Cuánto vale hoy el iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max

Esta familia de celulares salió al mercado hace dos años. (Foto: REUTERS/Loren Elliott/File Photo)

Para quienes contemplan la posibilidad de cambiar de celular, conocer el precio promedio de los modelos disponibles es clave para tomar una decisión informada. El mercado ofrece múltiples alternativas, con los modelos de iPhone como los más llamativos pero que suelen ser más costosos que la competencia.

La generación del iPhone 15 en sus cuatro variantes, encabezan la demanda en diferentes mercados. El valor de estos modelos varía según características y prestaciones, proporcionando diferentes alternativas, desde la gama estándar hasta las opciones con mayor capacidad de almacenamiento.

Por esta razón, se explica un valor promedio de adquisición de cada una de las referencias de este modelo de teléfono, con sus principales especificaciones en materia de pantalla y cámara.

Cuál es el precio actual del iPhone 15 y qué características tienen

Es un modelo que no tiene un precio muy elevado a comparación de otros de la marca. (Foto: REUTERS/Loren Elliott/File Photo)

El iPhone 15 en su versión básica mantiene un precio de referencia de 699 dólares en el mercado internacional. Este modelo, disponible en colores negro, azul, verde, amarillo y rosa, destaca por su estructura en aluminio combinada con un frente de Ceramic Shield y parte posterior de vidrio infundido en color.

Incluye una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas y una resolución de 2.556 x 1.179 píxeles, lo que proporciona una experiencia visual definida y fiel.

El sistema de cámaras cuenta con un lente gran angular de 48 megapíxeles con estabilización óptica de imagen y distintas opciones de zoom, lo que eleva expectativas para usuarios aficionados a la fotografía desde el celular.

El teléfono integra un sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles y un teleobjetivo de 12 megapíxeles para zoom óptico, así como funcionalidades de zoom digital de hasta 10x.

Qué diferencia entre el iPhone 15 Plus frente al estándar

El mayor contraste es el tamaño de pantalla. (Foto: REUTERS/Loren Elliott)

El iPhone 15 Plus se ubica un escalón por encima en cuanto a precio, con un valor promedio de 799 dólares. Las características técnicas principales son similares a las del modelo básico: materiales, colores y sistema dual de cámaras, lo que mantiene la propuesta funcional para el usuario promedio de la marca.

La diferencia se encuentra en la pantalla, que en este modelo es una Super Retina XDR OLED de 6,7 pulgadas, con una resolución aumentada de 2.796 x 1.290 píxeles.

Esta ampliación no solo permite visualizar gráficos y contenidos multimedia a mayor tamaño, sino que contribuye a una experiencia más inmersiva para quienes utilizan su dispositivo para ocio o trabajo.

El sistema de cámaras sigue la línea de la versión estándar, aunque optimiza el rendimiento en visualización y autonomía al contar con una pantalla de mayores dimensiones.

Cuánto cuesta el iPhone 15 Pro y cuáles son sus novedades que integra

Uno de sus mayores atractivos es su capacidad de batería. (Foto: REUTERS/Aly Song/File Photo)

En el segmento más premium, el iPhone 15 Pro presenta un precio inicial superior a 1.100 dólares, susceptible de variar según el país de compra y los impuestos aplicables. La autonomía de este modelo permite reproducir video hasta por 23 horas y audio hasta por 75 horas.

Las diferencias tecnológicas son notables, con innovaciones como el Apple Intelligence, un sistema que optimiza funciones de escritura, comunicación e integración de inteligencia artificial de forma nativa en el dispositivo.

Con una pantalla OLED de 6,1 pulgadas y resolución de 2.556 x 1.179 píxeles, el Pro se equipara a la versión básica en dimensiones pero se distancia por la implementación de un sistema de cámaras Pro.

El gran angular de 48 megapíxeles, mejorado con estabilización óptica de segunda generación, eleva la calidad de las capturas, mientras que el ultra gran angular y los teleobjetivos ofrecen rangos de zoom óptico de hasta 6x, con capacidad de zoom digital de hasta 15x.

Por qué el iPhone 15 Pro Max es más costoso y qué ventajas maneja

Tiene lentes que son útiles para creadores de contenido. (Foto: Europa Press)

El iPhone 15 Pro Max se encuentra en la parte superior de la gama, con un precio que supera los 1.200 dólares y puede aumentar según la configuración y el lugar de compra.

Su distinción principal es el chasis de titanio de calidad aeroespacial, que aporta resistencia y ligereza, junto con una parte posterior de vidrio mate texturizado y un frente de Ceramic Shield para mayor durabilidad.

Otra innovación es la pantalla Super Retina XDR de 6,7 pulgadas, con frecuencia de actualización variable hasta 120 Hz gracias a la función ProMotion.

El sistema de cámaras Pro suma lentes con opciones creativas ampliadas, entre ellas la cámara teleobjetivo de 5x, la posibilidad de capturar imágenes en súper alta resolución y un botón de acción personalizable.