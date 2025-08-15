Tecno

Sam Altman y OpenAI invertirán en un empresa de chips cerebrales para competir con Neuralink de Elon Musk

El ejecutivo apoyaría a Merge Labs, una startup que pretende utilizar la inteligencia artificial para crear este tipo de tecnologías

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
OpenAI y Sam Altman respaldarían
OpenAI y Sam Altman respaldarían a Merge Labs, una startup que aprovecharía la inteligencia artificial para desarrollar este tipo de tecnologías. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

Sam Altman, CEO de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, confirmó que la compañía planea financiar una startup de interfaces cerebro-computadora para competir con Neuralink, de Elon Musk.

“Creo que las interfaces neuronales son ideas interesantes para explorar. Me gustaría poder pensar algo y que ChatGPT me respondiera”, declaró en una entrevista con The Verge.

Según el Financial Times, OpenAI y Sam Altman respaldarán a Merge Labs, un emprendimiento que busca aprovechar la inteligencia artificial para desarrollar este tipo de tecnologías.

Sam Altman, CEO de OpenAI,
Sam Altman, CEO de OpenAI, confirmó que la empresa financiará una startup de interfaces cerebro-computadora para competir con Neuralink de Elon Musk. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El reporte indica que Altman será cofundador de la compañía junto con Alex Blania, director de Tools for Humanity y responsable de un proyecto de escaneo de globos oculares. Merge Labs planea recaudar 850 millones de dólares, de los cuales 250 millones provendrían de OpenAI.

Aunque aún no se conocen todos los detalles, Altman define estas interfaces como “la fusión entre una persona y un ordenador”. Desde hace años, el líder de OpenAI sostiene que los seres humanos terminarán por integrarse con las máquinas en los próximos cincuenta años.

Qué dice Sam Altman de los implantes cerebrales

Para Sam Altman, CEO de OpenAI, los implantes cerebrales forman parte inevitable de un futuro en el que humanos y máquinas estarán profundamente conectados.

Altman sostiene que la IA
Altman sostiene que la IA sobrehumana, la mejora genética y las interfaces cerebro-máquina son inevitables. REUTERS/Ken Cedeno

En 2017, en su blog The Merge, afirmaba que la fusión ya había comenzado, pues desde hace años los teléfonos móviles nos indican qué hacer y cuándo, las redes sociales afectan nuestro estado de ánimo y los motores de búsqueda influyen en lo que pensamos.

Altman cree que, tarde o temprano, la inteligencia artificial sobrehumana, la mejora genética y las interfaces cerebro-máquina se harán realidad.

Para él, estas tecnologías representan la mejor oportunidad de la humanidad para sobrevivir en un mundo dominado por la IA.

Considera que, si dos “especies” —humanos y máquinas— compiten por el mismo objetivo de ser la forma de vida dominante en la Tierra y más allá, el conflicto será inevitable.

Neuralink se fundó en 2016.
Neuralink se fundó en 2016. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En su visión, la fusión podría adoptar distintas formas: desde conectar electrodos al cerebro hasta establecer vínculos estrechos con chatbots. No obstante, reconoce que superar a empresas como Neuralink será un reto, ya que cuentan con una ventaja de varios años.

A qué se dedica Neuralink de Elon Musk

Neuralink, la empresa fundada por Elon Musk, se dedica al desarrollo de interfaces cerebro-computadora (BCI, por sus siglas en inglés).

Su objetivo es crear implantes cerebrales capaces de leer y transmitir señales neuronales para interactuar directamente con dispositivos externos, como ordenadores o prótesis.

En el corto plazo, Neuralink busca tratar enfermedades neurológicas como parálisis, pérdida de visión, trastornos del habla o lesiones medulares, permitiendo que los pacientes controlen tecnología solo con el pensamiento.

Neuralink pretende tratar trastornos neurológicos
Neuralink pretende tratar trastornos neurológicos y permitir que los pacientes manejen tecnología con la mente. REUTERS/Nathan Howard/File Photo/File Photo

A largo plazo, Musk plantea que estos implantes podrían fusionar la mente humana con la inteligencia artificial, ampliando nuestras capacidades cognitivas.

Quién fue el primer paciente de Neuralink

La primera persona en recibir un implante cerebral de Neuralink fue Noland Arbaugh, un joven que quedó tetrapléjico tras un accidente y que, en enero de 2024, se convirtió en el primer paciente humano sometido al dispositivo experimental llamado Telepathy o The Link.

