Este es el asiento más seguro en un avión en caso de accidentes, según la ciencia y la IA

Es una duda que pueden tener varios usuarios pero no tiene solo una respuesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inquietud por elegir el lugar óptimo en un vuelo comercial ha motivado varios estudios y análisis. Aunque la probabilidad de un accidente fatal es extraordinariamente baja, la ciencia y la inteligencia artificial (IA) han intentado identificar patrones que permitan orientar a los pasajeros.

Por esta razón, se presentan varios detalles relacionados con esta pregunta, como la probabilidad de que se produzca un accidente mortal en un avión, entre otros factores sobre la mejor ubicación en un vuelo.

Qué tan común es que se presenten accidentes mortales en un avión

Según un estudio de 2024 publicado en el Journal of Air Transport Management, en Estados Unidos la probabilidad de un desenlace mortal en un vuelo comercial es de 1 entre 13,7 millones por trayecto.

Estos siniestros son cada vez menos frecuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte analizó los accidentes ocurridos entre 2001 y 2017 y concluyó que el 94% de los incidentes no registraron víctimas mortales.

Cuál ubicación es más segura en un avión en caso de accidente

La ubicación dentro de la cabina puede influir en la supervivencia, pero no existe una respuesta única. Daniel Kwasi Adjekum, investigador de seguridad de la aviación en la Universidad de Dakota del Norte, explica que todo depende de la “dinámica del impacto”.

En colisiones de baja energía o con ángulos suaves, como una salida de pista, la posición del pasajero puede ser determinante para la integridad estructural y la posibilidad de salir ileso.

La parte delantera del avión suele ser la que recibe el golpe en caso de colisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis realizado en 2015 por la revista Time, basado en datos de la Administración Federal de Aviación, identificó que los asientos del tercio posterior del avión presentan la menor tasa de mortalidad.

Esta ventaja se atribuye a que, en la mayoría de los impactos frontales, la energía se concentra en la parte delantera, mientras que la sección trasera suele conservar mejor su integridad.

Qué ventajas ofrece estar ubicado en la zona central del avión

La zona central del fuselaje, sobre todo las filas cercanas a las alas, ofrece ventajas. Cheng-Lung Wu, profesor asociado de la Escuela de Aviación de la Universidad de Nueva Gales del Sur, destaca que esta sección cuenta con un refuerzo estructural considerable, lo que le permite resistir mejor las fuerzas de un impacto.

Las filas cercanas a las alas ofrecen grandes beneficios en términos de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la proximidad a las salidas de emergencia facilita una evacuación más rápida, un aspecto crítico cuando el tiempo es limitado. La presencia de los tanques de combustible bajo las alas introduce un matiz adicional.

Aunque suelen vaciarse antes del aterrizaje, pueden representar un riesgo secundario en caso de accidente. Por ello, la ubicación ideal debe equilibrar la protección estructural y la facilidad de evacuación.

Cuál es la visión de la inteligencia artificial sobre esta duda

Diversos estudios y análisis de datos sobre accidentes aéreos han intentado determinar cuáles son los asientos más seguros dentro de una aeronave. Pese a que no existe garantía absoluta de supervivencia ante un accidente, diversas investigaciones y simulaciones han permitido identificar tendencias.

Estos sistemas de transporte han evolucionado con el paso de los años para brindar mayor capacidad y cuidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las evaluaciones de grandes bases de datos como las de la Administración Federal de Aviación (FAA) y simulaciones en inteligencia artificial, los asientos ubicados en la parte trasera del avión, sobre todo cerca de las salidas de emergencia, suelen ofrecer mayores probabilidades de supervivencia.

Por qué siempre se deben seguir las instrucciones de la tripulación

Más allá de la elección del asiento, los especialistas insisten en la importancia de seguir las instrucciones de la tripulación. Las aeronaves modernas incorporan elementos diseñados para minimizar riesgos.

Componentes que pueden desprenderse para proteger la cabina principal, asientos firmemente anclados y cinturones de seguridad optimizados para reducir las fuerzas de un impacto.

Otro punto esencial es la preparación individual. Familiarizarse con la ubicación de las salidas de emergencia y contar las filas hasta ellas puede ser decisivo si el humo dificulta la visibilidad. La capacidad de reacción y la atención a las medidas de seguridad superan cualquier ventaja que pueda ofrecer un asiento específico.