Truco para mejorar la calidad del audio en celulares Android sin instalar aplicaciones

El menú Opciones de desarrollador de Android habilita ajustes avanzados para mejorar la experiencia auditiva. (Europa Press/Contacto/Pavlo Gonchar)

Los usuarios de celulares Android cuentan con una configuración que es capaz de optimizar la calidad del audio en los dispositivos. La herramienta llamada Audio HD se agregó en varios modelos de teléfonos y es posible configurarla sin instalar alguna aplicación más.

Esta opción busca acercarse a la experiencia a la que ofrecen equipos de audio especializados, por lo que es importante cumplir otras condiciones para sacarle todo el provecho.

Cómo acceder a las funciones ocultas de Android para mejorar el audio

Android cuenta con un menú especial de configuraciones avanzadas conocido como “Opciones de desarrollador”. Este menú no aparece por defecto en todos los modelos, lo que obliga a realizar una acción específica para habilitarlo.

El procedimiento es prácticamente uniforme para cualquier dispositivo con este sistema operativo, aunque los nombres de los menús pueden cambiar ligeramente según el fabricante o la capa de personalización.

Audio HD ofrece mayor fidelidad y detalle en la reproducción de archivos y transmisiones de audio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en acceder a los Ajustes del teléfono y localizar la sección conocida como “Información del dispositivo” o “Sobre el teléfono”. Dentro de este apartado, resulta necesario pulsar varias veces sobre el “Número de compilación”.

Conforme se repite este gesto, la pantalla irá notificando cuántas pulsaciones faltan para activar las Opciones de desarrollador y, finalmente, informará cuando el modo ya esté activo.

Una vez habilitadas las opciones, vuelve al menú principal de Ajustes. Ahora podrás ver, generalmente al final de los apartados, la nueva sección denominada “Opciones de desarrollador”. Allí, desplázate por la lista hasta encontrar la función Audio HD.

Esta suele encontrarse desactivada. Basta con tocar para activarla y el cambio comenzará a aplicarse de inmediato.

La calidad de Audio HD depende de la compatibilidad del hardware, los accesorios y el contenido reproducido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el Audio HD y cómo impacta la experiencia sonora

El Audio HD (también conocido como Audio de Alta Definición o Hi-Res Audio) se refiere a la capacidad del sistema para reproducir archivos y transmisiones sonoras con mayor calidad y fidelidad en comparación con los formatos tradicionales como MP3.

Técnicamente, esto implica que el teléfono puede manejar archivos de mayor frecuencia de muestreo y profundidad de bits, factores que se traducen en más matices y detalles en la reproducción final.

En términos concretos, mientras el formato estándar de CD se limita a una profundidad de 16 bits y una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz, con Audio HD frecuencias de 48 kHz como mínimo y profundidades de hasta 24 bits se convierten en estándar.

Incluso, en equipos de alta gama, pueden alcanzarse frecuencias de 96 o hasta 192 kHz, lo que permite capturar un mayor rango dinámico y reproducir audio más fidedigno al original.

El ajuste Audio HD requiere archivos de audio de alta resolución y dispositivos compatibles para notar mejoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la mejora no responde a “magia” tecnológica. Para experimentar las diferencias, es crucial que tanto el contenido que se reproduce esté en calidad alta, como que el hardware del teléfono y los accesorios sean compatibles con estándares de alta resolución.

Al realizar activación y pruebas sucesivas en un mismo terminal, quienes han cambiado el ajuste confirman una mejora apreciable en la definición y riqueza de la experiencia auditiva, sobre todo al usar accesorios compatibles.

Cuándo se nota realmente la mejora y cuáles son los límites

El salto en calidad se aprecia si se cumplen unas condiciones mínimas. Primero, el archivo de audio o la transmisión debe tener al menos nivel CD (16 bits, 44,1 kHz) o, de preferencia, superior; muchos servicios de streaming ya ofrecen catálogos en “Hi-Res”.

Segundo, el teléfono debe tener activada la función y soportar los códecs adecuados. Tercero, el receptor debe ser compatible con tecnología de alta definición.

El impacto de Audio HD es limitado en altavoces internos y auriculares con cable de baja calidad. (Google)

Cuando estas variables coinciden, la diferencia en claridad, profundidad y riqueza tonal resulta patente, acercándose la experiencia a la que ofrecen equipos de audio especializados.

No obstante, hay limitaciones. Si el móvil o el accesorio no soportan los códecs avanzados, el ajuste no producirá cambios perceptibles. Asimismo, los altavoces internos del móvil y los auriculares con cable suelen hacer uso de circuitería y conversores distintos, por lo que el impacto de Audio HD es marginal o inexistente en estos casos.