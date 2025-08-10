Tecno

Viajar en el tiempo con Google Maps es posible: así es la función de Street View para ver el paso de los años en una ubicación

Esta herramienta permite ver cómo un lugar ha cambiado en los últimos 20 años

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
Google Maps permite viajar en
Google Maps permite viajar en el tiempo con la función Street View, mostrando la evolución de calles y ciudades. (Google)

Viajar en el tiempo es algo que la tecnología permite actualmente gracias a funciones como Street View de Google Maps. Una herramienta que le da la oportunidad a los usuarios de ver el paso de los años en su ciudad o en cualquier ubicación, observando la evolución de ese entorno.

Esta es una opción gratuita que cualquier puede usar desde su teléfono celular o computadora, siendo también una función educativa para mostrarle a los más pequeños como las construcciones avanzan y transforman una ubicación.

Cómo Google Maps permite viajar en el tiempo

Desde su lanzamiento en 2007, Google Maps revolucionó la manera de recorrer el mundo sin salir de casa. Mediante imágenes panorámicas capturadas por vehículos equipados con cámaras especiales, la plataforma ofrece una visión detallada de calles, intersecciones y paisajes de todo el planeta.

Lo que empezó como una curiosidad, pronto se transformó en una herramienta valiosa para turistas, residentes y curiosos que desean recorrer cualquier entorno sin moverse de su escritorio.

La herramienta gratuita de Google
La herramienta gratuita de Google ofrece imágenes históricas desde 2004 y está disponible en computadoras y móviles. (Andina)

Con la llegada de la función de cambio de fecha, la propuesta de Street View suma una nueva dimensión: permite retroceder en distintas épocas y comparar el antes y después de edificios, barrios e incluso pequeños comercios, revelando transformaciones urbanas, remodelaciones o simplemente ofreciendo una mirada nostálgica sobre lugares de especial significado personal.

Acceder a fotografías de hace años sobre cualquier punto registrado abre escenarios de enorme interés, desde el seguimiento del cambio de fachadas de negocios hasta la identificación de antiguas construcciones o la observación de la evolución del paisaje urbano.

Para muchas personas, es una oportunidad única para recordar cómo era su barrio en la infancia o para saber cómo han cambiado los escenarios por los que pasan cada día.

Cómo usar la función de viaje temporal en Street View

Utilizar esta característica de Google Maps resulta mucho más sencillo de lo que podría suponerse, ya sea desde la versión web en ordenadores, desde Android o desde iOS. Los pasos, aunque ligeramente distintos según el dispositivo, siguen un hilo similar e intuitivo.

Street View facilita comparar el
Street View facilita comparar el antes y después de barrios, edificios y comercios, revelando transformaciones urbanas. (REUTERS/Dado Ruvic)
  • Desde un ordenador

El proceso para “viajar en el tiempo” con Street View desde la web es directo y accesible. Basta con ingresar en la página de Google Maps, buscar la dirección deseada o señalar el punto de interés sobre el mapa e ingresar a la vista de Street View, identificada por el icono del muñeco amarillo.

Una vez dentro de la vista a pie de calle, la pantalla muestra una fotografía panorámica del lugar seleccionada según la visita más reciente del coche de Google, junto con un recuadro en la parte superior izquierda. En ese sector aparece la opción “Ver más fechas”.

Con solo pulsar allí se despliega un carrusel de miniaturas que incluyen las diferentes capturas disponibles desde el año en que esa calle fue registrada por primera vez, lo que para algunas ubicaciones puede remontarse a 2004.

En este carrusel, el usuario puede desplazarse entre los distintos años, observando cómo cambió la zona elegida y accediendo a imágenes históricas, si las hay. Gran parte de las zonas urbanas más relevantes cuentan con varias actualizaciones, de manera que comparar el antes y el después es sencillo y visualmente atractivo.

El acceso a fotografías antiguas
El acceso a fotografías antiguas varía según la ubicación, con mayor cobertura en grandes ciudades y puntos de interés. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
  • En dispositivos móviles

La función de viajar en el tiempo, que durante años se mantuvo exclusiva de la versión web, ahora se encuentra disponible también en la aplicación de Google Maps para Android e iOS. El acceso a las imágenes de diferentes épocas está al alcance de la mano y no requiere pasos complejos.

En primer lugar, se debe buscar una calle o mantener pulsada la zona deseada sobre el mapa hasta que aparezca su ficha y la vista en miniatura de Street View.

