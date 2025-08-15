Cómo crear un estado collage en WhatsApp con hasta 6 fotos sin instalar otras apps

WhatsApp ahora te permite hacer collage de fotos desde la misma aplicación. (Meta)

Desde que WhatsApp introdujo la función de estados en 2017, esta herramienta se convirtió en una de las más utilizadas dentro de la aplicación. Millones de usuarios comparten a diario imágenes, videos o textos que desaparecen automáticamente después de 24 horas, aunque también es posible eliminarlos antes de tiempo.

Hasta ahora, la dinámica de los estados era sencilla: cada publicación correspondía a una sola imagen o video. Sin embargo, una nueva función permite agrupar varias fotografías en una sola publicación, creando un collage directamente desde la aplicación, sin necesidad de programas o apps adicionales.

Qué son los estados tipo collage en WhatsApp

A diferencia de los estados tradicionales, que solo permiten mostrar una foto o un video por publicación, los estados tipo collage reúnen varias imágenes en una misma historia. El número de fotografías que se pueden incluir varía entre dos y seis, dependiendo de la preferencia del usuario.

Anteriormente, para lograr este efecto era necesario recurrir a editores de imágenes como Photoshop o aplicaciones móviles especializadas (Picsart, Snapseed, Pixlr, entre otras). Aunque efectivas, estas herramientas suelen mostrar anuncios, consumir espacio y, en muchos casos, restringir funciones a versiones de pago.

Con esta nueva actualización, Meta —la empresa detrás de WhatsApp— ha integrado la función de collage de manera nativa en la app. Esto significa que los usuarios pueden seleccionar varias fotos, organizarlas en una plantilla prediseñada y publicarlas directamente, sin salir de la plataforma.

Disponibilidad y requisitos

La función de estados tipo collage está disponible tanto en dispositivos Android como iPhone, aunque su despliegue se realiza de manera progresiva. Es posible que algunos usuarios todavía no la encuentren en sus dispositivos, pero llegará en las próximas semanas.

El único requisito para acceder a esta opción es contar con la última versión de WhatsApp, la cual se puede descargar o actualizar desde Google Play Store (Android) o App Store (iOS). Una vez actualizada, la nueva herramienta aparecerá dentro de la sección de creación de estados.

Cómo crear un estado tipo collage paso a paso

Si tu aplicación ya cuenta con la función activa, el proceso para crear un collage es sencillo:

Abrir WhatsApp en tu teléfono e ir a la pestaña Novedades. Pulsar el botón Añadir Estado. En la parte superior, seleccionar la opción Diseño. Escoger entre 2 y 6 fotos desde la galería del teléfono. Elegir el diseño del collage. WhatsApp ofrece varias plantillas y permite cambiar manualmente la posición de las imágenes. Confirmar pulsando Ok y publicar el estado.

Una vez compartido, el collage será visible para todos los contactos que tengan permiso para ver tus estados, de acuerdo con la configuración de privacidad que hayas establecido.

