligente 5, el iPhone 16 incorpora grabación de video macro, grabación espacial de 1080p y un botón de Acción dedicado al acceso rápido de la cámara y otros atajos. Ambas opciones permiten zoom óptico de hasta 2x, rango de zoom óptico de 4x y zoom digital de hasta 10x.

Cuánto es la duración de batería de cada modelo de iPhone

El modelo más reciente ofrece dos horas de autonomía más que su predecesor. (Foto REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

La duración de la batería constituye una de las variables mejor valoradas por usuarios y analistas. La diferencia reside en detalles que se aprecian tras varias horas de uso.

El iPhone 15 permite hasta 20 horas de reproducción de video, mientras que el iPhone 16 incrementa ese rango hasta 22 horas, una mejora que se traslada al consumo en aplicaciones streaming y reproducción de audio: 18 y 80 horas, respectivamente, en el modelo más reciente.

Estas cifras reflejan la optimización introducida por el nuevo chip A18 en el iPhone 16, que maximiza la eficiencia energética y la gestión de tareas exigentes. El uso de componentes avanzados contribuye a minimizar el consumo y aprovechar el potencial del hardware de Apple sin sacrificar la autonomía en jornadas prolongadas.

Qué cambió hay en la pantalla y resistencia entre el iPhone 15 y el iPhone 16

Son similares en tamaños con cambios en el diseño de la carcasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos comparten la pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas, sin marco, y una resolución de 2.556 x 1.179 píxeles a 460 ppi. Esta coincidencia asegura que la experiencia visual se mantenga en ambos casos, con colores vibrantes y nitidez elevada.

Las diferencias, en este apartado, se concentran en el diseño de la carcasa. El iPhone 15 emplea un marco de aluminio y vidrio con infusión de color, mientras que el iPhone 16 recurre a una paleta de colores distinta y ligeros refinamientos estéticos.

En la práctica, la proporción de pantalla y ergonomía resulta similar, sin grandes saltos perceptibles ‎para el usuario final. El frente de Ceramic Shield protege a ambos modelos de rayones y golpes leves.