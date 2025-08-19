El gaming profesional ahora exige rutinas saludables para prevenir lesiones

Empresas tecnológicas como Acer desarrollan equipos y entornos de juego saludables para proteger la salud de los gamers. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gaming profesional ha dejado de ser solo una actividad recreativa para convertirse en una disciplina que exige hábitos saludables y cuidados físicos y mentales comparables a los deportes de alto rendimiento. Los jugadores de e-sports ya no se limitan a perfeccionar habilidades técnicas, sino que incorporan rutinas de autocuidado y disciplina para sostener carreras cada vez más exigentes y prolongadas.

Un estudio publicado en The Journal of the American Osteopathic Association señala que los gamers profesionales pueden pasar entre 5,5 y 10 horas diarias frente a la pantalla. Esta exposición prolongada incrementa el riesgo de fatiga visual, dolores musculoesqueléticos y problemas circulatorios si no se adoptan rutinas preventivas.

Según Acer, fabricante de computadoras, entre las recomendaciones de los especialistas destacan las pausas activas cada 15 a 20 minutos, ejercicios de movilidad y una correcta ergonomía en el puesto de juego.

Actividad física y rutinas saludables en e-sports

La investigación académica citada indica que el 93% de los jugadores profesionales mantiene niveles moderados o altos de actividad física, incorporando entrenamientos fuera de la pantalla para mejorar su rendimiento y prevenir lesiones. Estas rutinas incluyen estiramientos, caminatas breves durante las sesiones y ejercicios específicos para cuello, espalda y muñecas, que se han vuelto parte esencial de la preparación diaria en los e-sports.

El entorno tecnológico también influye en la salud de los gamers. Las empresas están creando entornos de juego saludables mediante monitores con tecnologías de reducción de luz azul, sillas ergonómicas con soporte lumbar ajustable y equipos que permiten mantener la postura neutra de la columna.

Becket Barrionuevo, country Manager de Acer Perú, explicó: “el equipo adecuado no solo mejora el rendimiento, también protege la salud del jugador. En Acer diseñamos desde la gestión de la iluminación hasta la estabilidad del hardware para largas jornadas. Sabemos que un jugador que cuida su cuerpo y su mente es un jugador que puede sostener su carrera por más tiempo”.

Nutrición, salud mental y sostenibilidad profesional gamer

La nutrición y la hidratación son factores clave en la rutina de los jugadores profesionales. Expertos en medicina deportiva recomiendan consumir entre dos y tres litros de agua al día y mantener una dieta equilibrada que aporte energía sostenida. Estas prácticas ayudan a prevenir afecciones como la trombosis venosa profunda, un riesgo para quienes permanecen sentados durante largos periodos.

El bienestar mental también ocupa un lugar central en la preparación de los e-sports. La presión competitiva, las largas jornadas de entrenamiento y las exigencias de las ligas internacionales han llevado a que cada vez más equipos incorporen psicólogos y entrenadores de rendimiento, reconociendo la importancia del equilibrio emocional para sostener una carrera en los deportes electrónicos.

“Hoy entendemos que el gaming profesional es una disciplina integral: la concentración, la agilidad mental y la capacidad de recuperación dependen tanto del estado físico como del emocional. Por eso, no solo es importante la tecnología de alto rendimiento, sino también de las herramientas que contribuyan al bienestar completo del jugador”, afirmó Barrionuevo.

La adopción de hábitos saludables, la atención al entorno de trabajo y el equilibrio entre el entrenamiento físico y mental se han consolidado como requisitos indispensables para quienes aspiran a una carrera duradera en los e-sports.

La exigencia va mucho más allá de la destreza técnica: la sostenibilidad profesional en el gaming depende de la disciplina, el autocuidado y la capacidad de aprovechar todos los recursos disponibles para preservar la salud y el rendimiento a largo plazo.