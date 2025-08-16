Samsung anuncia actualización de seguridad de agosto de 2025: revisa si tu equipo está en la lista

Samsung lanza paquete de seguridad para sus celulares. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo

Samsung inició el despliegue de su nueva actualización de seguridad correspondiente a agosto de 2025. Este parche no está relacionado con One UI 8 ni con versiones beta de software, sino que se centra en la corrección de errores críticos, vulnerabilidades detectadas en el sistema operativo y mejoras de estabilidad general.

La compañía surcoreana ha comenzado a enviar el paquete de actualización en Corea del Sur y, en los próximos días, irá llegando progresivamente a otras regiones, como Estados Unidos, Europa y América Latina. Como ocurre con este tipo de parches, la distribución es escalonada, por lo que no todos los usuarios lo recibirán al mismo tiempo.

Qué corrige la actualización

El parche de seguridad de agosto de 2025 incluye soluciones a errores críticos de Android reportados en los últimos meses, además de parches de seguridad específicos para dispositivos Samsung. También aborda fallos menores en el software, que podrían afectar la estabilidad de los equipos en determinadas circunstancias.

Samsung envía actualización de seguridad a sus dispositivos. (Foto: Samsung)

Si bien no añade funciones nuevas, la actualización es importante porque protege los teléfonos frente a amenazas de seguridad que, en algunos casos, podrían ser explotadas por ciberdelincuentes. Por esta razón, Samsung recomienda instalarla apenas esté disponible en cada dispositivo.

Dispositivos compatibles

En esta ocasión, Samsung ha puesto el foco en los modelos insignia de los últimos tres años, así como en un modelo de gama media muy popular y en las tablets más recientes de la compañía.

La lista oficial de dispositivos que ya están recibiendo el parche de agosto es la siguiente:

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Flip7 FE

Galaxy A56 5G

Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Como se observa, los dispositivos plegables más recientes, como el Galaxy Z Fold7 y el Galaxy Z Flip7, ya cuentan con la actualización pese a haber sido lanzados hace poco tiempo. De la gama media, únicamente el Galaxy A56 5G se incluye en esta ronda, lo que refuerza la estrategia de priorizar los terminales más actuales.

Los celulares Samsung más recientes son los beneficiados. (Samsung)

Cómo comprobar si está disponible

Para verificar si la actualización de seguridad ya llegó a tu dispositivo, puedes seguir estos pasos:

Abre la aplicación Ajustes en tu teléfono o tableta Samsung Galaxy. Desplázate hasta la opción Acerca del teléfono. Selecciona Información del software. Si hay una actualización disponible, se mostrará la opción para descargar e instalar.

En algunos casos, el sistema puede notificar automáticamente que el parche está listo para instalar. Sin embargo, si aún no lo ves, es recomendable volver a comprobar pasados unos días, ya que la distribución avanza por regiones y operadores móviles.

Samsung lanza actualización de seguridad para sus equipos. (news.samsung.com)

Importancia de instalar el parche

Los expertos en ciberseguridad insisten en que los parches de seguridad son tan importantes como las actualizaciones de versión del sistema operativo. Instalar la actualización garantiza que el dispositivo esté protegido frente a vulnerabilidades descubiertas recientemente, evitando riesgos como accesos no autorizados o pérdidas de información.

Samsung recuerda que mantener el software actualizado es una de las mejores prácticas para prolongar la vida útil de los equipos y ofrecer una experiencia más estable y segura a sus usuarios.