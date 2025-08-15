Tecno

Cómo cargar el celular si no hay luz en casa

Desde soluciones portátiles como power banks, hasta métodos más ecológicos como cargadores solares, cada opción tiene ventajas y limitaciones

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Estar preparado ante un corte
Estar preparado ante un corte de luz implica contar con varias alternativas para mantener el celular cargado. (Universidad de Washington)

Quedarse sin electricidad puede ser un verdadero inconveniente, especialmente cuando el celular es la principal herramienta para comunicarse, trabajar o acceder a información en situaciones de emergencia. Tormentas, fallas técnicas o apagones programados pueden dejar a cualquier persona sin batería en el momento menos esperado. Por fortuna, existen soluciones prácticas que permiten seguir usando el teléfono incluso cuando la red eléctrica no está disponible.

A continuación, se presentan diversas alternativas, desde opciones rápidas y accesibles hasta métodos más sostenibles que aprovechan energías renovables.

Baterías portátiles

Las baterías externas, también conocidas como power banks, son uno de los recursos más efectivos para mantener el celular operativo. Su funcionamiento es simple: almacenan energía que luego puede transferirse al teléfono en cualquier momento.

Recomendaciones para usarlas de forma eficiente:

  • Mantenerlas cargadas antes de un posible corte de electricidad.
  • Elegir una capacidad que cubra varias cargas completas del celular, según el uso habitual.
  • Guardarlas en un lugar accesible para no perder tiempo en situaciones de emergencia.
Los power banks son uno
Los power banks son uno de los recursos más efectivos para mantener el celular operativo. (Amazon)

Aunque son muy útiles, hay que recordar que estas baterías también requieren recarga con electricidad convencional, por lo que no sustituyen indefinidamente a una fuente de energía estable.

Cargar el celular usando el auto

El vehículo puede convertirse en una fuente de energía temporal gracias a sus puertos USB o tomas de corriente de 12 voltios. Sin embargo, este método debe utilizarse con ciertas precauciones:

  • Encender el motor mientras se carga el teléfono para evitar que se descargue la batería del auto.
  • Usar cables originales o adaptadores de calidad para evitar daños en el dispositivo.
  • Reservar esta opción para casos puntuales, ya que el uso prolongado podría afectar la batería del vehículo.
Encender el motor mientras se
Encender el motor mientras se carga el teléfono para evitar que se descargue la batería del auto. (foto: Univision)

Laptop como cargador de emergencia

En ausencia de electricidad, una computadora portátil con batería suficiente puede servir para transferir energía al celular a través del puerto USB. Aunque la carga suele ser más lenta que con un cargador de pared, puede ser suficiente para mantener el teléfono encendido durante una llamada o el envío de mensajes urgentes.

Es importante tener en cuenta que:

  • La duración de esta carga dependerá del nivel de batería que tenga la laptop.
  • No es una solución para cargas completas, sino para momentos críticos.

Energía solar y puntos de carga pública

Para quienes buscan alternativas más sostenibles, los cargadores solares portátiles son una opción ideal. Funcionan captando energía del sol y transformándola en electricidad para alimentar dispositivos móviles.

Ventajas de los cargadores solares:

  • Funcionan sin depender de la red eléctrica.
  • Utilizan energía renovable y gratuita.
  • Son portátiles y útiles para actividades al aire libre o viajes.

No obstante, su rendimiento está condicionado por el clima: en días nublados o con baja radiación solar, la carga puede ser más lenta.

Para quienes buscan alternativas más
Para quienes buscan alternativas más sostenibles, los cargadores solares portátiles son una opción ideal. (Foto: BN Américas)

En entornos urbanos, también es posible encontrar puntos de carga pública, como estaciones solares en parques y plazas, que ofrecen recarga gratuita para dispositivos. Su disponibilidad dependerá de la infraestructura de cada ciudad, pero pueden ser una gran ayuda durante apagones prolongados.

Estar preparado ante un corte de luz implica contar con varias alternativas para mantener el celular cargado. Desde soluciones portátiles como power banks, hasta métodos más ecológicos como cargadores solares, cada opción tiene ventajas y limitaciones que conviene conocer.

La clave está en anticiparse y disponer de los recursos necesarios antes de que se presente la emergencia, garantizando así que la comunicación y el acceso a información no se vean interrumpidos.

De poco sirven las alternativas para cargar el celular sin luz si la batería está fallando. Una batería en mal estado pierde carga con rapidez o no retiene energía, lo que limita la efectividad de cualquier método de recarga y dificulta mantener el dispositivo encendido en situaciones de emergencia.

Temas Relacionados

CelularCasaBateríaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Glosario de tecnología: ¿Qué es el almacenamiento en bloque?

Conocer términos tecnológicos se ha vuelto indispensable para la vida al usarla en casi todos los ámbitos

Glosario de tecnología: ¿Qué es

ChatGPT podría incluir anuncios en el futuro, según el director de esta IA

Por su parte, Sam Altman, director general de OpenAI ha asumido una postura ambigua respecto a la publicidad en el chatbot principal de la empresa

ChatGPT podría incluir anuncios en

Jugadores de Norteamérica superan ampliamente a los europeos en gasto de videojuegos

Los jugadores de Europa Occidental gastan aproximadamente 170 dólares al año, mientras que en Europa Oriental el promedio cae a USD 51,60

Jugadores de Norteamérica superan ampliamente

Cuándo se estrena el capítulo 5 de Merlina temporada 2 en Netflix

El siguiente capítulo se estrenará junto con los otros tres episodios faltantes para completar la segunda temporada

Cuándo se estrena el capítulo

Reino Unido sugiere borrar correos electrónicos antiguos ante la sequía

El National Drought Group (NDG) ha emitido un comunicado instando a la población a adoptar medidas de ahorro de agua

Reino Unido sugiere borrar correos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Infobae

Apuñalaron a un adolescente en Mar del Plata tras una discusión y el agresor fue su primo de 11 años

Denunciaron que un edificio de Rosario tenía conexiones ilegales de energía y robó 22 millones de pesos a la distribuidora

Crochet, lino y transparencias: los looks de Dua Lipa en la previa de su cumpleaños en Ibiza

Javier Milei recibió en Casa Rosada a los integrantes del Ejército que hicieron cumbre en el Monte Kun del Himalaya

La contaminación por plásticos preocupa a expertos en todo el mundo: la situación de Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Ecuador designó como entidad terrorista

Ecuador designó como entidad terrorista al Cártel de los Soles, el grupo narco vinculado al dictador Nicolás Maduro

Israel bombardeó presuntas instalaciones de Hezbollah en el sur del Líbano

Activistas registraron 68 denuncias de violaciones de derechos humanos y dos muertes en cárceles de Cuba durante julio

El juez Alexandre de Moraes pidió fijar la fecha para el juicio contra Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado en Brasil

Ucrania ordenó nuevas evacuaciones en Donetsk frente al brutal avance ruso

TELESHOW
Yanina Latorre quebró en llanto

Yanina Latorre quebró en llanto al escuchar el sufrimiento de Julieta Prandi en su relación con su ex: “Tu historia me mata”

Julieta Prandi contó el calvario que vivieron sus hijos durante su relación con Claudio Contardi: “Le tienen miedo a su padre”

La reacción de Wanda Nara luego de que su mamá recordara su primer trabajo: “Te esperaba tremendo futuro”

Evangelina Anderson y Pampita revelaron cuáles fueron sus antojos cuando estaban embarazadas

La llamativa respuesta de Sofía Gonet al hablar sobre sus estándares de pareja: “Un pibe común y laburador”