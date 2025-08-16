ChatGPT Go: la nueva suscripción de OpenAI por solo 5 dólares al mes

ChatGPT lanza ChatGPT Go con un costo de 5 dólares al mes. (Foto: OpenAI)

OpenAI ha decidido ampliar su catálogo de planes para ChatGPT con una nueva suscripción más accesible llamada ChatGPT Go, dirigida principalmente a usuarios que buscan más funcionalidades que la versión gratuita, pero que no están dispuestos a pagar el costo de ChatGPT Plus.

Con un precio de aproximadamente 5 dólares al mes, esta opción se está probando inicialmente en regiones como la India, donde se ofrece por el equivalente a esa cifra.

La llegada de ChatGPT Go supone un paso intermedio dentro de la estrategia de la compañía para diversificar su modelo de negocio, tras el lanzamiento de GPT-5 y la incorporación de nuevas limitaciones en cada plan disponible. De esta manera, los usuarios podrán elegir entre la versión gratuita, ChatGPT Go, ChatGPT Plus y ChatGPT Pro, según sus necesidades de uso y presupuesto.

ChatGPT GO es la nueva modalidad de suscripción que ofrece OpenAI.

Más ventajas que la versión gratuita, pero con límites

De acuerdo con reportes recientes, ChatGPT Go incluye beneficios frente al plan gratuito, aunque sigue siendo considerablemente más limitado que ChatGPT Plus. Quienes contraten este plan tendrán acceso a GPT-5 con más mensajes disponibles, además de la posibilidad de subir más archivos para su análisis.

Aunque no se han revelado cifras exactas, se estima que el límite de mensajes de ChatGPT Go se sitúa entre los 10 mensajes diarios de la versión gratuita y los 80 mensajes de ChatGPT Plus, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para quienes usan el modelo con mayor frecuencia, pero no de forma intensiva.

El plan también ofrece un límite superior en la generación de imágenes en comparación con la modalidad gratuita. Asimismo, los suscriptores contarán con mayor memoria y contexto, lo que permite que las conversaciones sean más consistentes y las respuestas más precisas. Otro de los beneficios destacados es el acceso a un análisis de datos avanzado y extendido, función especialmente útil para estudiantes y profesionales que trabajan con información compleja.

ChatGPT ofrece un nuevo plan más económico. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Diferencias clave con ChatGPT Plus

A pesar de estas ventajas, ChatGPT Go no alcanza el nivel de prestaciones de ChatGPT Plus, la suscripción que actualmente tiene un costo de alrededor de 23 dólares al mes en la mayoría de mercados.

El plan Plus mantiene características exclusivas como el acceso a Sora, el modelo de generación de video de OpenAI, y la posibilidad de usar GPTs personalizados, una herramienta pensada para quienes buscan adaptar la inteligencia artificial a tareas específicas. Además, los suscriptores de Plus pueden activar manualmente el modo Thinking de GPT-5, que amplía el razonamiento del modelo y ofrece respuestas más profundas.

Una opción pensada para países en desarrollo

La diferencia de precio entre ChatGPT Go y ChatGPT Plus es notable. En India, por ejemplo, el plan económico cuesta alrededor de 15 dólares menos que la versión Plus. Sin embargo, OpenAI ha aclarado que ChatGPT Go está disponible únicamente en países en desarrollo, como parte de una estrategia para facilitar el acceso a su tecnología en mercados emergentes.

OpenAI tiene un nuevo plan para sus usuarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por el momento, no está confirmado si esta suscripción llegará a otras regiones. No obstante, la posibilidad de ofrecer una alternativa de bajo costo en mercados globales podría atraer a usuarios que necesitan más que la versión gratuita, pero que no alcanzan a justificar la inversión en ChatGPT Plus.

Con la introducción de ChatGPT Go, OpenAI amplía las opciones de acceso a su inteligencia artificial, consolidando su estrategia de diversificación y adaptándose a diferentes perfiles de usuarios.