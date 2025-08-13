Tecno

YouTube implementará un innovador sistema de verificación de edad con inteligencia artificial

En caso de identificar a un menor de 18 años, la plataforma aplicará limitaciones como restricciones en recomendaciones y advertencias de privacidad

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Si la inteligencia artificial comete
Si la inteligencia artificial comete errores, los usuarios podrán corregirlos.

YouTube comenzará a implementar en Estados Unidos un innovador sistema de verificación de edad basado en inteligencia artificial, diseñado para distinguir entre menores y adultos según los videos que ven. Este método busca fortalecer la protección de los usuarios adolescentes frente a contenidos inapropiados, aplicando restricciones automáticas y adaptándose incluso cuando la información proporcionada por el usuario no sea confiable.

Verificación de edad en YouTube mediante inteligencia artificial

Este sistema con IA, que se probará inicialmente en un pequeño grupo de usuarios conectados a sus cuentas, analizará el historial de visualización para estimar la edad real del espectador, independientemente de la fecha de nacimiento registrada.

En caso de identificar a un menor de 18 años, la plataforma aplicará limitaciones como restricciones en recomendaciones, advertencias de privacidad y pausas sugeridas para el descanso visual. Además, YouTube dejará de mostrar anuncios personalizados a estos usuarios para proteger su experiencia.

Si la inteligencia artificial comete errores, los usuarios podrán corregirlos mediante la presentación de una identificación oficial, tarjeta de crédito o una selfie.

YouTube comenzará a implementar en
YouTube comenzará a implementar en Estados Unidos un innovador sistema de verificación de edad basado en inteligencia artificial.

Debate y desafíos en la protección infantil y la privacidad digital

Esta iniciativa responde a una creciente presión política tras la aprobación de leyes que exigen mayor control sobre el acceso de menores a contenido sensible. Sin embargo, genera inquietudes entre defensores de derechos digitales como la Electronic Frontier Foundation y el Center for Democracy & Technology, quienes advierten sobre posibles violaciones a la privacidad y restricciones a la libertad de expresión.

Además, existe un debate sobre si la responsabilidad de verificar la edad debería recaer en plataformas como YouTube o en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, quienes han resistido asumir un rol más activo en este tema.

Mientras tanto, YouTube seguirá permitiendo el acceso sin cuenta, aunque con bloqueos automáticos para ciertos contenidos sin verificación de edad.

YouTube impulsa creación de videos con IA generativa

YouTube ha lanzado nuevas funciones basadas en inteligencia artificial generativa que facilitan la creación y edición de contenido audiovisual, incluso para usuarios sin experiencia previa. Estas herramientas buscan democratizar la producción de videos, ofreciendo opciones rápidas e intuitivas que potencian la creatividad de cualquier persona.

Cuando se detecta un video
Cuando se detecta un video con material sensible, la plataforma muestra advertencias antes de reproducirlo.

Una de las funciones más llamativas permite convertir cualquier imagen almacenada en el dispositivo en un video animado de seis segundos con solo unos toques.

Actualmente disponible en países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, se espera que esta tecnología se extienda a otras regiones en los próximos meses.

El proceso es sencillo: el usuario selecciona una fotografía de su galería, elige entre varias opciones generadas por la IA y obtiene un clip animado automáticamente, dando vida a imágenes estáticas con movimientos y efectos dinámicos.

Google incorpora su tecnología de
Google incorpora su tecnología de Veo 2 a Google Fotos y los Shorts de YouTube para transformar fotos a vídeos.

Además, YouTube ha incorporado efectos de cámara creativos que permiten transformar selfies o dibujos sencillos en animaciones complejas, ampliando las posibilidades expresivas en la plataforma. Por ejemplo, un autorretrato puede convertirse en una escena animada bajo el agua, mostrando el potencial lúdico y artístico de estas funciones.

Los creadores pueden acceder a estas herramientas fácilmente a través de la cámara de Shorts, seleccionando la categoría “IA” en los efectos disponibles. Con estas innovaciones, la plataforma de videos continúa fortaleciendo su compromiso de ofrecer recursos accesibles y potentes para todos sus usuarios.

YouTube protege a usuarios con alerta y reporte de videos sensibles

YouTube protege a sus usuarios frente a videos sensibles mediante sistemas de detección automática que identifican contenidos inapropiados o delicados. Cuando se detecta un video con material sensible, la plataforma muestra advertencias antes de reproducirlo, evitando así que menores o personas vulnerables accedan a ese contenido.

Además, ofrece herramientas para que los propios usuarios puedan reportar videos que consideren inapropiados, lo que ayuda a reforzar la moderación.