Al ingresar en ella, se debe buscar el menú que permite ver más fechas, situado en la parte inferior de la pantalla. Un clic allí despliega la lista de años disponibles, acompañada del mes exacto en que fue tomada la imagen por el coche de Google.

Al seleccionar cualquiera de los años del carrusel, la app muestra en pantalla completa la versión de ese lugar en la fecha elegida, con la posibilidad de explorar los alrededores mediante los controles táctiles habituales. Además, la plataforma permite compartir un enlace directo con otras personas que quieran ver cómo era el sitio en esa época.

Aunque la herramienta de Street View ofrece un viaje fascinante al pasado, existen algunas limitaciones vinculadas a la disponibilidad de datos. No todas las calles cuentan con el mismo nivel de cobertura histórica ni la misma cantidad de actualizaciones.

Las grandes ciudades y puntos de especial interés urbano suelen tener una base de datos más extensa, con imágenes que en algunos casos se remontan hasta poco después del lanzamiento de Street View en 2007. Por el contrario, localidades más pequeñas pueden disponer solo de registros más recientes o esporádicos.

Temas Relacionados

Google MapsStreet ViewViajar en el tiempoAplicacionesMapasAndroidiPhoneTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo la batería del celular puede dar una señal de que estamos siendo espiados

Los usuarios deben vigilar el consumo de carga, porque esa es una de las primeras señales de estar viviendo un ciberataque

Cómo la batería del celular

Estafa suplanta el número de tu esposa, hijos y amigos para robar una cuenta de WhatsApp

Ciberdelincuentes imitan el perfil de un conocido para solicitar códigos de verificación para luego cometer varios fraudes como la suplantación de identidad y solicitar dinero a contactos de la víctima

Estafa suplanta el número de

Adiós a descargar Magis TV en un Smart TV: las aplicaciones legales y seguras para ver películas y series

Estas alternativas cuentan con producciones de diferentes países e idiomas, pero con la desventaja de no contar con estrenos recientes que sí están en plataformas pagas como Netflix o Prime Video

Adiós a descargar Magis TV

Por qué no me aparecen en WhatsApp los emojis animados, su nueva función

Esta nueva herramienta está disponible en Android y iPhone, pero su llegada se da de manera gradual

Por qué no me aparecen

ChatGPT se volvió el mejor amigo de la vida, incluso pasando a los humanos: el análisis de su creador Sam Altman

El CEO de OpenAI alertó sobre la creciente dependencia de los usuarios hacia estos chatbots y los posibles efectos que puede generar en la salud mental y el bienestar general

ChatGPT se volvió el mejor
ÚLTIMAS NOTICIAS
Allanaron un circo y rescataron

Allanaron un circo y rescataron a más de diez animales en situación de maltrato en Río Negro

Conmoción en Neuquén: un niño falleció por asfixia luego de ingerir un caramelo

“Mientras tanto ...”: la tácita referencia de Marcos Galperin a los Moyano por el uso de camiones autónomos

En julio, las ventas minoristas del comercio pyme cayeron por cuarto mes consecutivo

Rosario: asesinaron a tiros a una mujer e hirieron a su hijo adolescente frente a un búnker

INFOBAE AMÉRICA
El misterioso final del filántropo

El misterioso final del filántropo estrella de la alta sociedad que engañó a todos en Nueva York

Tras la polémica, el Smithsonian repuso la muestra sobre el juicio político en el museo de historia de EE.UU.

Cómo el uso de la tecnología ayuda a la salud cognitiva en adultos mayores

La batalla entre millonarios y celebridades por los fósiles de dinosaurios dispara un mercado oscuro

Siria: la masacre de los drusos y el silencio del mundo

TELESHOW
El conmovedor posteo de la

El conmovedor posteo de la Negra Vernaci por la muerte de su hermano Nunzio: “La complicidad de toda una vida”

Wanda Nara y L-Gante juntos con Jamaica en la noche porteña: fueron al teatro a ver a Claudia Valenzuela

La indignación de Hernán Lirio en su viaje a Mongolia durante un paseo con águilas: “Me duele en el alma”

Las primeras horas de la China Suárez sin sus hijos en Turquía con Mauro Icardi: “Prendemos velitas”

Germán Tripel y Santiago Otero Ramos vuelven al teatro con Gutenberg, el musical: “Es un juego absurdo e irreverente”