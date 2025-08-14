Tecno

Nueva IA de Google convierte tus ideas de viaje en opciones reales con presupuesto incluido: cómo se usa

Esta opción, denominada Flight Deals, está disponible en Google Flights y permite a los usuarios describir con detalle cómo quieren que sean sus vacaciones

Isabela Durán San Juan

Los usuarios pueden utilizar esta
Los usuarios pueden utilizar esta opción sin registrarse. (Fotocomposición: Infobae)

Google ha presentado Flight Deals, una nueva opción Google Vuelos impulsada por inteligencia artificial que ayuda a encontrar el destino de vacaciones que mejor se ajusta a las necesidades de cada viajero.

El funcionamiento es sencillo: el usuario solo debe ingresar una breve descripción de lo que busca, y la herramienta genera diversas opciones con presupuesto y fechas tentativas.

“En lugar de probar manualmente diferentes fechas, destinos y filtros para encontrar las mejores ofertas, basta con describir cuándo, dónde y cómo te gustaría viajar, como si se lo contaras a un amigo”, explica Jade Kessler, gerente de producto de Google Flights.

Los usuarios pueden obtener ideas
Los usuarios pueden obtener ideas de viaje con esta plataforma. (Google)

Por ejemplo, se puede escribir: “viaje de una semana este invierno a una ciudad con buena gastronomía, sin escalas” o “viaje de esquí de 10 días a una estación de primera clase con nieve fresca”.

En segundos, la IA mostrará las mejores ofertas disponibles que coincidan con la búsqueda, incluso sugiriendo destinos que quizás no se habían considerado antes.

La diferencia de Flight Deals frente a otros buscadores es que utiliza la IA avanzada de Google para entender los detalles y matices de la descripción, identificar destinos compatibles y, a partir de los datos en tiempo real de Google Flights, mostrar opciones relevantes y actualizadas de cientos de aerolíneas y plataformas de reserva.

Esta nueva herramienta se integra
Esta nueva herramienta se integra en Google Flights. (Google)

Actualmente, Google ha lanzado la versión beta de Flight Deals para recopilar comentarios y seguir explorando cómo la inteligencia artificial puede hacer que la planificación de viajes sea más sencilla, rápida y personalizada.

Cómo utilizar esta nueva opción de IA de Google

Para utilizar esta nueva función de inteligencia artificial de Google, el usuario debe ingresar a Google Flights y dirigirse a la sección Flight Deals. Allí, solo necesita escribir una breve descripción de su viaje indicando detalles como el destino deseado, la duración, la temporada o las actividades de interés.

Por ejemplo: “viaje de una semana este verano a una ciudad con playa y buena vida nocturna” o “escapada de tres días a un destino con montañas y rutas de senderismo”.

La herramienta cuenta con la
La herramienta cuenta con la capacidad de proporcionar fechas tentativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de esta información, la IA analizará las preferencias y mostrará ideas de viajes con propuestas de destinos, fechas y presupuestos que se ajusten a la búsqueda, incluyendo opciones que quizá el usuario no había considerado.

Cómo funciona esta nueva opción con IA de Google

La nueva herramienta Flight Deals de Google, impulsada por inteligencia artificial, permite encontrar ofertas de vuelos personalizadas sin complicaciones.

La IA interpreta la solicitud como si fuera una conversación y sugiere opciones con fechas, lugares y presupuestos adaptados a las preferencias.

Además, combina esta información con datos en tiempo real de Google Flights, mostrando propuestas actualizadas y relevantes de múltiples aerolíneas y agencias. Así, planificar un viaje se vuelve más rápido, flexible y sencillo.

Gemini es la IA de
Gemini es la IA de Google. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Gemini, otro aliado en la planificación de viajes

Gemini, el chatbot de inteligencia artificial de Google, también puede convertirse en un aliado clave para la planificación de viajes.

Una vez que el usuario encuentre en Flight Deals la oferta que más le llame la atención, puede compartirla directamente con Gemini para afinar detalles.

Por ejemplo, si en Flight Deals aparece un “viaje de una semana a Lisboa en primavera con vuelos directos”, Gemini puede ayudar a buscar hospedajes cercanos a los principales puntos turísticos, crear un itinerario diario, sugerir restaurantes o actividades y hasta estimar gastos adicionales.

Gemini puede complementar las ideas
Gemini puede complementar las ideas que se ofrezcan en Google Flights. (Google)

Así, la experiencia se complementa con una planificación más completa y personalizada.

Si en Flight Deals aparece una oferta de “10 días en Tokio durante la temporada de flores de cerezo”, el usuario puede enviarla a Gemini para continuar con la planificación.

El asistente puede recomendar zonas ideales para hospedarse, proponer rutas de transporte público, sugerir actividades culturales y gastronómicas, e incluso indicar eventos especiales que coincidan con las fechas del viaje.

