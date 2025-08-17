Tecno

Cuáles son las nuevas funciones de Google Fotos que transforman imágenes y videos con IA

Crea, combina y transforma con estas herramientas de la app de Google

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Explora las nuevas funciones de
Explora las nuevas funciones de Google Fotos. (Google)

Google Fotos ha lanzado recientemente un conjunto renovado de herramientas basadas en inteligencia artificial, ampliando así las posibilidades de edición y creatividad para millones de usuarios. Ahora disponibles tanto en Android como en iOS, estas funciones permiten transformar fotos y videos almacenados, adaptando recuerdos personales a estilos y formatos innovadores con solo unos toques.

Las nuevas funciones de Google Fotos

Son tres las novedades de Google Fotos impulsadas por IA.

  • La pestaña Crear: epicentro de la creatividad renovada

Uno de los cambios más destacados es la nueva pestaña “Crear”, que reorganiza todas las utilidades creativas en un solo espacio dentro de Google Fotos. Desde agosto, los usuarios encuentran en esta sección accesos directos a las últimas novedades: Foto a Video, Remix, collages, videos destacados y otras opciones de personalización. Este rediseño facilita descubrir y aprovechar herramientas de edición avanzada de manera intuitiva. Según Google, la pestaña “Crear” evolucionará de forma continua, sumando nuevas funciones y mejoras a partir de la retroalimentación de los usuarios.

La nueva pestaña 'Crear' centraliza
La nueva pestaña 'Crear' centraliza las opciones creativas y de personalización en Google Fotos. (Google)
  • Remix: experimenta con estilos artísticos radicalmente distintos

Entre las funciones más innovadoras se encuentra Remix, que permite convertir cualquier fotografía en una versión completamente diferente. Utilizarla es sencillo: basta con elegir una imagen y seleccionar entre distintos estilos gráficos, como anime, boceto, cómic o animación 3D. En segundos, la inteligencia artificial genera la nueva versión, lista para compartir o guardar. Esto ofrece la posibilidad de ver recuerdos cotidianos desde perspectivas inesperadas —personas, mascotas, paisajes o momentos especiales pueden adquirir un aire artístico único—.

La función 'Remix' permite experimentar
La función 'Remix' permite experimentar con estilos artísticos como anime, cómic y animación 3D. (Google)

Con Remix, Google busca inspirar la creatividad y fomentar nuevas formas de interacción con los recuerdos. Dado el carácter experimental de la tecnología, algunos resultados pueden ser inesperados, sorprendiendo y divirtiendo a los usuarios.

  • Foto a Video: animación instantánea de imágenes estáticas

Otra novedad relevante es Foto a Video, una función que anima imágenes estáticas de la galería. Basada en la misma tecnología de generación de video utilizada en productos como Veo, esta herramienta permite seleccionar una foto y elegir entre los modos de animación “Movimientos sutiles” o “Estoy con suerte”. Así, en pocos segundos, la imagen se transforma en un videoclip de seis segundos listo para compartir en redes sociales o con amigos.

Convierte fotos en videos. (Google)
Convierte fotos en videos. (Google)

La integración de Foto a Video en Google Fotos evidencia el compromiso de la empresa por acercar la creación de contenido dinámico a todos los usuarios, utilizando la misma tecnología de inteligencia artificial que ya se ha popularizado en plataformas como Gemini y YouTube.

Marca de agua para identificar la IA

El rápido avance de la inteligencia artificial en la generación y edición de imágenes ha llevado a Google a implementar nuevas medidas de transparencia. Ahora, tanto las imágenes creadas con Remix como los videos generados por Foto a Video incluyen una marca de agua digital invisible, conocida como SynthID. En el caso específico de los videos, también se integra una marca de agua visual similar a la que emplea el sistema Gemini, facilitando la identificación y el control sobre el origen del contenido.

Estas funciones han sido sometidas a rigurosas pruebas de seguridad y controles diseñados para detectar y corregir vulnerabilidades potenciales. Además, Google fomenta la participación de los usuarios a través de botones de aprobación o desaprobación en cada contenido generado, permitiendo que la experiencia evolucione y mejore a partir de la retroalimentación directa.

Así, Google Fotos se posiciona como una plataforma creativa e innovadora, con herramientas que no solo ayudan a organizar recuerdos, sino que también permiten interpretarlos y transformarlos en piezas originales, todo impulsado por la inteligencia artificial.

Argentina: lista de los 10

YouTube en Colombia: la lista

Utiliza Google Maps como un

Glosario de tecnología: qué significa

Youtube en Chile: la lista
