Tecno

Guía definitiva para migrar datos entre smartphones de forma segura y rápida

Herramientas integradas, cables USB y copias de seguridad en Google facilitan migrar fotos, apps y contactos; expertos aconsejan preparar ambos dispositivos, comprobar espacio y seguir el proceso desde la primera configuración del nuevo móvil

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Cambiar de Android sin perder
Cambiar de Android sin perder datos: Guía para transferir tu información de forma segura - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar de smartphone puede ser un proceso más sencillo y seguro si se siguen ciertos pasos recomendados por los expertos en tecnología. El sistema operativo Android permite transferir aplicaciones, contactos, fotos, mensajes y otros datos esenciales de un teléfono a otro sin perder información ni configuraciones clave.

Qué hacer antes de transferir los datos a otro smartphone

Así puedes transferir todos tus
Así puedes transferir todos tus datos entre teléfonos Android sin complicaciones - (Imagen ilustrativa Infobae)

Para garantizar que el proceso se desarrolle sin incidentes, es fundamental comprobar que ambos dispositivos estén completamente cargados y dispongan de suficiente espacio de almacenamiento. Es recomendable contar con acceso a una red WiFi estable y reservar el tiempo necesario, ya que la transferencia puede durar desde algunos minutos hasta varias horas dependiendo de la cantidad de datos.

Asegúrate de tener una herramienta para intercambiar tarjetas SIM si necesitas mantener el mismo número en tu nuevo teléfono. Si tu empresa, escuela u otra organización administra el teléfono antiguo, es posible que tengas restricciones para transferir ciertos datos.

Durante la configuración inicial, Android permite copiar aplicaciones, fotos, videos, música, mensajes de texto, contactos almacenados en el dispositivo o la SIM, ajustes del teléfono, fondo de pantalla e historial de llamadas.

Sin embargo, ciertos archivos como descargas individuales, datos de apps que no usan el sistema de copia, tonos de llamada personalizados y datos de cuentas que no sean de Google no se copian automáticamente.

Migrar tu información a un
Migrar tu información a un Android nuevo es más fácil con los métodos recomendados - (Google)

Paso a paso para transferir datos entre Android

1. Enciende tu nuevo dispositivo: pulsa “Iniciar” y configura el idioma y las opciones de accesibilidad según requieras.

2. Conéctate a Internet: elige una red WiFi o activa la eSIM o SIM física para tener acceso a la red de datos móviles, lo cual es imprescindible para la transferencia.

3. Copia las aplicaciones y los datos: selecciona la opción “Copiar.” Puedes elegir entre dos métodos principales:

Transferencia con cable USB (recomendado):

  • Conectar ambos teléfonos mediante un cable compatible.
  • En el dispositivo antiguo, selecciona “Copiar” y elige los datos.
  • El proceso muestra el avance tanto en el nuevo como en el viejo dispositivo. La duración varía según el volumen de datos.

Transferencia inalámbrica a través de WiFi:

  • En el nuevo dispositivo, si no tienes cable, elige la opción de transferencia inalámbrica.
  • Sigue las instrucciones en ambos teléfonos, ingresando el PIN en el dispositivo antiguo y validando los datos en ambos terminales.
  • Selecciona los tipos de archivos y aplicaciones que deseas transferir.
  • Espera la notificación de finalización antes de usar el nuevo dispositivo.
El sistema permite copiar aplicaciones,
El sistema permite copiar aplicaciones, mensajes, fotos, historial y configuraciones mediante cable o WiFi; al seguir los pasos correctos, la migración resulta rápida y segura desde el primer encendido del dispositivo nuevo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ambos métodos, los mensajes y archivos de WhatsApp se restauran automáticamente si tenías activada la opción de copia de seguridad en la nube en tu teléfono anterior.

Cómo restaurar datos sin tener el teléfono

Si ya no tienes tu teléfono antiguo, Android permite recuperar datos a través de una copia de seguridad almacenada en tu cuenta de Google. Durante la configuración, selecciona la copia deseada y elige el contenido a descargar.

Dispositivos como Pixel 8 o modelos de Samsung pueden tener procesos de migración independientes. Samsung, por ejemplo, facilita la transferencia mediante la aplicación Smart Switch, que amplía las opciones para recuperar archivos multimedia, historial de mensajes y configuraciones.

Los usuarios pueden elegir entre
Los usuarios pueden elegir entre transferencias por cable, vía inalámbrica o desde la nube, asegurando que ningún contacto, mensaje ni archivo relevante quede fuera durante el cambio de teléfono - (Imagen Ilustrativa Infobae)

No olvides comprobar qué versión de Android tiene tu teléfono, ya que algunas funciones solo están disponibles a partir de Android 10. Si tu empresa o institución gestiona el smartphone, consulta con el soporte técnico para evitar bloqueos durante la migración.

Se recomienda realizar la transferencia durante la configuración inicial del dispositivo nuevo, ya que este procedimiento suele estar disponible solo en ese momento. No descuides realizar copias de seguridad en el teléfono antiguo para evitar pérdidas accidentales de información.

Al concluir la migración, revisa que todos los datos importantes hayan sido transferidos y verifica el funcionamiento de tus aplicaciones. Así, cambiar de smartphone será un proceso ágil y seguro sin complicaciones y con tu información protegida.