Gracias a este implante, Arbaugh pudo controlar un cursor en una pantalla usando únicamente sus pensamientos, lo que le permitió navegar por internet, jugar videojuegos como ajedrez o Civilization, y recuperar cierta autonomía digital.

Noland Arbaugh, el primer paciente
Noland Arbaugh, el primer paciente de Neuralink, ya no puede controlar una computadora con la mente. (Foto: Neuralink)

Aunque el procedimiento fue exitoso, Neuralink enfrentó algunos inconvenientes técnicos: cerca del 85% de los filamentos del implante se replegaron del cerebro, lo que redujo su eficacia. Sin embargo, ajustes en el software lograron mejorar su desempeño.

Este experimento representa un paso crucial hacia el objetivo de Neuralink: desarrollar interfaces cerebro-computadora que permitan restaurar funciones motoras, comunicativas y sensoriales en personas con discapacidades, y, a largo plazo, posibilitar una integración directa entre el cerebro humano y sistemas de inteligencia artificial.

Temas Relacionados

Sam AltmanOpen AINeuralinkElon MuskChips cerebralesTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Lamborghini anuncia que ha construido su carro más rápido de la historia: cómo es este híbrido enchufable

El nuevo hiperdeportivo fue presentado en California con el nombre de ‘Fenomeno’

Lamborghini anuncia que ha construido

Tres consejos para identificar archivos PDF maliciosos y evitar ataques

Un archivo PDF puede contener un virus si incorpora código oculto, comandos del sistema o elementos incrustados. Por eso, es fundamental verificar quién es el remitente antes de abrirlo

Tres consejos para identificar archivos

Cuánto vale hoy el iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max

Estos cuatros teléfonos de Apple suelen ser muy solicitados por los usuarios que buscan renovar su dispositivo, pero es común que su precio sobrepase a la mayoría de modelos Android

Cuánto vale hoy el iPhone

Cómo activar el modo viaje perfecto en Android Auto rápidamente

Los conductores pueden configurar la pantalla de inicio para que las apps más usadas estén más accesibles para su uso

Cómo activar el modo viaje

Olvídate de los aros de luz para tener las mejores fotos, este celular lo trae en sus lentes y sin consumir más batería

En Infobae Tecno comprobamos que la batería rinde de forma sobresaliente: tras dos horas de video HD con WiFi y Bluetooth activos, solo bajó del 86% al 81% de carga

Olvídate de los aros de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuántos minutos de actividad física

Cuántos minutos de actividad física son ideales para potenciar la concentración de los niños

Las acciones y los bonos argentinos operaron en baja en Wall Street, afectados por las tensiones del mercado local

Quién era la mujer que asesinaron frente a su hijo de 15 años durante un asalto en La Matanza

La oposición busca los votos para ir el miércoles a Diputados e insistir con las leyes vetadas por Miei

Crimen en La Matanza: los videos que permitieron localizar y detener al sospechoso de asesinar a una mujer frente a su hijo

INFOBAE AMÉRICA
El historial de las reuniones

El historial de las reuniones entre Vladimir Putin y los presidentes de Estados Unidos

El trauma de la infancia en Gaza

Evo Morales volvió a sembrar dudas sobre las elecciones del domingo en Bolivia: cuestionó el cambio en el alto mando militar

Carros híbridos en Colombia: tipos, beneficios y cómo funcionan

Un bombardero B-2 Spirit y cuatro F-35 sobrevolaron a Trump y Putin en el inicio de la cumbre en Alaska

TELESHOW
El paradisíaco destino que eligieron

El paradisíaco destino que eligieron Alejandro Fantino y Coni Mosqueira para sus vacaciones en familia: el álbum de fotos

Soledad compartió emotivos recuerdos por el cumpleaños de su hermana Natalia Pastorutti: “Siempre juntas”

Los nominados a los Premios Hugo 2025: La Sirenita, La revista del Cervantes y Despertar de Primavera, las más nominadas

La mamá de L-Gante opinó de la posible reconciliación de su hijo con Tamara Báez: “Ella fue su primer amor”

Wanda Nara habló de la drástica decisión de L-Gante de bloquearla: “Yo lo quiero un montón”